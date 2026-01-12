Шишкарев опроверг обвинения в угрозах гражданину Украины в ОАЭ

Tекст: Елизавета Шишкова

Сергей Шишкарев, основатель группы «Дело», рассказал в своем телеграм-канале, что провел беседу с сотрудником полиции ОАЭ после получения заявления от гражданина Украины о якобы угрозах, передает ТАСС.

По словам бизнесмена, он находится в Дубае в командировке и проводит деловые встречи с представителями международных компаний.

Шишкарев подчеркнул: «Утверждаю, о чем информировал местные правоохранительные органы, что подобными действиями никому не угрожал и не имел никаких контактов с указанным гражданином на протяжении длительного времени». Он добавил, что в отношении него развернута кампания по дискредитации на основании ложных данных и сфальсифицированных фактов.

Шишкарев также сообщил о намерении подать иск, детали которого будут обнародованы после официальной регистрации обращения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Шишкарев оказался под ограничительными мерами в Дубае из-за расследования о возможных угрозах бывшему топ-менеджеру аффилированной с ним компании.

Группа компаний «Дело» в апреле 2025 года сообщала о планах увеличить объемы экспорта зерна в Индонезию через терминал КСК в Новороссийске.