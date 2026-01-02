  • Новость часаЧисло погибших при атаке на Хорлы достигло 27
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Голливуд убил мировое кино, теперь его добивает «Нетфликс»

    Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мир предстоит нестабильный, но предсказуемый

    Если 2025 год стал моментом понимания Западом невозможности восстановить старый порядок вещей, то 2026-й окажется временем только начала формирования новых правил игры.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Люди со всего мира голосуют за Москву ногами

    «Город-витрина» Москва демонстрирует не только благосостояние российской столицы, но нечто большее. Это тот мир, который Россия уже много лет предлагает создать всем.

    2 января 2026, 09:28 • Новости дня

    Минздрав: В больницах находятся 14 пострадавших в результате атаки ВСУ на Хорлы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После атаки ВСУ на Херсонскую область в больницах находятся 14 пострадавших, среди них 5 детей. Состояние одного ребенка оценивается как крайне тяжелое, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

    По его словам, в больницах Крыма и Херсонской области продолжают лечение 14 человек, пострадавших после атаки Вооружённых сил Украины, сообщает ТАСС. Кузнецов добавил, что среди них пять детей, причем состояние одного ребенка оценивается как крайне тяжелое – врачи продолжают борьбу за его жизнь.

    По словам Кузнецова, четверо раненых, в том числе один ребенок, остаются в тяжелом состоянии, у остальных наблюдается средняя степень тяжести. Для пациентов организованы телемедицинские консультации с ведущими федеральными специалистами, чтобы обеспечить максимально эффективное лечение.

    Обеспечение и координацию медицинской помощи пострадавшим ведет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия потребовала от ООН осудить теракт ВСУ в Херсонской области. Власти объявили траур в регионе после атаки ВСУ. Следователи установили личности семи погибших в селе Хорлы.

    1 января 2026, 12:45 • Новости дня
    Экс-разведчик США сделал заявление о переговорах после атаки на резиденцию Путина

    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер счел невозможным любые переговоры с украинским правительством, которое он назвал террористической организацией, после недавней атаки украинских сил на резиденцию Владимира Путина.

    Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер счел невозможным любые переговоры с Киевом после недавней атаки украинских сил на резиденцию Владимира Путина, передает РИА «Новости». По его словам, данное событие радикально меняет подход к украинскому правительству.

    Он заявил, что киевский режим нельзя рассматривать как сторону переговоров, а скорее, как террористическую организацию, которую следует полностью уничтожить.

    Риттер отметил, что атака украинских сил стала критической чертой, после которой дальнейшие контакты и диалог невозможны.

    Управление верховного комиссара ООН по правам человека оставило без комментариев попытку атаки на резиденцию президента России беспилотниками.

    Минобороны России показало карту пролета украинских БПЛА, которые пытались атаковать резиденцию главы государства.

    Военкор Коц назвал «базовый минимум» лиц в руководстве Украины для уничтожения.

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что российские военные знают, как, чем и когда ответить на атаку Киева на резиденцию президента России.

    1 января 2026, 15:44 • Новости дня
    Сальдо: Тела жертв в Хорлах почти полностью сгорели, как после ядерного удара

    Tекст: Ольга Иванова

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что тела жертв удара украинских беспилотников по Хорлам практически полностью сгорели, погиб ребенок.

    О жертвах атаки украинских беспилотников на кафе и гостиницу в поселке Хорлы в Херсонской области Сальдо сообщил в эфире «России-24».

    По его словам, тела погибших почти полностью сгорели, что, по его словам, напоминает последствия «ядерного удара».

    Глава региона рассказал: «Идет идентификация [личностей], тела полностью практически сгорели. Это страшно, просто страшно на это смотреть, потому что как после ядерного удара – остались только силуэты, лежащие там после разбора завалов».

    Сальдо сообщил также, что в результате атаки один ребенок погиб, его тело обнаружено среди обломков, но идентификация пока продолжается. Помимо этого, получили ранения четверо человек. По словам губернатора, на месте трагедии продолжаются следственные действия и разбор завалов для установления всех обстоятельств случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу в Херсонской области, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали.

    Позднее он уточнил, что число погибших в результате удара ВСУ превысило 24 человека.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте из-за гибели более 20 мирных жителей Херсонской области.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    1 января 2026, 15:14 • Новости дня
    Минобороны расшировало полетное задание атаковавшего резиденцию Путина БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Техническая экспертиза навигационной системы сбитого БПЛА выявила его целевое назначение – атаку объекта, входящего в резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, сообщило Министерство обороны России.

