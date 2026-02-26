Уиткофф покинул отель в Женеве после встречи с делегацией Украины

Tекст: Валерия Городецкая

Уиткофф находился в отеле около четырех часов и уехал в 18.00 по местному времени, что соответствует 20.00 мск, передает РИА «Новости».

В течение этого времени он провел встречу с делегацией Украины. Примерно в пятом часу дня в отель прибыл и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

В четверг в Женеве приземлился самолет спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, куда он прибыл для переговоров с украинской и иранской делегациями.

Ранее полиция оцепила место проведения переговоров США и Украины в Женеве.