  • Новость часаКосмонавты Роскосмоса с борта МКС поздравили мир с Днём Победы
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Двухпартийная система разочаровала британцев
    Кремль: Россия поддержала идею Трампа о перемирии с Украиной 9-11 мая
    Назначен замминистра обороны по цифровой трансформации армии
    Боец ВС России 130 дней в одиночку координировал удары в тылу ВСУ
    Путин в разговоре с Трампом обсудил общую победу СССР и США над нацизмом
    Бывший генсек НАТО отметил признаки распада альянса из-за решений США
    Возобновлено строительства второго энергоблока АЭС «Бушер» в Иране
    Каллас объяснила отказ Эстонии праздновать День Победы
    Пашинян назвал борьбу Армении за Карабах роковой ошибкой
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германия идет по пути Прибалтики

    Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.

    4 комментария
    Архиепископ Савва (Тутунов) Архиепископ Савва (Тутунов) Русский народ бился, чтобы быть

    Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

    6 комментариев
    Антон Крылов Антон Крылов Электросамокаты на тротуарах доживают последние дни

    Ограничения движения электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.

    29 комментариев
    9 мая 2026, 03:30 • Новости дня

    Южное командование США заявило об уничтожении судна и двух наркотеррористов

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы США 8 мая ударили по судну, которое, по их данным, зафрахтовано наркотеррористами в Тихом океане, о чем сообщило в соцсети Х Южное командование американской армии (SOUTHCOM).

    «Восьмого мая по указанию командования SOUTHCOM генерала Фрэнсиса Донована объединенная опергруппа «Южное копье» совершила летальный кинетический удар  по судну террористических организаций», – сказано в сообщении.

    Там отметили, что разведданные подтвердили проход судна по известным американцам маршрутам наркоторговли в восточной части Тихого океана и участие в операциях по незаконному обороту наркотиков.

    «В ходе этой операции двое мужчин-наркотеррористов были убиты, а один выжил. Командование немедленно уведомило береговую охрану США, чтобы она активировала систему поиска и спасения выжившего», – добавили в Южном командовании.

    Операция «Южное копье» стартовала в ноябре 2025 года по приказу министра войны США Пита Хегсета, она ориентирована на противодействие наркокартелям в Латинской Америке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон в феврале сообщал о гибели 11 человек при ударах по судам наркоторговцев. В США сообщили о «смертельном ударе» по судну террористов в Тихом океане. США уничтожили катер якобы с наркотиками в Тихом океане. США 5 мая уничтожили судно предполагаемых наркотеррористов в Карибском море.

    8 мая 2026, 01:35 • Новости дня
    Трамп назвал удары по Ирану «любовным похлопыванием»
    Трамп назвал удары по Ирану «любовным похлопыванием»
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп назвал удары по Ирану «любовным похлопыванием», подчеркнув, что перемирие по-прежнему в силе.

    После ударов между США и Ираном американский президент Трамп заявил телеканалу ABC News, что перемирие не прекращено.

    «Перемирие соблюдается. Оно же вступило в силу», – сказал он в телефонном разговоре.

    Он назвал удары между США и Ираном «любовным похлопыванием».

    «Это всего лишь легкое похлопывание», – назвал происходящее Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 7 мая открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады. Агентства Mehr и Fars сообщили о взрывах на юге Ирана. Иран обвинил США в нарушении режима прекращения огня. Fox News узнал, что удары США по целям в Иране вовсе «не возобновление войны».

    Комментарии (6)
    8 мая 2026, 01:20 • Новости дня
    Журналистка Fox News подтвердила удары США по целям в Иране

    Fox News узнал, что удары США по целям в Иране «не возобновление войны»

    Tекст: Катерина Туманова

    Удары по порту Кешм и Бендер-Аббасу в Иране были подтверждены журналистке Fox News Дженнифер Гриффин высокопоставленным чиновником, который подчеркнул, что это «не возобновление войны».

    «Вооружённые силы США только что нанесли удары по порту Кешм и Бендер-Аббасу в Иране. Старший американский чиновник сообщил мне об этом, но это не возобновление войны», – написала Гриффин в соцсети Х, выделив заглавными буквами частицу «НЕ».

