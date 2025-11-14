Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.0 комментариев
Захарова заявила о попытке Киева выиграть время на переговорах
Захарова: Публикация The Times доказала затягивание переговоров Киевом
Публикация британской газеты The Times стала подтверждением того, что Киев с самого начала использовал формат переговоров исключительно для того, чтобы выиграть время и укрепить свои позиции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова подчеркнула, что публикация The Times основывается на интервью и заявлениях замминистра иностранных дел Украины Сергея Кислицы и, по ее мнению, этот материал стал прямым доказательством отсутствия истинного стремления Киева договариваться, передает ТАСС.
Она добавила, что действия украинской стороны еще раз показали, что переговоры использовались как инструмент для получения дополнительных ресурсов и времени на перегруппировку.
Ранее газета Times после разговора с замглавы МИД Украины Сергеем Кислицей сообщила о приостановке переговорного процесса в Стамбуле.
Глава второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук заявил о готовности России к переговорам с Украиной в Стамбуле.
Временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов сообщил, что Россия готова к стамбульским переговорам с украинской стороной в любой момент, но Киев не отреагировал на предыдущие инициативы.