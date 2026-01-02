Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».33 комментария
Минздрав: В больницах находятся 14 пострадавших в результате атаки ВСУ на Хорлы
После атаки ВСУ на Херсонскую область в больницах находятся 14 пострадавших, среди них 5 детей. Состояние одного ребенка оценивается как крайне тяжелое, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
По его словам, в больницах Крыма и Херсонской области продолжают лечение 14 человек, пострадавших после атаки Вооружённых сил Украины, сообщает ТАСС. Кузнецов добавил, что среди них пять детей, причем состояние одного ребенка оценивается как крайне тяжелое – врачи продолжают борьбу за его жизнь.
По словам Кузнецова, четверо раненых, в том числе один ребенок, остаются в тяжелом состоянии, у остальных наблюдается средняя степень тяжести. Для пациентов организованы телемедицинские консультации с ведущими федеральными специалистами, чтобы обеспечить максимально эффективное лечение.
Обеспечение и координацию медицинской помощи пострадавшим ведет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
