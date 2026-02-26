Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.9 комментариев
Полиция оцепила место проведения переговоров США и Украины в Женеве
Место проведения переговоров между США и Украиной – отель Four Seasons в Женеве – оцеплено.
Здание расположено на берегу озера в самом центре города, все подъезды к нему заблокированы, передает ТАСС. На месте работают более десяти представителей кантональной полиции, сотрудники службы безопасности и представители швейцарского МИД.
Обстановка вокруг отеля остается спокойной, однако движение в центре Женевы оказалось немного затруднено, что соответствует обычной ситуации в это время суток. Вдоль периметра гостиницы припарковано значительное количество автомобилей дипломатического сопровождения.
В четверг в Женеве приземлился самолет спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, куда он прибыл для переговоров с украинской и иранской делегациями.