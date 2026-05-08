  • Новость часаДипломат: Нарушив перемирие, Зеленский повесил на грудь нацистский крест
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Киев провалил перемирие ко Дню Победы
    Лавров пообещал беспощадный ответ за попытку сорвать День Победы
    Грузия потребовала от ЕС осознать важность Дня Победы
    Балтфлот принял в состав носителя «Калибров»
    Минобороны зафиксировало 1630 нарушений режима прекращения огня Украиной
    Аэропорты Юга России приостановили работу
    Лавров: Европа готовит нападение на Россию в манере Гитлера
    Трамп назвал удары по Ирану «любовным похлопыванием»
    Партия Стармера потерпела разгром на выборах
    Мнения
    Архиепископ Савва (Тутунов) Архиепископ Савва (Тутунов) Русский народ бился, чтобы быть

    Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германия идет по пути Прибалтики

    Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.

    3 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Электросамокаты на тротуарах доживают последние дни

    Ограничения движения электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.

    29 комментариев
    8 мая 2026, 13:07 • Новости дня

    Кремль рассказал о работе российских и международных СМИ на Красной площади

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зарубежная пресса сможет беспрепятственно освещать торжественный парад на Красной площади, однако из-за формата мероприятия общее число присутствующих репортеров будет ограничено, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков назвал ложными сообщения немецкого издания Spiegel о якобы отзыве аккредитаций у иностранных журналистов на парад Победы, передает РИА «Новости».

    «Нет, Spiegel дает неверную информацию, ложную информацию – так мы и можем это констатировать», – подчеркнул представитель Кремля.

    Он добавил, что никаких препятствий для получения видеосигнала и информации о торжественном мероприятии не предвидится.

    Число представителей прессы на Красной площади ограничено из-за формата мероприятия в текущем году. Однако, по словам пресс-секретаря, ни у одного журналиста аккредитация не отзывалась.

    На параде будут присутствовать специалисты, обеспечивающие трансляцию, кремлевский пул и корреспонденты международных СМИ, постоянно освещающие работу президента. Все они должным образом аккредитованы и проинформированы о порядке работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил проведение парада Победы в измененном формате.

    Власти сократили масштаб торжественных мероприятий ради безопасности жителей и гостей столицы.

    7 мая 2026, 15:54 • Новости дня
    Кремль опубликовал список подтвердивших визит в Москву на 9 Мая иностранных лидеров
    Кремль опубликовал список подтвердивших визит в Москву на 9 Мая иностранных лидеров
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль опубликовал список руководителей иностранных делегаций, которые примут участие в праздновании Дня Победы в Москве.

    В числе официальных гостей – президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Абхазии Бадра Гунба с супругой, а также президент Южной Осетии Алан Гаглоев, сообщает Кремль в Max.

    В Москву также прибудут президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит и верховный правитель Малайзии султан Ибрагим. Среди европейских лидеров в списке названы председатель правительства Словакии Роберт Фицо и представители Республики Сербской: президент Синиша Каран, председатель Народной скупщины Ненад Стевандич с супругой и глава партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик с супругой.

    В конце апреля помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Москву 9 мая.

    Ранее стало известно, что Фицо полетит в Россию через четыре страны.

    Комментарии (12)
    7 мая 2026, 14:39 • Новости дня
    Определен маршрут полета Фицо на День Победы в Москву

    Marker: Фицо полетит в Россию через Чехию, ФРГ, Швецию и Финляндию

    Определен маршрут полета Фицо на День Победы в Москву
    @ LUKAS KABON/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и сопровождающая его делегация полетят в Москву на празднование Дня Победы через четыре страны, пишет Marker.

    Маршрут будет проходить через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию, сообщает Marker со ссылкой на МИД Словакии, передает РИА «Новости».

    Власти перечисленных стран не возражали против пролета воздушного судна с делегацией Фицо в Россию 9 мая.

    В конце апреля помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Москву 9 мая.

    Вице-премьер Словакии Роберт Калиняк назвал поездку Фицо в Москву знаком уважения.