    Кроме того, она подтвердила информацию о том, что вооружённые силы США  нанесли удар по военно-морскому контрольно-пропускному пункту Ирана в Бендер-Каргане в Минабе.

    «7 мая американские войска перехватили неспровоцированные атаки Ирана и нанесли ответные удары в целях самообороны, когда эсминцы ВМС США с управляемыми ракетами проходили через Ормузский пролив в Оманский залив», –сказано в сообщении Центрального командования США.

    Там добавили, что иранские силы выпустили множество ракет, беспилотников и небольших катеров по эсминцам USS Truxtun, USS Rafael Peralta и USS Mason, проходившим по международному морскому пути.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 7 мая открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады. Агентства Mehr и Fars сообщили о взрывах на юге Ирана. Иран обвинил США в нарушении режима прекращения огня.

    Комментарии (2)
    8 мая 2026, 19:25 • Видео
    В НАТО освоили новый способ пропаганды

    Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    Комментарии (0)
    8 мая 2026, 16:24 • Новости дня
    Госсекретарь США сообщил о будущем американских войск в Европе

    Рубио заявил об отсутствии решения по войскам США в Европе

    Госсекретарь США сообщил о будущем американских войск в Европе
    @ Silas Stein/dpa/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Окончательный вердикт относительно возможного возвращения американского контингента на родину предстоит вынести главе государства, однако на данный момент этот шаг еще не согласован, сообщил госсекретарь Марко Рубио.

    Вопрос о дальнейшем присутствии вооруженных сил Соединенных Штатов за рубежом находится исключительно в компетенции американского лидера, передает РИА «Новости». Президент США рассмотрит различные сценарии, подготовленные его экспертами, прежде чем сделать итоговый выбор.

    «Безусловно, это решение остается за президентом. Его команда и такие люди, как я и другие, предложат ему возможные варианты, но несомненно, он должен будет принять это решение. Пока он его не принял», – заявил Марко Рубио журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о намерении вывести из Германии более пяти тысяч американских военных. До этого американский лидер анонсировал возможную передислокацию контингента внутри европейского региона.

    Комментарии (3)
    8 мая 2026, 19:24 • Новости дня
    Пентагон начал публиковать архивные материалы об НЛО

    Пентагон разместил десятки фото, видео и документов об НЛО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На сайте Пентагона открыли доступ к архивным материалам о неопознанных летающих объектах, включая фото, видео и ранее засекреченные документы.

    В пятницу на официальном сайте Пентагона были опубликованы десятки фотографий, видеозаписей и текстовых документов, посвященных неопознанным летающим объектам (НЛО). Ведомство отмечает, что представленные материалы касаются так называемых «нерешенных случаев», то есть наблюдений, по которым правительство не может дать окончательного объяснения.

    В комментарии к публикации на сайте сказано: «Это нерешенные случаи, и правительство не может вынести окончательное определение о природе наблюдавшихся явлений».

    Документы содержат как свидетельства пилотов и военных, так и аналитические записки американских спецслужб, которые десятилетиями собирали данные о загадочных объектах в воздухе, космосе и над морем.

    Особый интерес среди первых публикаций вызывают документы ФБР HQ-83894, в которых зафиксированы обращения граждан о «летающих тарелках» в 1950-1970-х годах. Из бумаг видно, что ФБР старалось передавать подобные сообщения ВВС США и не заниматься расследованием самостоятельно, отмечает «Российская газета».

    В одном из писем, направленном жителю Атланты Полу Райту, ФБР прямо заявило: «Расследование НЛО не входит в юрисдикцию ФБР, однако копия обращения направлена военным для дальнейшей проверки». В других документах описаны показания очевидцев о «металлических дисках», светящихся объектах и аппаратах с аномальными траекториями.

    Среди рассекреченных данных оказались и отчеты ВВС США 1947-1948 годов с первыми попытками изучения феномена НЛО. Военные эксперты тогда отмечали, что наблюдаемые объекты нельзя считать вымышленными, а их характеристики – высокая скорость, маневренность, отсутствие видимых двигателей – не поддаются объяснению. В документах рассматривались версии о секретных разработках и о возможной неизвестной природе объектов.

