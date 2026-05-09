Трамп заявил о готовности направить в Москву переговорщиков по Украине

Tекст: Катерина Туманова

«Я бы пошел на это, если бы знал, что это поможет. Я бы сделал это, да», – приводит РИА «Новости» слова Трампа.

Кроме того, глава Белого дома признался, что хотел бы увидеть значительное продление ранее объявленного трехдневного перемирия между Москвой и Киевом.

Трамп также заявил, что обмен пленными между сторонами произойдет «сразу же», и в целом стороны довольны перемирием, считает он.

«Думаю, что все довольны <...> посмотрим, что произойдет дальше», – добавил он.

Напомним, помощник президента России Юрий Ушаков в пятницу сообщил, что Москва поддержала идею Трампа о перемирии с Украиной 9-11 мая и обмене пленными. Трамп в соцсети заявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 00.00 мск 8 мая вступило в силу перемирие, объявленное Россией в честь празднования Дня Победы. При этом Киев провалил перемирие ко Дню Победы.