    Во время проведения специальной технической экспертизы блока навигационной системы одного из украинских беспилотников, пораженного ночью 29 декабря 2025 года, представителям российских спецслужб удалось извлечь файл с полетным заданием, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Данные расшифровки маршрутизации показали, что основной целью удара украинских дронов был объект резиденции президента России, расположенной в Новгородской области.

    Согласно информации, все материалов по данному происшествию российская сторона собирается передать американским коллегам установленными каналами.

    Отметим, что cотрудники служб национальной безопасности США попытались опровергнуть информацию об атаке Киева на резиденцию президента России Владимира Путина. А Управление верховного комиссара ООН по правам человека оставило без комментариев попытку атаки на резиденцию главы государства беспилотниками.

    Минобороны России накануне показало карту пролета украинских БПЛА, пытавшихся атаковать резиденцию президента. Киевский режим использовал при атаке на резиденцию Путина в Новгородской области 91 ударный дрон.

    Между тем, атакам подвергается не только резиденция, но и многие другие объекты – как военные, так и гражданские. В новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по кафе в Херсонской области, на данный момент число жертв превысило 24 человека, это были мирные жители, в их числе и ребенок. Список погибших в ближайшее время будет опубликован на сайте губернатора.

    Это не первая кровавая атака украинского режима на мирных граждан в канун Нового года. Напомним, в 2023 году 31 декабря в результате украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, ранения получили 108 человек.

    1 января 2026, 12:42 • Новости дня
    ВКС России сбили украинский самолет Су-27

    Tекст: Мария Иванова

    ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того удары наносились по складам боеприпасов, цехам сборки БПЛА дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 154 районах.

    Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба и 250 беспилотников, перечислили в оборонном ведомстве.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 106 444 беспилотника, 641 ЗРК, 26 826 танков и других броне машин, 1 634 боевые машины РСЗО, 32 303 орудия полевой артиллерии и миномета, 50 530 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в декабре российские военнослужащие сбили истребитель Су-27, которым управлял подполковник Вооруженных сил Украины Евгений Иванов.

    А в конце декабря украинский летчик Шемет погиб после удара дроном «Герань» по вертолету Ми-24 ВСУ.

    1 января 2026, 16:29 • Новости дня
    Сальдо: Атаковавшие кафе и гостиницу в Хорлах БПЛА висели над морем

    Tекст: Ольга Иванова

    Дроны несколько минут висели в небе над морем прежде чем нанести удар по гостинице и кафе в херсонском поселке Хорлы, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Беспилотники, атаковавшие кафе и гостиницу в поселке Хорлы Херсонской области, несколько минут находились над морем перед нападением, сообщил Сальдо в эфире «России 24». По словам губернатора, первый из дронов выполнял функцию разведчика и нацелил остальные устройства на объект.

    Сальдо отметил: «Противник специально подобрал время. Беспилотники, видимо, висели где-то над морем, а первый беспилотник-разведчик направил их прямо в точку без нескольких минут до боев курантов. Это был первый беспилотник, потом второй, третий уже был с зажигательным взрывным снарядом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу в Херсонской области, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали.

    Глава региона затем уточнил, что число погибших в результате удара ВСУ превысило 24 человека.

    Он также заявил, что тела жертв практически полностью сгорели, среди погибших есть ребенок.

    1 января 2026, 11:24 • Новости дня
    Подсчитаны общие потери ВСУ за 2025 год
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Потери украинских вооружённых сил за 2025 год превысили 513 тыс. человек, причём самые тяжёлые для них месяцы пришлись на январь, март и октябрь.

    Потери украинских войск в 2025 году составили более 513 тыс. военнослужащих, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Министерства обороны России.

    По этим оценкам, наибольшие потери ВСУ понесли в январе, марте и октябре – 51 960, 47 665 и 47 105 человек соответственно. В среднем за месяц ВСУ теряли около 42,7 тыс. бойцов.

    Отмечается, что за предыдущий, 2024 год, ВСУ потеряли примерно 593 410 человек.