    В архивах представлены и сведения союзной авиации Второй мировой войны о так называемых «фу-файтерсах» – светящихся шарах, которые сопровождали самолеты в 1944-1945 годах. Пилоты описывали красные, зеленые и белые огни, которые резко меняли направление и исчезали без следа. Военное руководство не смогло дать объяснение этому явлению.

    Современные материалы Пентагона охватывают инциденты 2020-2025 годов. В отчетах зафиксированы наблюдения неизвестных объектов американскими военными в Персидском заливе, Сирии, Ормузском проливе и на Ближнем Востоке. Пилоты сообщали о сферических и ромбовидных объектах, которые исчезали с радаров и фиксировались только в инфракрасном диапазоне.

    Примечательно, что в январе 2024 года зафиксировано наблюдение «круглого ромба» с прямым «хвостом» на высоте около 6 километров. В других случаях речь шла о группах из 10-20 светящихся объектов неподалеку от истребителей F-16. Часть аномалий были замечены исключительно инфракрасными приборами.

    В отдельном блоке опубликованы материалы космической программы США, включая переговоры экипажа «Джемини-7» 1965 года. Тогда астронавты Фрэнк Борман и Джим Ловелл сообщили центру управления о наблюдении неопознанного объекта, который назвали «богги».

    Американские власти подчеркивают, что публикация документов не означает признания существования внеземных цивилизаций. По словам официальных лиц, большинство наблюдаемых явлений так и остались неидентифицированными, а часть связана с атмосферными эффектами, особенностями сенсоров или ошибками наблюдателей.

    Директор национальной разведки Тулси Габбард пояснила, что раскрытие архивов – это только первый этап большой программы. Глава ФБР Каш Патель назвал публикацию «историческим моментом», а министр войны Пит Хегсет отметил, что теперь американцы смогут самостоятельно ознакомиться с документами, которые «порождали оправданные спекуляции» в течение многих лет.

    Пентагон также заявил, что новые материалы будут добавляться регулярно по мере их обнаружения и снятия грифа секретности. Документы обещают размещать каждые несколько недель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 февраля президент США Дональд Трамп заявил о намерении обнародовать секретные документы Пентагона о внеземных цивилизациях и НЛО. После поручения Трампа сотни гигабайт рассекреченных документов об НЛО, заговорах и проектах ЦРУ были удалены с сайта-архива Black Vault.

    Уже в конце апреля конгрессмен Тим Берчетт описал видео и фотографии НЛО, которые не поддаются рациональному объяснению, и потребовал публикации секретных правительственных файлов.

    Комментарии (2)
    7 мая 2026, 12:36 • Новости дня
    Политолог объяснил соревнование Польши и Литвы за американский контингент из ФРГ

    Политолог Межевич: Польша и Литва вступили в соревнование за американские штыки

    Политолог объяснил соревнование Польши и Литвы за американский контингент из ФРГ
    @ Timothy L. Hale/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Для США с военной точки зрения предпочтительнее разместить дополнительный контингент в Польше, нежели в Литве. Дело в том, что артиллерийские системы на любой военной базе в литовской республике «перекрываются» Калининградом и Белоруссией, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Ранее президенты Польши и Литвы заявили о готовности принять выводимых из ФРГ американских военных.

    «Польша и Литва фактически вступили в соревнование за американский контингент, который Пентагон планирует вывести из Германии. Желание республик разместить на своей территории военных США вызвано двумя причинами», – считает Николай Межевич, доктор наук, профессор, главный научный сотрудник Института Европы РАН.

    Первая – политическая. «Кароль Навроцкий и Гитанас Науседа исходят из того, что принять у себя еще пять тыс. солдат – это значит гарантировать себе возможность проводить антироссийскую политику под защитой американских штыков, по которым якобы никто не ударит», – уточнил собеседник.

    Вторая – экономическая. «Американцы любят комфорт: когда есть где отдохнуть, где выпить и хорошенько закусить. Кроме того, американский солдат сам стирать свое белье не будет. Поэтому для обслуживания интересов одного военного потребуется три-четыре рабочих места. И Польша, и Литва хотят таким образом поднять экономику своих стран», – детализировала Межевич, добавив, что речь может пойти и о финансировании строительства баз и полигонов.

