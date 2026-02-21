Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.5 комментариев
Средства ПВО перехватили 89 БПЛА над четырьмя областями России
Дежурные средства противовоздушной обороны в период с 14.00 до 20.00 по московскому времени ликвидировали 89 летательных аппаратов самолетного типа, сообщило в Max Минобороны. Попытки киевского режима совершить террористические атаки были успешно пресечены.
Наибольшее количество дронов противник направил на Брянскую область, где ВС России уничтожили 61 цель. Еще 19 беспилотников сбили в небе над Белгородской областью, а семь аппаратов перехватили над территорией Курского региона.
Кроме того, два украинских беспилотника были ликвидированы над Калужской областью. Системы защиты отработали по всем выявленным воздушным угрозам в штатном режиме.
Ранее российские силы ПВО за пять часов уничтожили 31 украинский дрон самолетного типа над шестью регионами страны.
В Татарстане отразили массированную атаку украинских БПЛА.