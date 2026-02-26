Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.9 комментариев
Минобороны сообщило о перехвате 167 украинских БПЛА за шесть часов
В течение шести часов системы ПВО перехватили и уничтожили 167 украинских беспилотников, из которых 12 были направлены на Москву.
Силы противовоздушной обороны России за шесть часов сбили 167 украинских беспилотников, передает РИА «Новости». Как уточнили в Минобороны России, атаки зафиксировали с 14.00 до 20.00 по московскому времени 26 февраля.
В сообщении министерства говорится: «Двадцать шестого февраля в период с 14.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 167 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Республики Крым и Московского региона, в том числе 12 БПЛА, летевших на Москву».
Основной удар пришелся на территорию Центральной России, включая Московский регион. Министерство также подчеркнуло, что благодаря действиям ПВО удалось предотвратить возможные разрушения и угрозу мирному населению.
Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО уничтожили 35 самолетных беспилотников при атаке на Брянскую область.