    Однако, по мнению эксперта, Навроцкий и Науседа не до конца понимают причины, почему Штаты выводят часть войск из Германии. «Эти солдаты нужны в другом месте, и точно не в болоте на границе Литвы с нашими друзьями из Белоруссии», – иронично отметил собеседник. Тем не менее, продолжил аналитик, Дональд Трамп может рассмотреть предложения Варшавы и Вильнюса.

    «Для США с военной точки зрения предпочтительнее разместить дополнительный контингент в Польше, нежели в Литве. В первом случае есть стратегическая глубина, а любая военная база в литовской республике – если рассуждать об артиллерийских системах – «перекрывается» Калининградом и Белоруссией», – заключил Межевич.

    Ранее сразу несколько стран заявили о готовности принять и разместить на своей территории американский контингент, который США планируют в скором времени вывести из ФРГ. Одна из них – это Литва. «Прежде всего мы заинтересованы в том, чтобы выводимые из Германии военные остались в Европе. Мы готовы принять их, готовы принять столько союзников, сколько сможем», – сказал литовский президент Гитанас Науседа.

    Вторая страна, выразившая аналогичное желание, – Польша. «Если президент США Дональд Трамп сократит контингент в Германии, Польша готова принять этих военных. Необходимая инфраструктура у нас есть», – утверждает польский лидер Кароль Навроцкий. Он выразил намерение всеми силами заинтересовать Вашингтон в сохранении постоянного присутствия американской армии в Европе.

    Вместе с тем, премьер-министр республики Дональд Туск выразил мнение, что страна «не должна переманивать» войска у союзников. «Я ни в коем случае не позволю, чтобы Польшу использовали каким-либо образом для разрушения солидарности и сотрудничества на европейском уровне», – сказал он. Политик при этом отметил, что Варшава уже два года ведет переговоры об увеличении американского военного контингента и будет только приветствовать такое развитие событий.

    В настоящее время на территории Польши уже расквартированы около десяти тыс. военнослужащих США. Примечательно, что накануне в Варшаве объявили о планах стать военным лидером Европы к 2030 году. Как заявил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, стратегической целью для польских вооруженных сил является создание армии из 500 тыс. военнослужащих: 300 тыс. профессионалов и 200 тыс. резервистов.

    На сегодняшний день оборонный бюджет Польши составляет 200 млрд злотых (около 55 млрд долларов). «Мы хотим трансформации, при которой ближайшие месяцы будут сосредоточены на трех направлениях – это беспилотники и противодронные системы, искусственный интеллект и спутниковая разведка, а также высокоточные ракеты большой дальности», – сказал глава минобороны республики.

    В стремлении создать «самую сильную армию» в Европе Варшава соревнуется с Берлином. Отметим, согласно стратегии развития вооруженных сил Германии на период до 2039 года, предполагается увеличение численности военнослужащих с нынешних 185,4 тыс. до 260 тыс., а также параллельное наращивание резерва с примерно 70 тыс. человек, до 200 тыс. Вместе с резервом численность армии должна вырасти как минимум до 460 тыс. мужчин и женщин.

    Напомним, Трамп заявил о намерении вывести из Германии «намного больше» пяти тысяч американских военных. Хотя ранее Пентагон подтверждал отзыв только пяти тысяч солдат, да и сам Трамп называл именно эту цифру. Ожидается, что на это уйдет от шести месяцев до года. Всего в ФРГ находится 35 тыс. американцев, а также штаб-квартира всей европейской группировки США.

    Заявление главы Белого дома последовало вслед за его ссорой с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Как отмечает издание Politico, решение американского лидера фактически сорвало планы развертывания дальнобойных комплексов Tomahawk в Европе для «сдерживания России». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, где на самом деле Пентагону в данный момент нужнее всего эти крылатые ракеты и почему угрозу появления таких ракет в Европе не стоит списывать со счетов.

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 12:16 • Новости дня
    Берлин объяснил конфликт Трампа и Мерца недоразумением
    Берлин объяснил конфликт Трампа и Мерца недоразумением
    @ Daniel Torok/Official White House/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Публичные разногласия канцлера Фридриха Мерца и президента США Дональда Трампа являются недоразумением, которое не отменяет солидарности двух стран в противодействии ядерной программе Ирана, заявил официальный Берлин.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что «намерение канцлера заключалось в том, чтобы предельно ясно дать понять Ирану, что он не должен идти по этому пути и не должен пытаться унижать американского президента», пишет Bloomberg.

