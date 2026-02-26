Полиция оцепила место проведения переговоров США и Украины в Женеве

Tекст: Валерия Городецкая

Здание расположено на берегу озера в самом центре города, все подъезды к нему заблокированы, передает ТАСС. На месте работают более десяти представителей кантональной полиции, сотрудники службы безопасности и представители швейцарского МИД.

Обстановка вокруг отеля остается спокойной, однако движение в центре Женевы оказалось немного затруднено, что соответствует обычной ситуации в это время суток. Вдоль периметра гостиницы припарковано значительное количество автомобилей дипломатического сопровождения.

В четверг в Женеве приземлился самолет спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, куда он прибыл для переговоров с украинской и иранской делегациями.