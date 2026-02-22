«И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.13 комментариев
Между Россией и Белоруссией решили запустить пригородные поезда
Белоруссия и Россия обсуждают запуск трансграничных пригородных пассажирских поездов между сопредельными регионами двух стран, сообщил первый заместитель начальника государственного объединения «Белорусская железная дорога» Александр Хорошевич.
Хорошевич отметил, что поезда по маршрутам Смоленск – Витебск и Смоленск – Орша начнут курсировать уже в апреле, передает РИА «Новости».
«Реализация проекта по организации трансграничного пригородного пассажирского движения по маршрутам Смоленск – Витебск и Смоленск – Орша станет значимым этапом формирования единого транспортного пространства Союзного государства и создаст условия для дальнейшего развития железнодорожного сообщения на других приграничных направлениях», – подчеркнул Хорошевич.
По словам Хорошевича, в перспективе рассматривается возможность запуска аналогичных маршрутов между Псковской областью и Витебской областью, а также между Брянской областью и Гомельской областью. Ожидается, что такие проекты позволят расширить транспортные связи между Россией и Белоруссией, а также упростят перемещение жителей приграничных территорий.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что бесплатный проезд для льготных категорий граждан и значительные скидки на билеты в пригородных поездах между соседними регионами России и Белоруссии планируется ввести в ближайшее время.
В декабре посол Белоруссии в России Александр Рогожник сообщил, что Россия и Белоруссия договорились о новых ночных поездах «Ласточка».