    С начала спецоперации на Украине и до конца 2025 года российские военные уничтожили значительное количество украинской военной техники: 669 самолетов, 283 вертолета, более 106 тыс. беспилотников, 641 зенитный ракетный комплекс и почти 27 тыс. танков и других бронемашин. Кроме того, в сводке указаны потери в 1 634 боевых машинах реактивных систем залпового огня, 32 275 орудиях полевой артиллерии и миномётов, а также 50 464 единицах специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года президент России Владимир Путин отметил успешный ход выполнения задач спецоперации на Украине и подчеркнул, что военным есть чем порадовать граждан.

    Вооруженные силы России в 2025 году взяли под контроль более 6300 кв. километров в зоне спецоперации.

    1 января 2026, 18:01 • Новости дня
    МИД призвал страны и международные структуры осудить теракт в Херсонской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство иностранных дел России призвало правительства ответственных суверенных государств и международные организации публично осудить кровавый теракт киевского режима в Херсонской области.

    МИД России призывает правительства суверенных государств и международные организации публично осудить теракт, совершённый Киевом в Херсонской области, говорится на сайте МИД.

    В официальном заявлении сказано: «Призываем правительства ответственных суверенных государств и профильные международные структуры публично выступить с решительным осуждением кровавого теракта киевского режима в Херсонской области».

    В ведомстве подчеркнули, что игнорирование произошедшего будет расценено как пособничество и соучастие в террористических преступлениях неонацистов и будет иметь соответствующие правовые последствия.

    Официальный представитель МИД России отметила, что совершив атаку на мирное население Херсонской области, власти Киева вновь продемонстрировали свою человеконенавистническую неонацистскую сущность.

    «На фоне успехов российских Вооружённых Сил и поражений ВСУ на фронте, а также провалившейся попытки укротеррористов атаковать в ночь на 29 декабря 2025 года государственную резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области киевский узурпатор решил в бессильной злобе отыграться на беззащитных мирных жителях. Ради удержания власти он готов убивать женщин и детей, идти на преступления сродни тому, что было совершено в одесском Доме профсоюзов, стремясь запугать население воссоединившихся российских регионов, навечно связавшее путем проведения референдумов свою судьбу с Россией», – подчеркнули в ведомстве.

    «Что касается попытки удара киевского режима по резиденции президента России в Новгородской области, то в ходе проведения специальной технической экспертизы блока навигационной системы одного из украинских БПЛА, сбитых ночью 29 декабря 2025 года в воздушном пространстве Новгородской области, представителям российских спецслужб удалось извлечь загруженный в него файл с полётным заданием. Данные материалы по установленным каналам будут переданы американской стороне», – добавили в МИД.

    Внешнеполитическое ведомство также обратило внимание на то, что атака была совершена практически сразу после новогоднего обращения Владимира Зеленского, в котором он заявлял о стремлении Киева к миру, и отметило, что подобный цинизм и утрата моральных ориентиров перестают удивлять.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу в Херсонской области, в результате которой погибли 24 человека и еще порядка 50 пострадали.

    Глава региона позже уточнил, что число погибших после удара ВСУ превысило 24 человека.

    Он также заявил, что тела жертв практически полностью сгорели и среди погибших был ребенок.

    1 января 2026, 13:01 • Новости дня
    Российские войска отразили две атаки ВСУ, пытавшихся порваться в Купянск
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    На Купянском направлении за минувшие сутки подразделения 6-й армии отразили две атаки формирований 92-й штурмовой бригады ВСУ в районах Нечволодовки и Благодатовки с целью прорыва в Купянск; уничтожены до 15 боевиков.

    Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии около Купянска-Узлового, Подолов, Глушковки Харьковской области, Дробышево, Красного Лимана и Ильичевки в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, американская бронемашина MaxxPro и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны возле Кондратовки, Храповщины, Новой Сечи, Хотени и Рыжевки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух мотопехотных бригад ВСУ рядом с Волчанскими Хуторами и Лиманом.

    При этом ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, станцию РЭБ и два склада матсредств.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Закотного, Бондарного, Краматорска, Константиновки, Резниковки, Николаевки и Берестока ДНР.

    Противник при этом потерял свыше 190 военнослужащих, три бронемашины, включая американский бронеавтомобиль MaxxPro и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ и два склада матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны, нацгвардии поблизости от Вольного, Новокриворожья, Сергеевки, Красноярсконр, Кутузовки, Шевченко, Нового Донбасса, Торецкого ДНР, Гавриловки и Новопавловки Днепропетровской области.

    Потери противника составили до 470 военнослужащих, бронетранспортер, бронемашина, два орудия полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ около Дорожнянки, Верхней Терсы, Зализничного, Терноватого Запорожской области, Братского и Великомихайловки Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, танк, два бронетранспортера и бронемашину.