    В прошлом году Фицо также посещал Россию для участия в праздновании 80-летия Победы.

    Комментарии (9)
    7 мая 2026, 12:32 • Видео
    Почему Украина воюет колумбийцами

    Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    Комментарии (0)
    8 мая 2026, 08:37 • Новости дня
    Посол отметил кардинальное изменение отношения США к Дню Победы

    Посол Дарчиев: Отношение США к Дню Победы изменилось кардинальным образом

    Посол отметил кардинальное изменение отношения США к Дню Победы
    @ Игорь Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Отношение американской администрации к празднованию Дня Победы изменилось кардинальным образом, сообщил посол России в США Александр Дарчиев.

    Он подчеркнул: «У представителей администрации отношение к празднику изменилось, изменилось кардинальным образом. Я это отметил», передает РИА «Новости».

    Дарчиев объяснил, что за последние два года в Вашингтоне проходили акции «Бессмертный полк» – как в центре города, так и на территории российского посольства. По мнению дипломата, такие мероприятия помогают восстановлению нормальности в отношениях между Россией и США.

    В этом году прием по случаю Дня Победы в российском посольстве посетили представители Белого дома и Госдепа США.

    По его мнению, праздник способствует восстановлению нормальности в отношениях двух стран.

    В прошлую субботу в центре Вашингтона и на территории российского постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке состоялись акции «Бессмертный полк».

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не направлял американскому коллеге официального приглашения на торжественные мероприятия в честь Дня Победы в российской столице.

    Комментарии (2)
    8 мая 2026, 12:12 • Новости дня
    Дипломат: Нарушив перемирие, Зеленский повесил на грудь нацистский крест

    Дипломат Мирошник: Несоблюдение перемирия в честь 9 Мая подтвердило нацистскую сущность киевского режима

    Дипломат: Нарушив перемирие, Зеленский повесил на грудь нацистский крест
    @ Hayk Baghdasaryan/Photolure/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Киевские власти во главе с Владимиром Зеленским полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. По сути, эти люди открыто повесили себе на грудь нацистский крест, заявил газете ВЗГЛЯД посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. А несоблюдение ВСУ режима прекращения огня, добавил дипломат, лишь подтверждает террористическую сущность киевского режима.

    «Мы отслеживаем ситуацию в прифронтовой зоне и, к сожалению, не наблюдаем никаких позитивных изменений в действиях украинской стороны. Противник продолжает направлять сотни беспилотников по целям на территории России, а также вести обстрелы практически на всех участках линии боевого соприкосновения», – сказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    «Поэтому можно констатировать: Украина не соблюдает режим прекращения огня. Впрочем, у нас не было иллюзий. Российские Вооруженные силы реагируют зеркально и будут отвечать на провокации противника военными средствами», – подчеркнул собеседник.

    Дипломат также упомянул разыгранный Киевом фарс с «режимом тишины», который объявлял Владимир Зеленский. По его мнению, действия украинской стороны напоминают политический КВН: в ответ на мотивированное и обоснованное предложение России о перемирии глава киевского режима предпринял попытку ввести собственные нарративы.

    Мирошник подчеркнул: несоблюдение Киевом режима прекращения огня стало очередным подтверждением террористической сущности этого режима, а также неуважения к памяти Великой Победы.

    «Праздник 9 Мая священен. Но киевские власти полностью перешли на сторону проигравшего во Второй мировой нацизма, на сторону реваншистов. По сути, эти люди открыто повесили себе на грудь нацистский крест. Поэтому 9 Мая – для них токсичная дата», – считает собеседник.

    Он отметил, что нынешние украинские деятели не имеют никакого отношения к героическому прошлому украинского народа. «Речь идет о марионетках», – добавил спикер.

    В то же время на территории Украины сохраняется достаточно большое количество граждан, для которых День Победы – священный праздник. «Россией было принято решение об объявлении перемирия в том числе и потому, что многие украинцы придут к памятникам, будут вспоминать своих предков – настоящих победителей», – заключил Мирошник.

