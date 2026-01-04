Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды, не опирающиеся на факты. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.0 комментариев
Пострадавшего в Хорлах подростка решили эвакуировать в московскую больницу
Подростка, получившего серьезные травмы при атаке украинских националистов на кафе и гостиницу в поселке Хорлы, эвакуируют для лечения в Москву, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
По словам Кузнецова, специалисты после телемедицинских консультаций приняли решение направить ребенка 2013 года рождения в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России, передает РИА «Новости».
По словам Кузнецова, эвакуацией занимается служба медицины катастроф, подростка доставят в Москву специальным транспортом.
Ранее главный врач республиканской детской больницы Крыма Анатолий Олейник сообщил, что в результате теракта в Хорлах один из пятерых госпитализированных детей остается в критическом состоянии.
Напомним, СК возбудил уголовное дело по теракту в Хорлах. Атака ВСУ унесла жизни 29 человек, включая двоих несовершеннолетних, не менее 60 человек пострадали.