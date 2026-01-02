Минздрав: В больницах находятся 14 пострадавших в результате атаки ВСУ на Хорлы

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в больницах Крыма и Херсонской области продолжают лечение 14 человек, пострадавших после атаки Вооружённых сил Украины, сообщает ТАСС. Кузнецов добавил, что среди них пять детей, причем состояние одного ребенка оценивается как крайне тяжелое – врачи продолжают борьбу за его жизнь.

По словам Кузнецова, четверо раненых, в том числе один ребенок, остаются в тяжелом состоянии, у остальных наблюдается средняя степень тяжести. Для пациентов организованы телемедицинские консультации с ведущими федеральными специалистами, чтобы обеспечить максимально эффективное лечение.

Обеспечение и координацию медицинской помощи пострадавшим ведет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

