РБК: Совладелец ГК «Дело» Сергей Шишкарёв стал фигурантом дела в ОАЭ

Tекст: Катерина Туманова

По данным двух источников из силовых структур и логистической отрасли, бизнесмен Сергей Шишкарёв стал фигурантом дела в Дубае, по которому ему была избрана подписка о невыезде, пишет РБК.

Источник, близкий к Шишкарёву, уточнил, что ранее правоохранители ОАЭ проводили с ним опрос. По информации двух собеседников издания, причиной расследования стало заявление о возможных угрозах, исходивших от Шишкарёва в адрес бывшего топ-менеджера связанной с ним компании.

Представители группы «Дело» отказались комментировать ситуацию, при этом вечером 11 января в Telegram-канале Шишкарёва была опубликована цитата из «Бандитского Петербурга»: «Не столь важно, как тебя ударили. Гораздо важнее, как ты встал и чем ответил».

В 1993 году Сергей Шишкарёв создал группу компаний «Дело» и руководил ею до 1999 года. С 1999 по 2012 трижды избирался депутатом Госдумы Федерального Собрания. С 2014 года занимал пост президента ГК «Дело», являясь в настоящий момент председателем совета директоров холдинга.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в апреле 2025 года Группа компаний «Дело» сообщала о намерении увеличить объемы экспорта зерна в Индонезию через терминал КСК в Новороссийске, заявлял председатель совета директоров группы Сергей Шишкарев.