    Напомним, накануне подразделения «Запада» отразили три атаки и предотвратили прорыв ВСУ к Купянску.

    До этого Минобороны сообщало о безуспешной попытке ВСУ прорваться к Московке у Купянска. В тот же день боевиков украинской «Хартии» ликвидировали в Купянске.

    1 января 2026, 20:55 • Новости дня
    Сальдо доложил Путину об ударе ВСУ на Хорлы

    Tекст: Мария Иванова

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо доложил по телефону президенту России Владимире Путину о последствиях удара ВСУ по Хорлам и ходе расследования произошедшего, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин заслушал телефонный доклад губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о ситуации после удара ВСУ по населенному пункту Хорлы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Песков отметил: «Владимир Сальдо по телефону доложил президенту Путину о ситуации в Херсонской области после террористической атаки киевского режима». Пресс-секретарь добавил, что в ходе разговора также обсуждался ход следственных действий на месте происшествия.

    Губернатор сообщил Путину, что опубликование информации о погибших будет происходить по мере продвижения расследования и опознания тел. Все данные, включая список жертв, будут размещаться на сайте региональной администрации.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу в Херсонской области, в результате которой погибли 24 человека и еще порядка 50 пострадали. Позднее глава региона уточнил, что число погибших после удара ВСУ превысило 24 человека.

    Он также заявил, что тела жертв практически полностью сгорели и среди погибших был ребенок.

    Министерство иностранных дел России призвало правительства ответственных суверенных государств и международные организации публично осудить кровавый теракт киевского режима в Херсонской области.

    1 января 2026, 22:27 • Новости дня
    Установлены личности семи погибших в результате атаки ВСУ в Хорлах

    @ кадр из видео RT на русском/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Установлены личности семи погибших в Хорлах в результате удара вооруженных сил Украины, сообщило Херсонское областное бюро судебно-медицинской экспертизы.

    Информация о погибших была опубликована на сайте губернатора Херсонской области.

    Среди установленных жертв названы Адмисаев Махмуд Шираниевич 1977 года рождения, Пищик Людмила Станиславовна 1959 года рождения, Темежникова Ольга Олеговна 1995 года рождения, Островская Анна Алексеевна 1999 года рождения, Боган Сергей Владимирович 1970 года рождения, Волошко Михаил Викторович 1983 года рождения, Клим Дарья Сергеевна 2008 года рождения.

    Указывается, что имена дополнительно будут публиковаться по мере опознания остальных погибших. «Установить личности всех погибших возможно только после проведения специальной генетической экспертизы», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо доложил по телефону президенту России Владимиру Путину о последствиях удара ВСУ по Хорлам и ходе расследования произошедшего.

    Губернатор ранее сообщил об атаке беспилотников на кафе и гостиницу, в результате которой, как указывалось, погибли 24 человека и около 50 получили ранения. Позднее глава региона уточнил, что число погибших растет по мере расчистки завалов на месте происшествия.

    2 января 2026, 04:27 • Новости дня
    Посол Боцан-Харченко: Сербия усилила контроль за поставками оружия из-за Украины
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Сербии усилили контроль и ограничения для экспорта своей оборонной продукции, это призвано предотвратить ее возможное попадание на Украину, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

    «Теперь больше контроля, больше ограничений», – приводит слова посла РИА «Новости».

    Боцан-Харченко сообщил, что военно-промышленный комплекс Сербии продолжает работу и модернизируется, а экспорт вооружений является для страны важным источником дохода.

    Дипломат отметил, что «важен избирательный подход» к выбору партнеров и получателей оружия. Он выразил надежду, что сложные обсуждения «позволят и уже позволили преодолеть» ситуацию вокруг поставок ВСУ, а также устранить прежние опасения и снять озабоченность Москвы по поводу возможных поставок на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич заявил, что контролировать выдачу лицензий на продажу боеприпасов в стране удается строго, а поставки проходят в крайне ограниченных объемах. Ранее Вучич подчеркивал, что несмотря на усилия, отдельные партии боеприпасов сербского производства иногда оказываются на Украине.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Россия рассчитывает на выполнение Сербией обещаний по контролю экспорта вооружений и недопущению их поставок на Украину.

