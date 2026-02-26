Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.9 комментариев
Пропавшая в Смоленске девочка найдена живой
Пропавшая в Смоленске девочка найдена живой на третий день поисков
Обнаруженная в Смоленске на третий день поисков девятилетняя девочка находится под наблюдением врачей после своего спасения, сообщают информагентства.
Пропавшую в Смоленске девятилетнюю девочку нашли живой на третий день поисков. В Telegram-канале поискового отряда «Сальвар» сообщается: «Найдена. Жива».
В пресс-службе «ЛизаАлерт» ТАСС уточнили, что девочку нашли сотрудники уголовного розыска и Следственного комитета вместе с волонтерами. Сейчас ребенка обследуют врачи.
Следователи регионального Следственного комитета России и оперативники УМВД установили и задержали подозреваемого в похищении девочки. С ним продолжают работать следователи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Смоленске 24 февраля начали искать девятилетнюю девочку, которая не вернулась домой. Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения ребенка.
Позже кинологи сообщили, что собака девочки не сможет помочь в поисках, так как не обучена этим навыкам. А силовики исключили причастность отца к пропаже ребенка.