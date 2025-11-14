Захарова: Публикация The Times доказала затягивание переговоров Киевом

Tекст: Валерия Городецкая

Захарова подчеркнула, что публикация The Times основывается на интервью и заявлениях замминистра иностранных дел Украины Сергея Кислицы и, по ее мнению, этот материал стал прямым доказательством отсутствия истинного стремления Киева договариваться, передает ТАСС.

Она добавила, что действия украинской стороны еще раз показали, что переговоры использовались как инструмент для получения дополнительных ресурсов и времени на перегруппировку.

Ранее газета Times после разговора с замглавы МИД Украины Сергеем Кислицей сообщила о приостановке переговорного процесса в Стамбуле.

Глава второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук заявил о готовности России к переговорам с Украиной в Стамбуле.

Временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов сообщил, что Россия готова к стамбульским переговорам с украинской стороной в любой момент, но Киев не отреагировал на предыдущие инициативы.