    Напомним, в 00.00 мск 8 мая вступило в силу перемирие, объявленное Россией в честь празднования Дня Победы. Оно будет действовать до конца суток 9 мая. Как заявили в Минобороны, все подразделения российских войск в зоне СВО полностью прекратили боевые действия и оставались на ранее занятых позициях. При этом ведомство обвинило украинскую армию в продолжении атак по позициям ВС РФ и по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей.

    ВСУ совершили 153 обстрела позиций наших войск из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков. Также нанесли 887 ударов с использованием БПЛА, в том числе 394 удара FPV-дронами, 107 октокоптерного типа, 171 самолетного типа и 215 сбросов боеприпасов с БПЛА. Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня», – говорится в заявлении.

    Кроме того, как отметили в Минобороны, с нуля часов 8 мая российскими подразделениями ПВО вне зоны проведения специальной военной операции сбито 396 средств воздушного нападения, в том числе 390 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун». Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что с начала пятницы силы противовоздушной обороны уничтожили 26 беспилотников, летевших в направлении столицы.

    «Преднамеренные деструктивные действия украинской стороны в отношении России подтверждают террористическую сущность киевского режима», – заявили в ведомстве. Военные России в условиях обстрелов зеркально реагировали на нарушения перемирия: наносили ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов, поражали пункты управления и места запуска БПЛА, добавили в министерстве.

    Владимир Зеленский при этом обвинил Россию в нарушении перемирия. Он считает, что с российской стороны даже «имитационной попытки прекратить огонь на фронте не было». Отметим, в ночь на среду вступил в силу так называемый режим тишины, объявленный главой киевского режима. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что, по информации Москвы, Зеленский не отдавал приказ о прекращении огня.

    Российское Минобороны сообщало, что в период с 21.00 мск 5 мая до 7.00 мск 6 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря. Кроме того, украинские вооруженные формирования продолжили устраивать провокации по всей линии фронта, особенно в тех местах, где стоят националистические бригады, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    При этом на Украине крайней пытались выставить Москву. Так, советник украинского министра обороны Сергей Стерненко заявил, что российские военные якобы «нарушили» режим тишины. Он добавил, что в такой ситуации украинская сторона не видит возможности для соблюдения перемирия. По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, Россия якобы отвергает мир, а призывы к прекращению огня не имеют отношения к дипломатии.

    Нюанс, однако, в том, что Москва не заявляла, что будет соблюдать «режим тишины» с полуночи 6 мая, предложенный Владимиром Зеленским, это признает и агентство Bloomberg. Газета ВЗГЛЯД писала, что Киев устроил фарс из своего перемирия. Накануне Минобороны России вновь предупредило, что российские военнослужащие нанесут ответный массированный ракетный удар по центру украинской столицы, если ВСУ попытаются сорвать празднование 81-й годовщины Победы.

    «Еще раз предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», – заявили в министерстве. Сигнал последовал за угрозой  Зеленского атаковать Москву именно 9 мая.

    Комментарии (11)
    7 мая 2026, 16:05 • Новости дня
    В Сербии объяснили отказ лидеров Евросоюза праздновать День Победы

    Tекст: Ольга Иванова

    Нежелание европейских политиков участвовать в московских торжествах связано с историческим прошлым их государств, чьи военные подразделения были разгромлены Советской армией.

    Призывы европейских лидеров игнорировать мероприятия в Москве по случаю 9 Мая обусловлены тем, что для них эта дата символизирует проигрыш, передает ТАСС. Такую точку зрения высказал председатель сербского «Движения социалистов» Александр Вулин. Политический деятель считает подобную позицию Брюсселя вполне закономерной.

    «Для нас это День Победы, для них – день поражения. С уходом Британии из Европейского союза ЕС стал клубом стран, каждая из которых, буквально каждая, имела как минимум одно подразделение под Сталинградом. Они были побеждены 9 мая, и логично, что они не хотят, чтобы этот день отмечался, и не хотят, чтобы Сербия, как страна-кандидат на членство в ЕС, была на стороне победителей», – сказал Вулин.

    Бывший вице-премьер добавил, что место Белграда находится среди победителей, отмечающих разгром нацизма. Предстоящие памятные мероприятия в российской столице должны послужить напоминанием о реальной роли европейских государств в событиях Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия выразила надежду на отказ президента Сербии Александра Вучича от поездки в Москву.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала планы Евросоюза проявлением европейского нацизма.

    Комментарии (5)
    8 мая 2026, 00:07 • Новости дня
    Началось объявленное Путиным в честь Дня Победы перемирие

    Tекст: Катерина Туманова

    Объявленное президентом Владимиром Путиным перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне началось в полночь 8 мая.

    Ранее в Минобороны России сообщили о решении Путина объявить перемирие на время празднования Дня Победы 8 и 9 мая. Оно будет действовать до 10 мая.

    В этот период в зоне СВО не будут наноситься удары ни ракетными войсками, ни артиллерией, ни высокоточным оружием большой дальности по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры на территории Украины.

    Минобороны России призвало украинскую сторону воздержаться от боевых действий. При нарушении перемирия или попытках атаковать российские регионы, Вооруженные силы России, как предупредило ведомство, дадут адекватный ответ.

    В случае попыток сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Москве Киевом, российские военные предупреждают о массированном ракетном ударе по центру Киева, призывая жителей и иностранных дипломатов покинуть город.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дипломатические миссии в Киеве должны заблаговременно эвакуировать персонал в связи с возможностью ответного удара. Любые вооруженные провокации, подчеркнула она, будут решительно пресекаться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве, а затем объявил о «режиме тишины» с 6 мая. В российском МИД реакцию Киева на перемирие в честь Дня Победы назвали нервной. МИД также призвал максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая.

    Комментарии (6)
    7 мая 2026, 18:52 • Новости дня
    Минобороны: Объявленное Россией перемирие начнет действовать с полуночи 8 мая
    Минобороны: Объявленное Россией перемирие начнет действовать с полуночи 8 мая
    @ Ксения Матвейшина/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское Минобороны объявило о введении перемирия с полуночи 8 мая и до 10 мая.

    Решение принято по указу президента России Владимира Путина в связи с празднованием 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщается в канале Минобороны в Max.

    В этот период все российские группировки в зоне спецоперации на Украине полностью прекратят боевые действия. Также прекращаются удары ракетными войсками, артиллерией, высокоточным вооружением большой дальности с моря и воздуха, а также дронами по позициям ВСУ и объектам, связанным с военно-промышленным комплексом Украины.

    Минобороны призывает украинскую сторону присоединиться к перемирию. При нарушении режима украинскими военными или попытках атак на российские регионы, Вооруженные силы России обещают немедленно ответить.

    В случае попыток киевских властей сорвать празднование 9 Мая в Москве, российская армия нанесет массированный ракетный удар по центру Киева. Минобороны вновь предупреждает жителей Киева и сотрудников иностранных дипмиссий о необходимости своевременной эвакуации из города.

    Ранее МИД призвал иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева. Дипломаты ЕС отказались уезжать из Киева после призыва Москвы.

    Комментарии (17)
    7 мая 2026, 15:21 • Новости дня
    Власти Молдавии запретили празднование Дня Победы в центре Кишинева
    Власти Молдавии запретили празднование Дня Победы в центре Кишинева
    @ Вадим Денисов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Молдавии отказали организаторам мероприятий ко Дню Победы в проведении собраний на центральной площади Кишинева.

    Такое решение принято после встречи общественников с представителями правительства республики, сообщил глава координационного комитета «Победа» Алексей Петрович, передает ТАСС.

    «Официально 9 мая 2026 года в центре города Кишинева будет отмечаться только один праздник – день Европы. Для этих целей центральная городская площадь будет оккупирована сценой, кортами и палатками правительства и дипломатических миссий ЕС. Государственная канцелярия вместе со Службой государственной охраны и другими силовыми структурами не дали возможности собраться участникам Марша Победы и шествия Бессмертного полка», – заявил Петрович.

    В результате организаторы решили перенести мероприятия, посвященные Дню Победы, на пересечение улицы Бэнулеску-Бодони и проспекта Штефана Великого. По словам Петровича, акция пройдет без партийной символики и политических лозунгов, а главными флагами шествия станут копии Знамени Победы и Знамени освобождения Кишинева.

    Ранее власти Берлина решили ввести строгие ограничения на использование советской символики у военных мемориалов.

    Россия потребовала от Германии разрешить символику Победы на мемориалах.

    Комментарии (4)
    7 мая 2026, 15:48 • Новости дня
    Ушаков подтвердил выступление Путина на параде в День Победы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин 9 мая выступит с традиционной речью перед началом парада Победы, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

    При этом в текущем году мероприятие пройдет без демонстрации военной техники, передает ТАСС.

    «Как известно, парад состоится, пройдут пешие коробки военнослужащих, пролетят самолеты групп высшего пилотажа, будет выступление президента. В общем-то, все, как обычно, кроме демонстрации военной техники», – рассказал представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России анонсировало проведение парада Победы без участия колонны военной техники. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил данное решение мерами безопасности на фоне террористической угрозы. Из-за намерений Киева сорвать праздничное мероприятие Кремль усилил охрану главы государства.

    Комментарии (0)
    8 мая 2026, 10:59 • Новости дня
    Тысячи жителей Прибалтики отправились в Россию отпраздновать День Победы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Многокилометровые очереди образовались на границе между Эстонией и Россией из-за наплыва жителей Балтии, желающих отпраздновать День Победы в России.

    Перед Днем Победы на границе между Эстонией и Россией образовались многокилометровые очереди. Тысячи жителей Балтии устремились в Россию, чтобы отметить 9 Мая, поскольку в Эстонии этот праздник официально не признаётся, передает «Царьград» со ссылкой на Shot.

    На пограничном пункте между Ивангородом и Нарвой уже три дня фиксируются длинные заторы. Желающим пересечь границу приходится ждать от трех до пяти часов, поскольку пограничники тщательно проверяют документы и багаж, обращая особое внимание на наличие санкционных товаров. Также у всех уточняют цели поездки, на что уходит около часа на каждого.

    По прогнозам, основная нагрузка на границу ожидается 8 мая, когда поток желающих попасть в Россию может значительно вырасти. Многие приезжают всей семьей, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях.

    Во вторник премьер Эстонии Кристен Михал решил отметить в Нарве 9 мая День Европы.

    Ранее сообщалось, что граждане Эстонии массово раскупают туры в Нарву и на российскую границу ради празднования Дня Победы.

    Празднование Дня Победы в Эстонии вызвало всплеск ненависти к русским жителям Нарвы со стороны местной прессы и властей.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как жители Прибалтики идут на хитрости ради празднования Дня Победы.

    Комментарии (0)
    8 мая 2026, 12:33 • Новости дня
    Грузия потребовала от ЕС осознать важность Дня Победы
    Грузия потребовала от ЕС осознать важность Дня Победы
    @ Владимир Гребнев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что сегодня не существовало бы Евросоюза без Победы над фашизмом, в которую весомую роль внесли уроженцы Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В открытом письме послу ЕС в Грузии Павлу Херчинскому председатель парламента потребовал не повторять прошлогодней ошибки, когда дипломат, отмечавший 9 мая День Европы, не вспомнил о грузинских воинах, сражавшихся в Великой Отечественной войне.

    «Для нас неприемлемо отделять День Победы от Дня Европы, – заявил он. – В прошлом году вы в День Европы не упомянули годовщину завершения Второй мировой войны в своем обращении к народу Грузии».

    Как заявил Шалва Папуашвили, «ни Евросоюза, ни Дня Европы не было бы сегодня без победы над фашизмом, в котором грузины участвовали вместе со всеми антифашистскими народами».

    «В Грузии нет семьи, которая бы не понесла жертв в этой войне. Надеюсь, 9 мая вы отдадите должное 300 тыс. грузин, которые отдали жизнь за освобождение Европы от фашизма», – призвал председатель парламента Грузии.

    Грузия 9 мая отмечает День Победы. Грузия отправила на фронты ВОВ 700 тысяч человек, половина из них не вернулась. В процентном отношении Грузия понесла самые высокие потери среди республик бывшего СССР. 9 мая в Грузии праздничный день.

    Комментарии (2)
    8 мая 2026, 11:24 • Новости дня
    Власти Грузии объявили о выплате участникам Великой Отечественной войны

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Разовую социальную помощь в размере 2 тыс. лари (740 долларов) получат к 9 Мая участники Великой Отечественной войны в Грузии согласно распоряжению правительства, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В ознаменование Дня Победы над фашизмом также члены семей погибших получат по 1000 лари (370 долларов).

    По данным на 9 мая прошлого года, в Грузии в живых оставалось 57 участников войны.

    Грузия 9 мая отмечает День Победы. Грузия отправила на фронты ВОВ 700 тыс. человек, половина из них не вернулась. В процентном отношении Грузия понесла самые высокие потери среди республик бывшего СССР. 9 мая в Грузии праздничный день.

    Комментарии (0)
    8 мая 2026, 04:20 • Новости дня
    Украинцам напомнили о подвигах красноармейцев в годы Великой Отечественной войны

    Tекст: Катерина Туманова

    Жителям Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской и Черниговской областей Украины сбросили листовки с напоминанием о подвигах красноармейцев в годы Великой Отечественной войны и инструкциями для связи с российским военными, сообщили российские силовики.

    «Листовки сброшены с БПЛА «Гербера» в преддверии Дня Победы, чтобы помочь жителям подконтрольных Киеву территорий. Материалы с инструкциями и ссылкой на защищенный канал связи сброшены на улицы городов в Николаевской, Одесской, Черниговской, Херсонской и Сумской областях, а также на временно подконтрольных ВСУ территориях Донбасса», – сообщил ТАСС представитель силовых структур России.

    На открытках, сброшенных с дронов, размещена надпись «Наши деды были братьями в окопах». Кроме напоминания о прошлом, листовки содержат подробные инструкции для связи с российскими военнослужащими через защищенные каналы связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сумы и Одессу забросали с БПЛА пророссийскими листовками с критикой Зеленского. Расчеты войск беспилотных систем группировки войск «Восток» распространили агитационные листовки над Гуляйполем в Запорожской области с призывом к сдаче бойцов ВСУ.

    В Барселоне в туристических местах вывесили плакаты с призывом не давать денег Украине, а на листовках изобразили карикатуру Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 19:05 • Новости дня
    Минобороны подтвердило массированный удар по Киеву при попытках срыва Дня Победы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные готовы атаковать правительственные кварталы украинской столицы в случае попыток противника помешать проведению праздничных мероприятий 9 мая.

    Вооруженные силы России жестко ответят на возможные провокации во время торжеств в столице, передает ТАСС. В военном ведомстве отметили: «Также напоминаем, что в случае попыток киевского режима сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, Вооруженные силы Российской Федерации нанесут массированный ракетный удар по центру Киева».

    Представители министерства настоятельно порекомендовали мирным жителям и сотрудникам иностранных дипломатических миссий заранее уехать из города. Это необходимо сделать для обеспечения собственной безопасности в случае реализации ответных мер со стороны российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о планах Киева устроить пролет беспилотников над Москвой в День Победы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил усиление мер безопасности в столице из-за террористической угрозы. Представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни отказался эвакуировать европейских дипломатов из украинской столицы.

    Комментарии (0)
    8 мая 2026, 09:28 • Новости дня
    Мирзиеев решил пропустить парад Победы в Москве

    Президент Узбекистана Мирзиеев решил пропустить парад Победы в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев не будет присутствовать на параде Победы в Москве, запланированном на 9 мая, сообщает Gazeta.uz.

    По данным издания Gazeta.uz, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев не примет участия в праздновании 9 Мая в Москве, передает Lenta.ru.

    В опубликованном Кремлем списке иностранных лидеров, получивших приглашение на торжественные мероприятия, не упомянуты президенты стран Центральной Азии.

    Такое отсутствие станет первым с 2018 года случаем, когда лидеры стран Центральной Азии не будут присутствовать на московском параде Победы.

    В четверг премьер Армении Никол Пашинян отказался приехать на парад Победы в Москву, объяснив это началом избирательной кампании в республике.

    Кремль опубликовал список иностранных лидеров, подтвердивших участие в мероприятиях 9 Мая в Москве.

    В конце апреля помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Москву 9 мая.

    Минобороны России сообщило о проведении торжественного мероприятия без участия колонн военной техники.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Кривую Луку в ДНР
    Дмитриев дал совет Мерцу, как не стать Стармером
    Нацразведка США обвинила Обаму в создании фальсификаций о России
    Власти Грузии объявили о выплате участникам Великой Отечественной войны
    Тысячи жителей Прибалтики отправились в Россию отпраздновать День Победы
    Украина сообщила о масштабном лесном пожаре возле Чернобыля
    Члена банды спецназовцев осудили за заказные убийства в Москве

    Какой мир на Ближнем Востоке выгоден России

    Энергетический кризис из-за военного конфликта США с Ираном сильно помог российскому бюджету нарастить нефтегазовые доходы. Поэтому быстрый мир и разблокировка Ормуза для России не лучший вариант. Равно как и обратный сценарий, когда война вспыхивает с новой силой. Какой конец ближневосточного кризиса более выгоден России? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Перейти в раздел

    Новый российский БТР должен стать простым и дешевым

    Новый БТР создается в России – соответствующую инициативную разработку ведет «КамАЗ». Почему имеющиеся на вооружении бронетранспортеры БТР-82А нуждаются в замене, что не так с давним проектом К-16 «Бумеранг» – и какими качествами, с высокой вероятностью, будет обладать новая бронемашина? Подробности

    Перейти в раздел

    Попытка НАТО захватить кинематограф обречена на провал

    Секретариат НАТО озарила идея: привлечь профессиональных кинематографистов для антироссийской пропаганды. Сами кинематографисты такими попытками возмущены. Кино – это место, где НАТО точно не ждут, поэтому планы альянса посыпались на первой же линии обороны. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    • Вашингтон заставил Германию скулить

      В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Где пожарить шашлык в Москве в 2026 году: шашлычные зоны, бронирование беседок и места для пикника

      В Москве жарить шашлыки разрешено исключительно в специально оборудованных пикниковых зонах. Разведение огня вне таких площадок – во дворах, на балконах или в лесу – влечет административный штраф. По данным на 2026 год, в городских парках и на природных территориях столицы доступно более 245 официальных точек, часть из которых работает круглогодично.

    • Салют на День Победы 2026: будет ли фейерверк 9 мая и главные точки просмотра

      9 мая 2026 года Россия отмечает 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В Москве и других крупных городах страны запланированы масштабные торжества, кульминацией которых традиционно становится праздничный салют Победы.

    • Когда высаживать огурцы и кабачки в открытый грунт в 2026 году: сроки по регионам, народные приметы и лунный календарь

      Огурцы и кабачки – две самые популярные тыквенные культуры на российских огородах. Их любят за неприхотливость, быстрый рост и щедрый урожай. Но есть одна общая черта, которая роднит эти овощи: они оба очень боятся холода. Легкий заморозок или посадка в непрогретую землю могут свести на нет все труды. В 2026 году сроки высадки будут зависеть не от календаря, а от реальной температуры почвы и воздуха. Разбираемся, когда высаживать огурцы и кабачки в разных регионах России, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, о чем говорят народные приметы и как не погубить рассаду из-за спешки.

    Перейти в раздел

    • Пашинян и Зеленский: русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации