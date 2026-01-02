Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.2 комментария
Главврач Олейник сообщил о критическом состоянии ребенка после удара ВСУ в Хорлах
В результате удара беспилотниками по кафе и гостинице на побережье в Херсонской области один из пятерых госпитализированных детей остается в критическом состоянии, сообщил главный врач республиканской детской больницы Крыма Анатолий Олейник.
По данным главного врача республиканской детской больницы Крыма Анатолия Олейника, один из детей, доставленных после атаки ВСУ в Херсонской области, находится в крайне тяжелом состоянии, передает РИА «Новости».
Врач заявил, что этот подросток 12 лет получил тяжелую черепно-мозговую и абдоминальную травмы, сейчас подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и проходит интенсивную терапию.
Остальных четырех детей госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Госпитализация последовала после удара беспилотниками, который пришелся на кафе и гостиницу в поселке Хорлы, где люди встречали Новый год.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после гибели 27 человек, в том числе двух несовершеннолетних. В пятницу и субботу в Херсонской области объявлены днями траура.
Ранее врачами была зафиксирована смерть женщины, ранее доставленной в больницу Крыма после атаки в Хорлах.
В больницах находятся 14 пострадавших в результате атаки на Хорлы. Личности 12 погибших были установлены, для окончательной идентификации потребуется проведение генетической экспертизы.
Социальный фонд назначил пенсии родственникам жертв атаки.
Министерство труда и социальной защиты населения Херсонской области принимает документы для оформления единовременных выплат пострадавшим.
Следователи установили личности 13 погибших в результате теракта. Общее число жертв атаки достигло 27 человек.