Захарова назвала чиновников Украины вурдалаками за смену исторических названий

Захарова: Чиновники Украины, меняющие исторические названия - вурдалаки

Tекст: Тимур Шайдуллин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко высказалась о решениях украинских властей, касающихся переименования объектов, связанных с российской историей, передает ТАСС. По её словам, такие действия напоминают поведение «вурдалаков», уничтожающих память о совместном прошлом народов.

Захарова отметила, что на Украине действует законодательство, которое обязывает местные власти «декоммунизировать» культурные объекты и географические названия, связанные с царской семьей и с учёным Михаилом Ломоносовым.

Она в частности рассказала об Одессе, где, по словам дипломата, парк, основанный Александром II в 1875 году, был переименован в парк Шевченко. А местные власти собираются демонтировать памятные таблички и ликвидировать топонимы, связанные с российскими государственными деятелями.

Захарова добавила, что выбранный киевскими властями курс на декоммунизацию и уничтожение памятников считает «логикой варваров», поскольку уничтожаются памятники и названия, связанные с совместным российско-украинским прошлым.