    2 января 2026, 05:58 • Новости дня
    СБУ задержала в Киеве 64-летнюю директрису детсада из ДНР

    Tекст: Антон Антонов

    Служба безопасности Украины задержала в Киеве 64-летнюю директрису детсада из ДНР, ее подозревают в «коллаборационной деятельности», сообщила прокуратура Украины.

    В прокуратуре сообщили, что женщина была директором детского сада в Макеевке с 2014 года и осталась работать на своей должности «уже по российскому законодательству», передает РИА «Новости».

    Отмечается, что женщина «внедряет в педагогический процесс федеральные образовательные стандарты, утверждает учебные планы и общеобразовательные программы».

    «Кроме того, при ее руководстве во время занятий, развлечений и в повседневной жизни воспитатели знакомят малышей с российской историей и традициями», – говорится в сообщении.

    Как уточнили в украинской прокуратуре, женщина приехала в столицу для оформления пенсии и получения заграничного паспорта.

    Пресс-служба СБУ уточнила, что женщине предъявлено подозрение в «коллаборационной деятельности». Суд избрал ей меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога. Сейчас по делу проводится расследование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине возбудили уголовное дело по обвинению в «коллаборационной деятельности» против 59-летней жительницы Харькова за упрек ВСУ в противоправных действиях. Суд в Одессе назначил наказание в виде 15 лет колонии мужчине, который вывесил российский флаг.

    2 января 2026, 00:30 • Новости дня
    ПВО сбила 201 украинский беспилотник над регионами России и Азовским морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО за семь часов перехватили и уничтожили 201 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России и Азовским морем, сообщило Минобороны России.

    В период с 16.00 до 23.00 мск 51 БПЛА был сбит над Белгородской областью. В Брянской области нейтрализовали 36 дронов, еще 24 уничтожили в Московском регионе, из которых 21 следовал на Москву, сообщило Минобороны в Telegram.

    В Ростовской области сбили 16 беспилотников, в Калужской – 15, в Тульской – 14, в Курской – 12, в Рязанской – 10, сообщает военное ведомство. Шесть аппаратов уничтожили в Воронежской области, еще шесть – над Крымом. Пять дронов перехватили над Орловской областью, четыре – над Липецкой областью, два – над Азовским морем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце декабря киевский режим атаковал резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области с использованием 91 ударного БПЛА.

    1 января 2026, 17:03 • Новости дня
    Ребенок погиб при атаке дрона ВСУ по автомобилю в Херсонской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Пятилетний ребенок погиб, а трое взрослых госпитализированы с тяжелыми ранениями после удара украинского дрона по автомобилю в Тарасовке Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

    В Херсонской области украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль с семьей, погиб пятилетний ребенок, трое взрослых получили тяжелые ранения, передает ТАСС.

    Инцидент произошел в районе Тарасовки Алешкинского округа, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    По словам Сальдо, «в районе Тарасовки Алешкинского округа украинский дрон атаковал легковой автомобиль, в котором ехала семья – дедушка, бабушка, их взрослая дочь с пятилетним сыном. Ребенок погиб, все взрослые получили множественные ранения». Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии в Скадовскую районную больницу.

    Глава Алешкинского округа Руслан Хоменко уточнил, что удар был нанесён примерно в 13.55 по московскому времени. Позднее, в 14.25, в Брилевке ВСУ пытались уничтожить мост через нефункционирующий Северо-Крымский канал с помощью нескольких сбросов с беспилотников. Пострадавших в результате второй атаки нет, однако был поврежден объект связи в том же районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу в Херсонской области, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали. Глава региона затем уточнил, что число погибших в результате удара ВСУ превысило 24 человека.



    2 января 2026, 09:42 • Новости дня
    Дмитриев задался вопросом о реакции западных СМИ на трагедию в Хорлах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев задался вопросом, будут ли традиционные западные СМИ освещать трагедию в селе Хорлы Херсонской области.

    Дмитриев задался вопросом, будут ли западные СМИ освещать трагедию, произошедшую в селе Хорлы Херсонской области, передает RT.

    Дмитриев опубликовал соответствующий пост в соцсети Х, сделав репост сообщения одного из блогеров, который написал о трагедии. Дмитриев задался вопросом: «Осветит ли это какое-нибудь традиционное [западное] СМИ?».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия потребовала от ООН осудить теракт, совершенный ВСУ в Херсонской области. После атаки ВСУ в регионе объявили траур. В результате атаки в населенном пункте Хорлы установили личности семи погибших.

