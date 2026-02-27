Мадуро обвинил США в нарушении его конституционных гарантий

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», Николас Мадуро в судебном документе утверждает, что действия правительства Соединенных Штатов подрывают его права и нарушают мандат суда по обеспечению справедливого разбирательства.

В документе подчеркивается: «Действия правительства Соединенных Штатов не только подрывают права господина Мадуро, но и нарушают мандат этого суда по обеспечению справедливого судебного разбирательства для всех обвиняемых в соответствии с гарантиями, предоставляемыми Конституцией США».

Третьего января США нанесли массированный удар по Венесуэле, после чего Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены в Нью-Йорк. Американские власти заявили, что они подозреваются в связях с «наркотерроризмом». Руководство Венесуэлы временно возглавила Дельси Родригес, занимавшая ранее пост вице-президента.

МИД России выразил солидарность с народом Венесуэлы и призвал к освобождению Мадуро и его супруги, а также к недопущению дальнейшей эскалации. Власти Китая также потребовали немедленного освобождения президента Венесуэлы и его супруги, отметив, что действия США противоречат международному праву.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия внимательно следит за ситуацией вокруг судебного процесса в США над президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его супругой.

Сын президента Венесуэлы депутат Николас Мадуро Герра провел телефонный разговор с отцом и передал слова одобрения действий правительства.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал похищение США президента Венесуэлы «мощнейшим геополитическим землетрясением» и нарушением международного права.