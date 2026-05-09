Стало известно о специальных подарках гостям парада Победы в Москве

Tекст: Катерина Туманова

Специализирующаяся на сборных моделях военной техники и настольных играх компания ZVEZDA изготовила и отгрузила специальную партию подарков для гостей Парада Победы 9 мая в Москве.

«Мы давно сотрудничаем с организаторами парада. В этом году уже произведена партия специальная и отгружена», рассказал РИА «Новости» представитель компании.

Он добавил, что все изделия, предназначенные для гостей торжества, являются эксклюзивными и не поступают в продажу. Подарки выпускаются по государственному заказу и предназначены исключительно для участников парада на трибунах.

В основу будущего подарка обычно закладывается одна из существующих моделей, в которую добавляются уникальные детали. Для каждого парада разрабатывается специальный макет, создается лимитированная серия с индивидуальной упаковкой и логотипом Победы.

Компания пока не раскрывает, какой именно памятный сувенир получат гости мероприятия, подчеркнув, что это станет сюрпризом и детали будут объявлены только в день праздника. В прошлом году среди подарков была настольная игра «Штурм Берлина».

Торжественный парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне состоится в Москве 9 мая.