    По его словам, именно так стоило понимать импровизационные заявления Фридриха Мерца, сделанные на прошлой неделе.

    Вадефуль подчеркнул, что отношение Мерца и Трампа остается «прочным», а появившееся в публичном пространстве ощущение напряженности стало результатом недоразумения.

    Он добавил, что правительство в Берлине поддерживает цель США не допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие, и связывает с этим позицию канцлера в переговорах с Тегераном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об «унижении» США иранскими лидерами.

    После этого президент США обвинил Мерца в непонимании проблемы и намеке на допустимость появления у Ирана ядерного оружия.

    На фоне этих разногласий рейтинг Мерца обновил исторический антирекорд, а отношения Берлина с Вашингтоном резко ухудшились.

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 22:25 • Новости дня
    Трамп согласился дать ЕС отсрочку на выполнение части торговой сделки с США

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп провел в четверг телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, по итогам которого согласился отложить введение пошлин на европейские товары до 4 июля.

    В соцсети Truth президент США заявил, что в ходе телефонного разговора с фон дер Ляйен обсуждались многие темы, в том числе факт единства мнений о том, что у Ирана никогда не должно быть ядерного оружия.

    Трамп подчеркнул, что он и фон дер Ляйен «согласились с тем, что режим, который убивает свой собственный народ, не может контролировать бомбу, способную убить миллионы».

    Во второй части поста Трамп сообщил, что и прежде терпеливо ждал, когда ЕС выполнит свою часть «исторического торгового соглашения», о котором была договоренность в шотландском Тернберри.

    «Было дано обещание, что ЕС выполнит свою часть сделки и, в соответствии с соглашением, снизит свои тарифы до нуля! Я согласился предоставить отсрочку до 250-летия нашей страны, иначе, к сожалению, их тарифы немедленно подскочат до гораздо более высокого уровня», – завершил глава Белого дома свое послание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Европарламент заморозил ратификацию торгового соглашения с США после того, как Белый дом пригрозил пошлинами из-за разногласий по Гренландии.

    Европарламент в феврале принял компромиссную позицию по торговому соглашению с США, включающую защитные механизмы и пересмотр условий через шесть месяцев. При этом в мае Евросоюз возмутился планами США ввести пошлины на автомобили из ЕС.

    Комментарии (0)
    8 мая 2026, 20:40 • Новости дня
    Путин в разговоре с Трампом обсудил общую победу СССР и США над нацизмом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал о деталях своего недавнего телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом, в рамках которого лидеры двух стран обсудили совместную борьбу СССР и США против нацизма.

    По словам главы государства, в ходе беседы обсуждалась совместная борьба СССР и США против нацизма во время Второй мировой войны, а также их общая победа, передает ТАСС.

    «Совсем недавно этот вопрос обсуждали в телефонном разговоре с президентом Соединенных Штатов. Вспоминали о том, что мы вместе боролись с нацизмом и вместе побеждали», – сказал Путин во время оперативного совещания с Советом Безопасности России, которое прошло накануне празднования Дня Победы 9 Мая.

    В конце апреля Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Трампом.

    Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказывал о содержании разговора лидеров.

    Комментарии (2)
    6 мая 2026, 22:30 • Новости дня
    Трамп заявил об отказе Ирана от ядерного оружия
    Трамп заявил об отказе Ирана от ядерного оружия
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран согласился с тем, что не будет обладать ядерным оружием, заявил президент США Дональд Трамп отметив, что не устанавливает крайний срок в переговорах с Ираном.

    «Иран не может обладать ядерным оружием, и они не будут. И они согласились с этим, среди других вещей», – приводит слова американского лидера РИА «Новости».

    Президент США также высоко оценил прошедшие за последние сутки переговоры с иранской стороной. По его словам, вероятность заключения взаимовыгодной сделки между государствами оценивается как крайне высокая.

    Он добавил, что Вашингтон не устанавливает никаких крайних сроков для завершения переговорного процесса. При этом он выразил абсолютную уверенность в том, что итоговое соглашение обязательно будет подписано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон стремится заключить с Тегераном всеобъемлющий меморандум о взаимопонимании. Белый дом письменно уведомил Конгресс США о том, что конфликт в Иране завершен, но дал понять законодательному органу власти, что боевые действия все еще далеки от логического финала.

    Комментарии (3)
    6 мая 2026, 15:14 • Новости дня
    Трамп назвал условие завершения операции «Эпическая ярость»

    Трамп: США завершат «Эпическую ярость» после достижения сделки с Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    США завершат военную операцию «Эпическая ярость» и откроют Ормузский пролив для свободного прохода всех судов, в том числе и иранских, если между Вашингтоном и Тегераном удастся достичь соглашения, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Если предположить, что Иран согласится выполнить то, о чем мы договорились, что, пожалуй, всего лишь предположение, уже ставшая легендарной операция «Эпическая ярость» будет завершена, а высокоэффективная блокада сделает Ормузский пролив открытым для всех, включая Иран», – написал он в соцсетях, передает ТАСС.

    Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что операция «Эпическая ярость» против Ирана завершена. Он также сообщил о желании США согласовать с Ираном меморандум о взаимопонимании.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 13:43 • Новости дня
    Калужский ликеро-водочный завод отказался от иска по водке Trump

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Калужский производитель алкоголя «Кристалл» передумал судиться с американской компанией DTTM Operations, аффилированной с президентом США Дональдом Трамп, из-за прав на марку Trump в России.

    Калужский ликеро-водочный завод (КЛВЗ) «Кристалл» направил в Суд по интеллектуальным правам ходатайство об отказе от иска к компании DTTM Operations, связанной с Трампом, передает РИА «Новости».

    В своем заявлении предприятие просило прекратить правовую охрану товарного знака Trump на территории России из-за его неиспользования.

    Ходатайство поступило в суд пятого мая и пока не удовлетворено. Дональд Трамп зарегистрировал одноименный бренд для алкогольных напитков в 2008 году. С марта 2017 года права на марку перешли к DTTM Operations.

    Комментируя ситуацию, представители КЛВЗ отметили: «Вне зависимости от исхода судебных слушаний, КЛВЗ рассчитывает в будущем наладить конструктивное сотрудничество с нынешним правообладателем».

    В 2025 году завод сам подал заявку на регистрацию бренда Trump для выпуска водки, виски и безалкогольных напитков.

    В декабре 2025 года предприятие предлагало американской стороне отказаться от прав, продать их или разрешить регистрацию схожего знака. Не получив ответа в течение двух месяцев, компания обратилась в суд. Руководство группы «Кристалл» не исключает возможности выпуска алкоголя под маркой Trump, если правообладатель проявит к этому интерес.

    В 2024 году Арбитражный суд Московской области запретил кипрской структуре продолжать судебную тяжбу из-за водочного бренда «Хортица».

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 00:47 • Новости дня
    Fox News заявил о надежде США на достижение соглашения с Ираном за неделю

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом рассчитывает на подписание Ираном мирного предложения Вашингтона в течение недели, заявил ведущий Fox News Брет Байер.

    Байер рассказал, что глава американского государства Дональд Трамп, которому был задан соответствующий вопрос, «считает, что все должно завершиться в течение недели», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным СМИ, американские власти ожидают ответа Тегерана по предложенному меморандуму в течение двух дней. При этом Белый заявил, что не устанавливает крайний срок в переговорах с Ираном.

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 10:45 • Новости дня
    Politico назвала эго Трампа главным препятствием для сделки с Ираном
    Politico назвала эго Трампа главным препятствием для сделки с Ираном
    @ CNP/ADM/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Привычка американского лидера публично унижать оппонентов ставит под угрозу мирные переговоры с Тегераном, которому критически важно сохранить лицо перед собственными гражданами, отмечает Politico.

    Главным препятствием для сделки с Ираном может стать эго президента США, пишет Politico. Американские и арабские чиновники обеспокоены тем, что готовность Трампа унижать оппонентов мешает Тегерану сохранить лицо, что критически важно в восточной дипломатии.

    «Он очень хочет, чтобы это закончилось», – заявил высокопоставленный арабский чиновник, знакомый с ходом мирных переговоров. При этом он добавил, что иранцы отказываются дать Трампу то, что нужно для сохранения лица, а сам президент США не понимает, что Тегерану это тоже необходимо.

    Госсекретарь Марко Рубио ранее сообщил о работе над дорожной картой будущих переговоров, в то время как Трамп продолжает называть иранских чиновников «сумасшедшими ублюдками» и угрожать уничтожением их цивилизации.

    Иранская сторона отвечает взаимностью, выпуская ролики с насмешками и предлагая проверить психическое здоровье американского лидера. Эксперты отмечают, что Трамп настаивает на «безоговорочной капитуляции» Ирана, требуя полного отказа от обогащения урана. Однако  дипломаты подчеркивают, что Тегеран никогда не пойдет на капитуляцию, независимо от уровня давления, опасаясь внутренних волнений из-за демонстрации слабости.

    Некоторые аналитики полагают, что жесткая риторика Трампа в сочетании с блокадой и угрозой военных ударов дает ему рычаги давления. Тем не менее, иранское руководство придает огромное значение достоинству и уважению.

    По мнению бывших западных чиновников, резкие комментарии Белого дома лишь обесценивают США в глазах Тегерана и укрепляют уверенность иранцев в своей правоте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Белого дома письменно уведомил Конгресс о завершении конфликта в Иране.

    Американский президент ранее дал враждующим иранским фракциям несколько дней на подготовку встречного предложения.

    До этого США и группа ближневосточных посредников обсуждали возможность проведения переговоров на высоком уровне.

    Комментарии (0)
    8 мая 2026, 03:35 • Новости дня
    Трамп заявил, что три эсминца США выстояли под атаками разгромленного Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети Truth рассказал, как успешно под шквал иранских атак по Ормузскому проливу прошли три эсминца без каких-либо повреждений.

    «Три американских эсминца мирового класса только что успешно прошли через Ормузский пролив, подвергаясь обстрелу. Три эсминца не пострадали, но иранским атакующим был нанесен серьезный ущерб. Они были полностью уничтожены вместе с многочисленными небольшими лодками, которые используются вместо их полностью обезглавленного военно-морского флота. Эти лодки пошли на дно моря быстро и эффективно», – написал он.

    Он расписал, как по эсминцам были выпущены ракеты, которые было легко сбить, беспилотники, которые были уничтожены в воздухе и «красиво опустились в океан, словно падающая в свою могилу бабочка».

    Трамп заявил, что нормальная страна пропустила бы эсминцы, но «Иран ненормальная страна, которой руководят сумасшедшие».

    «Если бы у них был шанс применить ядерное оружие, они бы это сделали, без вопросов, но у них никогда не будет такой возможности. Точно так же, как мы нанесли им удар сегодня, мы нанесем его еще сильнее и с гораздо большей жестокостью в будущем, если они не подпишут сделку как можно скорее!» – напомнил свою главную цель Трамп.

    По словам американского президента, три эсминца, которые попытались атаковать иранцы, присоединятся к морской блокаде США, которая воистину является «стальной стеной».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 7 мая открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады. Агентства Mehr и Fars сообщили о взрывах на юге Ирана, после чего Тегеран обвинил США в нарушении режима прекращения огня. Fox News узнал, что удары США по целям в Иране вовсе «не возобновление войны», а глава Белого дома назвал происходящее «любовным похлопыванием».

    Комментарии (0)
    8 мая 2026, 05:01 • Новости дня
    Президент Бразилии не стал спорить с Трампом о войне в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп и его бразильский коллега Луис Инасио Лула да Силва 7 мая провели трехчасовую встречу в Вашингтоне, которую охарактеризовали как позитивную на фоне непростых отношений между странами.

    На закрытой встрече в Белом доме президент Трамп настаивал на том, что война в Иране окончена, заявил в четверг президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

    «Это не соответствует действительности», – приводит его слова Wall Street Journal (WSJ),

    Так да Силва заявил журналистам в посольстве Бразилии в Вашингтоне после встречи с Трампом.

    «Но он так думает, и я не собираюсь продолжать спорить с ним из-за его взгляда на войну», – завершил высказывание бразильский президент.

    Да Силва, который неоднократно критиковал войну как безрассудную и ненужную, сказал, что он решил высказать Трампу свое мнение.

    «Я думаю, вторжение в Иран нанесет больший ущерб, чем он себе представляет», – добавил он.

    Как заявил бразильский лидер журналистам, Трамп «не изменит свою личность только из-за трехчасовой встречи со мной. Я изложил свою точку зрения на вещи, в которые я гораздо больше верю – в диалог, чем в войну», пишет французская Le Monde.

    «Он думает, что в Венесуэле все улажено», – заявил да Силва, рассказав, что пошутил с Трампом, попросив его не отзывать визы у бразильской футбольной команды перед чемпионатом мира, потому что «мы едем сюда, чтобы победить».

    Напомним, в 2025 году президент Бразилии Лула да Силва пригрозил США введением Закона о взаимности с 1 августа. Вашингтон ранее установил пошлины в 50% на ряд бразильских товаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лула да Силва заявил о катастрофе из-за действий США против Венесуэлы. В августе 2025 года он даже пригласил Трампа в Бразилию.


    Комментарии (0)
    Главное
    Минтранс сообщил о возобновлении работы южных аэропортов России
    Фицо спрогнозировал скорое завершение конфликта на Украине
    ЕС подготовит меры перед прибытием судна с хантавирусом
    Двух омичей обвинили в ущербе на 1,5 млрд после крушения на Енисее
    В Иране решили дать военный ответ на морскую блокаду США
    Instagram отключил сквозное шифрование в переписке
    Умер экс-музыкант «Машины времени» Николай Ксенофонтов

    Какой мир на Ближнем Востоке выгоден России

    Энергетический кризис из-за военного конфликта США с Ираном сильно помог российскому бюджету нарастить нефтегазовые доходы. Поэтому быстрый мир и разблокировка Ормуза для России не лучший вариант. Равно как и обратный сценарий, когда война вспыхивает с новой силой. Какой конец ближневосточного кризиса более выгоден России? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Перейти в раздел

    Новый российский БТР должен стать простым и дешевым

    Новый БТР создается в России – соответствующую инициативную разработку ведет «КамАЗ». Почему имеющиеся на вооружении бронетранспортеры БТР-82А нуждаются в замене, что не так с давним проектом К-16 «Бумеранг» – и какими качествами, с высокой вероятностью, будет обладать новая бронемашина? Подробности

    Перейти в раздел

    Попытка НАТО захватить кинематограф обречена на провал

    Секретариат НАТО озарила идея: привлечь профессиональных кинематографистов для антироссийской пропаганды. Сами кинематографисты такими попытками возмущены. Кино – это место, где НАТО точно не ждут, поэтому планы альянса посыпались на первой же линии обороны. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В НАТО освоили новый способ пропаганды

      Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда сажать редис в 2026 году: сроки посева в открытый грунт по регионам и сколько растет

      Редис – один из первых овощей, который появляется на грядках уже ранней весной. При правильной посадке первые сочные корнеплоды можно собрать всего через 16–25 дней после всходов. В 2026 году дачники снова массово будут сеять редис в апреле и мае, а опытные огородники – делать повторные посевы все лето. Когда лучше сажать редис в открытый грунт и теплицу, какие сорта выбрать, сколько растет редис и как вырастить крупные корнеплоды без горечи – в материале.

    • Вознесение Господне в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, приметы и традиции праздника

      На сороковой день после Пасхи православные верующие отмечают Вознесение Господне — один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. В 2026 году Вознесение выпадает на 21 мая. В этот день Церковь вспоминает, как воскресший Иисус Христос вознесся на небо на глазах апостолов, открыв людям путь к вечной жизни. Какие традиции связаны с Вознесением, что можно и нельзя делать 21 мая 2026 года, какие народные приметы дошли до наших дней и почему праздник всегда отмечают в четверг — в материале.

    • Где пожарить шашлык в Москве в 2026 году: шашлычные зоны, бронирование беседок и места для пикника

      В Москве жарить шашлыки разрешено исключительно в специально оборудованных пикниковых зонах. Разведение огня вне таких площадок – во дворах, на балконах или в лесу – влечет административный штраф. По данным на 2026 год, в городских парках и на природных территориях столицы доступно более 245 официальных точек, часть из которых работает круглогодично.

    Перейти в раздел

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации