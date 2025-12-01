Tекст: Дмитрий Зубарев

Расчеты войск беспилотных систем группировки «Восток» распространили агитационные листовки над Гуляйполем Запорожской области с призывом украинским военным сдаться, передает ТАСС. В тексте листовок говорится: «Уходите или сдавайтесь, сохраните себе жизнь. Остаться в Гуляйполе – значит погибнуть». Эти обращения были доставлены с помощью квадрокоптеров.

По данным Министерства обороны России, во время воздушной разведки операторы российских беспилотников выявили места стоянки техники и маршруты перемещения украинских подразделений в окрестностях Гуляйполя. После уточнения обстановки квадрокоптеры сбросили на эти позиции агитационные листовки с призывами выбрать жизнь и прекратить сопротивление.

Сами листовки перед загрузкой в систему сброса сворачивают в плотные рулоны, которые при раскрытии в небе покрывают районы размещения украинских военных и их пути передвижения.

В Минобороны подчеркнули, что расчеты войск беспилотных систем продолжают оказывать давление на противника не только огнем, но и с помощью информационных средств, призывая украинских бойцов делать осознанный выбор в пользу сохранения жизни и отказа от участия в боевых действиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий с Украины рассказал о пьянстве и вымогательстве денег среди командиров ВСУ. Офицер ВСУ также подтвердил систематическое пьянство в рядах украинской армии. Пьяные бойцы с Украины не смогли пересечь границу с Польшей.