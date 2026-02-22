  • Новость часаСилы ПВО уничтожили за ночь более 85 дронов ВСУ над регионами России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Тотальная война даст шанс Ирану в битве против США
    Кулеба рассказал о прощании Байдена с Украиной за два дня до начала СВО
    CNN обвинила Китай в проведении секретного испытания ядерного оружия нового поколения
    Федор Конюхов рассказал, как за три месяца собрал 100 кг пластика в Антарктиде
    Орбан сравнил Каллас с Наполеоном и Гитлером
    Хинштейн рассказал о результатах работы саперов КНДР в Курской области
    Глава НАСА объяснил перенос старта миссии «Артемида II» на Луну
    Захарова объяснила режим тишины на переговорах по Украине
    Кабмин предложил обязать детей мигрантов покидать Россию после совершеннолетия
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Будет ли Франция отвоевывать Африку

    Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему зумеры оказались глупее родителей

    Цифровой мир – это мир информации, а не знаний. В чем тут разница, молодежь просто не может взять в толк. С их точки зрения, информация и знания – это одно и то же.

    34 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев В визите Вэнса в Армению и Азербайджан больше шума

    Алармизм в патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала.

    0 комментариев
    22 февраля 2026, 07:50 • Новости дня

    Запорожская область осталась без электроснабжения после атаки ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    После массированной атаки ВСУ на энергосистему Запорожской области регион остался без электроэнергии, сообщил в Telegram-канале губернатор Евгений Балицкий.

    «В результате массированной террористической атаки противника по энергетической системе Запорожской области отключения электроснабжения затронули весь регион», – написал он.

    По словам Балицкого, социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, ведутся восстановительные работы.

    Чуть позже губернатор сообщил, что в части муниципальных и городских образований удалось восстановить электроснабжение.

    «Без света остается около 50% региона. Ориентировочный срок полного восстановления электроснабжения – в течение дня», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне беспилотник ВСУ атаковал территорию школы в Энергодаре, где находились порядка 600 детей и 100 сотрудников. Дрон врезался в дерево во дворе школы, после чего произошла его детонация, пострадавших нет. ВСУ 21 февраля повторно атаковали школу в Запорожской области.


    21 февраля 2026, 17:57 • Новости дня
    Захарова объяснила режим тишины на переговорах по Украине

    Захарова заявила о вреде публичности переговоров по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что превращение переговоров в публичное шоу мешает конструктивному диалогу и приводит к дезинформации.

    Переговоры по Украине требуют «режима тишины», чтобы избежать превращения серьезного процесса в шоу, заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что публичное обсуждение деталей переговоров до их завершения часто приводит к дезинформации и создает ложные ожидания у общественности.

    В качестве примера Захарова напомнила о переговорах с украинской стороной, которые возобновились весной и летом 2025 года в Стамбуле. По ее словам, тогда вместо конструктивных контактов произошел перформанс, устроенный Владимиром Зеленским, который сначала прилетел в Турцию, затем заявил о своем недовольстве составом российской делегации, после чего несколько раз менял позицию по поводу самого факта переговоров.

    Она отметила, что из-за такого подхода многие наблюдатели и те, кто надеялся на прогресс, оказались дезинформированы. Захарова подчеркнула, что правильная практика – вести переговоры, а затем при необходимости комментировать итоги, а не устраивать обсуждение деталей на публике еще до их начала.

    Она добавила, что подобная позиция всегда придерживалась российской стороной, и только действительно важная информация, например, состав делегации или время прибытия, может быть озвучена до начала встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Захарова заявила, что любые действия, способствующие разрешению ситуации на Украине, имеют особое значение.

    Также Захарова назвала условия для возвращения европейских стран за стол переговоров по Украине. По ее словам, Европе необходимо будет восстановить доверие к себе и добавила, что европейским странам следует обучиться манерам.

    Кремль ранее также подчеркивал, что переговоры по урегулированию кризиса на Украине будут более эффективными при сохранении полной конфиденциальности обсуждений.


    Комментарии (5)
    21 февраля 2026, 21:24 • Новости дня
    Орбан сравнил Каллас с Наполеоном и Гитлером

    Орбан сравнил стратегию Каллас по России с планами Наполеона и Гитлера

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пошутил, что Брюссель хотел бы победить Россию на поле боя, и усомнился, что у главы европейской дипломатии Каи Каллас получится то, в чем потерпели неудачу Наполеон и Гитлер.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на предвыборном мероприятии в Бекешчабе пошутил, что Брюссель стремится победить Россию на поле боя, передает РИА «Новости».

    «Наполеон и Гитлер пытались это сделать, у них это не получилось, ну, тогда, наверное, Кая Каллас преуспеет...», – заявил Орбан.

    Венгерский премьер-министр добавил, что считает стратегию Евросоюза ошибочной, особенно ту, которая строится на убеждении, что экономика России не выдержит. Он упомянул канцлера Германии Фридриха Мерца, подчеркнув, что такой подход приведет к негативным последствиям для самих стран Евросоюза.

    По мнению Орбана, поддержка европейского плана только усугубит положение государств-участников и нанесет ущерб их собственным экономикам, а не экономике России.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с критикой европейских политиков, поддерживающих продолжение конфликта на Украине, и поставил под сомнение эффективность дипломатии Евросоюза.

    Глава евродипломатии Кая Каллас подготовила список условий для России по конфликту на Украине, включающих сокращение войск, выплаты и участие Евросоюза в переговорах.

    Генсек НАТО Марк Рютте и глава евродипломатии Кая Каллас выражали мнение о неспособности России победить НАТО или Евросоюз.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что с Каллас не контактируют ни европейские коллеги, ни представители США, что говорит об отсутствии уважения.

    Комментарии (4)
    20 февраля 2026, 19:59 • Видео
    «Еще три года». Зеленский все решил

    Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 04:11 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о подготовке ВС России к наступлению у Орехова

    Марочко рассказал о подготовке ВС России к наступлению у Орехова

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие готовят плацдармы для наступления на Орехов Запорожской области, где командование ВСУ пытается стабилизировать фронт, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «К ореховскому участку нужно приписывать те события, которые развиваются в районе Гуляйполя, поскольку здесь напрямую коррелируют успехи наших войск с оперативно-тактической обстановкой в Орехове», – рассказал он ТАСС

    Марочко отметил, что по имеющейся у него информации, на северо-востоке от Орехова российские бойцы готовят плацдармы для дальнейшего продвижения.

    Кроме того, на гуляйпольском участке бойцы ВС России выровняли линию фронта на участке Терноватое – Зализничное в Запорожской области.

    «Юго-восточнее Зализничного расширена зона контроля вдоль железнодорожного полотна. Таким образом, на участке Терноватая  – юго-востоке Зализничного выровнена линия боевого соприкосновения вдоль железнодорожного полотна», – добавил он.

    В этой части фронта российские силы закрепляются на новых позициях, готовясь  к дальнейшему продвижению.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, командир ВСУ пригрозил смертью отступившим военным в Запорожье. Российские войска за неделю взяли под контроль восемь населенных пунктов. Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье.

    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 22:20 • Новости дня
    Федор Конюхов рассказал, как за три месяца собрал 100 кг пластика в Антарктиде
    Федор Конюхов рассказал, как за три месяца собрал 100 кг пластика в Антарктиде
    @ Скриншот с видео Telegram-канала Федора Конюхова

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский путешественник Федор Конюхов отметил 21 февраля три месяца пребывания на острове Смоленск в Антарктиде (архипелаг Южные Шетландские острова), за это время он заметил, что объемы пластика такие, что необходимо создавать экологический десант.

    «Сегодня, 21 февраля, ровно три месяца, как я живу на острове Смоленск в Антарктиде (архипелаг Южные Шетландские острова). За этот период я собрал более 100 кг различного пластика, который Южный океан выбрасывает на мою часть берега. Я гуляю по острову и собираю этот пластик в мешки», – рассказал он в Telegram-канале.

    Конюхов отметил, что в начале экспедиции разговор шел про микропластик в водах Антарктиды, но на месте оказалось, приборы для определения наличия микропластика уже не нужны, достаточно пройти по берегу.

    По оценкам путешественника, предметы из пластика дрейфуют в водах Южного океана, омывающего Антарктиду, а полуостров собирает весь мусор. Часть пластика попадает в океан с рыболовецких судов, часть – с круизных лайнеров, что-то приносится с континентов и островов.

    «И самое странное и дикое - это окурки. Да, после высадки туристов приходится убирать окурки… Пришел человек в Антарктиду, покурил, бросил окурок в камни и ушел на борт судна», – поделился Конюхов.

    Он считает, что необходимо организовать экологическую экспедицию в следующем сезоне: пройти по островам и собрать пластиковый мусор.

    «Такой экологический десант. И чтобы туристы были идейные – те, кто хочет тратить время на уборку мусора», – написал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 21 ноября 2025 года на острове Смоленск начала работать первая одиночная сезонная станция в Антарктиде под управлением Федора Конюхова. В декабре Конюхов встретил 74-й день рождения во время циклона в Антарктиде. В 2026 году путешественник начнет одиночную экспедицию через Тихий океан на парусном плоту для изучения проблемы микропластика.

    Комментарии (6)
    21 февраля 2026, 11:53 • Новости дня
    Вертолет Ми-8 вынужденно сел на Ямале

    Вертолет Ми-8 вынужденно сел на Ямале без жертв

    Вертолет Ми-8 вынужденно сел на Ямале
    @ Роскосмос/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вертолет Ми-8 при вылете из поселка Панаевск в Ямало-Ненецком автономном округе совершил вынужденную посадку, серьезных травм среди пассажиров и экипажа нет.

    Вертолет Ми-8 авиакомпании «Ямал» совершил вынужденную посадку утром 21 февраля при вылете из поселка Панаевск в Ямало-Ненецком автономном округе. Все пассажиры и экипаж живы, сообщает РИА «Новости» . Воздушное судно направлялось в населённый пункт Яр-Сале, обстоятельства происшествия пока уточняются.

    Как сообщили в департаменте здравоохранения региона, всем находившимся на борту оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Осмотры не выявили серьезных травм, угрозы жизни нет ни у кого из участников инцидента.

    За пассажирами из Салехарда вылетел резервный борт, чтобы доставить их в пункт назначения. В пресс-службе уральской транспортной прокуратуры добавили, что начата проверка по факту жесткой посадки вертолёта. Выясняются причины и соблюдение законодательства о безопасности полётов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу в Амурской области обнаружили пропавший вертолет Robinson, рядом с которым нашли тела пилота и двух пассажиров.

    До этого в Дагестане вертолет КЭМЗ разбился возле населенного пункта Ачи-су, погибли четыре человека. А на Камчатке пилот туристического вертолета Robinson скончался после вынужденной посадки на вулкане Крашенинникова, все пассажиры были спасены.


    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 22:50 • Новости дня
    Генерал Кувшинов признал вину в мошенничестве при закупках медоборудования

    Tекст: Катерина Туманова

    Хамовнический суд Москвы получил представление о рассмотрении дела экс-руководителя 9-го Лечебно-диагностического центра Минобороны России генерала Константина Кувшинова в особом порядке вследствие досудебного соглашения, следует из документов суда.

    Суд получил представление прокурора о возможности рассмотрения дела бывшего руководителя 9-го Лечебно-диагностического центра Минобороны Константина Кувшинова в особом порядке. Это связано с заключением им досудебного соглашения о сотрудничестве, что по закону предполагает полное признание вины, передает РИА «Новости».

    В материалах суда уточняется, что прокурор ходатайствовал о применении особой процедуры рассмотрения дела, что разрешено при наличии соглашения о сотрудничестве. Ранее Кувшинов был переведен из следственного изолятора под домашний арест.

    Вместе с Кувшиновым по делу проходят еще четыре человека. Среди них – заместитель руководителя ООО «ТДА-Сервис» Александр Хоцин, который, по версии следствия, поставлял медицинское оборудование и также находится под домашним арестом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, следователи в августе 2025 года предъявили обвинение экс-начальнику ФГБУ «9-й лечебно-диагностический центр» Минобороны России генерал-майору Кувшинову в мошенничестве в особо крупном размере.

    Комментарии (2)
    21 февраля 2026, 23:01 • Новости дня
    Трехлетний ребенок ранен после атаки БПЛА ВСУ на авто в Белгородской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Трехлетняя девочка и мужчина госпитализированы после атаки дрона ВСУ на автомобиль в районе хутора Красиво Борисовского округа, сообщила в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «Ранены два мирных жителя, в том числе ребёнок. Мужчину и трёхлетнюю девочку, получивших минно-взрывные травмы и осколочные ранения, доставили в Борисовскую ЦРБ», – написал он.

    Гладков добавил, что после оказания помощи пострадавших переведут в медицинские учреждения Белгорода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по населенным пунктам Белгородской области за последние сутки выпустили 19 боеприпасов и совершили 153 атаки беспилотниками, три человека погибли, есть раненые среди мирных жителей. Мужчина был тяжело ранен при атаке дрона ВСУ на машину в Белгородской области.


    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 14:45 • Новости дня
    Захарова заявила о последствиях поставок оружия ВСУ Южной Кореей

    Захарова предупредила об ответе России на возможную поддержку ВСУ Сеулом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В МИД России подчеркнули, что шаги Сеула по поддержке ВСУ могут усложнить перспективы урегулирования ситуации на Украине.

    Возможное участие Южной Кореи в поставках вооружения Вооруженным силам Украины отдаляет перспективы урегулирования конфликта на Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что подобные действия приведут к усилению напряженности и затруднят поиск путей к мирному разрешению ситуации, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что Россия будет вынуждена принять ответные меры, если Сеул присоединится к инициативе PURL по поставкам оружия Киеву. Захарова заявила: «Мы будем вынуждены принять меры, в том числе асимметричного характера, в ответ на возможное участие Республики Корея в инициативе PURL».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее южнокорейский МИД подтвердил смерть на Украине одного наемника из Республики Корея. Причем, до этого президент Южной Кореи Ли Чже Мен назвал Владимира Зеленского «начинающим политиком» и выступил за прекращение конфронтации Сеула с Москвой.

    В то же время, сообщалось, что Сеул планирует вложить 25 млрд долларов в приобретение вооружения из США к 2030 году, включая контракт на 20 самолетов F-35A для ВВС страны.

    Комментарии (3)
    21 февраля 2026, 11:34 • Новости дня
    Три человека погибли в результате поджога дома в Красноярском крае

    Поджог дома жительницей Красноярского края привел к гибели трех человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В селе Тубинск Красноярского края после ссоры из-за распития алкоголя женщина, облив дом горючей жидкостью и подожгла его, что привело к гибели трёх мужчин, сообщили в региональном управлении СК России.

    В Красноярском крае задержана 42-летняя жительница села Тубинск, подозреваемая в поджоге дома, в результате которого погибли трое мужчин, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. Трагедия произошла вечером 20 февраля на улице Гагарина, где в доме собрались семь мужчин для употребления алкоголя.

    По версии следствия, супруга одного из участников застолья пришла в дом и устроила скандал из-за чрезмерного употребления спиртного. Во время конфликта женщина облила помещение легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла его. Четверо мужчин смогли спастись, однако трое, находившиеся в состоянии сильного опьянения, не смогли покинуть горящий дом и погибли.

    В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам убийства трех лиц, совершенного с особой жестокостью и общеопасным способом. Сейчас женщина задержана, следователи решают вопрос об избрании меры пресечения. Ведутся следственные действия, направленные на сбор доказательств по делу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в городе Минусинске Красноярского края на пожаре погибли четыре человека. До этого в Новосибирске при поджоге дома постройки 1941 года также погибли четыре человека. А вот в Хакасии при пожаре в приюте для животных удалось спасти 150 кошек и 15 собак.


    Комментарии (2)
    21 февраля 2026, 14:22 • Новости дня
    Эксперт: Зеленский демонстрирует недоверие Трампу и рассчитывает на его поражение

    Политолог Дудчак: Спонсоры киевского режима заставляют Зеленского перечить Трампу

    Эксперт: Зеленский демонстрирует недоверие Трампу и рассчитывает на его поражение
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Владимир Зеленский затягивает конфликт, поскольку находится под влиянием европейских сил, заинтересованных в продолжении боевых действий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Дудчак. Поэтому глава киевского режима делает ставку на будущее поражение Трампа и подчеркнуто демонстрирует недоверие инициативам президента США. О том, что Зеленский поручил разработать план ведения боевых действий еще на три года, ранее сообщил журналист Wall Street Journal Боян Панчевский.

    «По действиям Зеленского заметно, что продолжение боевых действий – это идеальный вариант для него. Поэтому он пытается увильнуть от настойчивых требований президента США Дональда Трампа заключить мир», – считает Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ. По словам эксперта, после трехсторонних переговорах в Женеве на этой неделе Зеленский «вновь озвучивал противоречивые идеи».

    «Понятно, что у Зеленского нет желания и планов завершать военную кампанию, чтобы сохранить жизни своих соотечественников. Он позволяет себе совершенно хамские выходки, потому что за ним стоят в Европе достаточно влиятельные силы, которые требуют продолжения кровавого банкета, – подчеркнул политолог. – Судя по всему, европейцы нашли деньги на ближайшие пару лет. Оружие продолжает поступать на Украину, и американское в том числе, поэтому киевский режим существует».

    Таким образом, полагает эксперт, поведение Зеленского, в том числе его недавнее требование гарантий  безопасности Украины от Конгресса США – это демонстрация недоверия Трампу и ставка на его поражение. «Зеленский опасается Трампа и не хочет перечить во всем, но он показывает, что на развитие событий на Украине влияют и другие силы. И эти силы готовы спонсировать киевский режим далее», – пояснил спикер.

    Однако такая игра со стороны Зеленского опасна для самого Киева, отмечает Дудчак. Если Трамп действительно хочет закончить украинский конфликт, как он не раз заявлял, то планы Зеленского «продержаться три года» могут привести к тому, что президент США решит форсировать сокращение помощи и заставит Киев сесть за стол переговоров на условиях Вашингтона прямо сейчас.

    Трамп хочет остановить боевые действия, но на своих условиях. Но в этом для него тоже есть проблема – такие действия могут расценить как его прямую помощь Армии России. «Если он, например, отключит ВСУ спутниковую связь, то российская армия объективно сможет действовать более эффективно», – поясняет эксперт.

    На этой неделе журналист Wall Street Journal Боян Панчевский сообщил со ссылкой на свои источники, что Владимир Зеленский счел мирные переговоры провальными и приказал своим советникам разработать план ведения боевых действий еще на три года. Панчевский рассказал об этом в ходе подкаста немецкого журналиста Пауля Ронцхаймера. Советник Зеленского Дмитрий Литвин назвал информацию Панчевского «фейком».

    Журнал The Economist писал на этой неделе о том, что украинская делегация на переговорах в Женеве разделилась на две коалиции с разными взглядами на заключение мирного соглашения. Одно крыло настаивает на быстром соглашении с Россией, а второе гораздо менее склонно к миру, так как находится под влиянием бывшего экс-главы офиса Андрея Ермака.

    В конце прошлого года Зеленский в интервью телеканалу Fox News после встречи с Трампом заявлял о том, что для обеспечения гарантий безопасности Украины недостаточно только решений американского лидера. Он потребовал их ратификации Конгрессом США.

    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 11:00 • Новости дня
    На Байкале из провалившейся под лед машины спасли женщину с ребенком

    Полиция и МЧС спасли женщину с ребенком из провалившегося внедорожника на Байкале

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Женщина и ее подросток на Байкале не смогли покинуть застрявший в ледяной воде внедорожник без помощи спасателей и полицейских, сообщили в МВД России.

    Полиция совместно с сотрудниками МЧС спасли женщину и ребенка из внедорожника, который наполовину провалился под лед на озере Байкал. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, происшествие произошло в районе бухты Улан-Хада, примерно в 5 км от берега Куркутского залива.

    Женщина находилась за рулем автомобиля, на пассажирском сиденье находился ее ребенок подросткового возраста. Самостоятельно выбраться из машины они не могли, и их эвакуировали на борт судна на воздушной подушке. Волк подчеркнула: «Мои коллеги совместно со спасателями в Иркутской области предотвратили возможную трагедию в акватории озера Байкал».

    Операция прошла оперативно: автомобиль при помощи буксировочного троса вытянули на лед, затем транспортировали на берег.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Ольхонском районе Иркутской области нашли тела семи погибших после того, как туристический УАЗ провалился под лед Байкала. Пропавшие туристы приехали из Китая благодаря безвизовому режиму с Россией. Среди погибших оказалась семья из Китая из трех человек, включая ребенка.


    Комментарии (2)
    21 февраля 2026, 12:54 • Новости дня
    В Турции позицию ЕС назвали инфантильной и русофобской

    Турецкий политолог Озхан назвал позицию ЕС инфантильной и русофобской

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Турецкий политолог Таха Озхан заявил о фанатизме и антироссийских настроениях в политике Евросоюза, подчеркнув невозможность участия Турции в такой линии.

    Политика Европейского союза инфантильна и основывается на русофобии, заявил директор по исследованиям Института Анкары Таха Озхан в интервью интернет-изданию Лента.ру. По его словам, в позиции ЕС присутствует элемент фанатизма и она во многом продиктована реальной русофобией.

    Эксперт подчеркнул, что обращение к Турции как к посреднику по урегулированию на Украине является разумным решением, поскольку действия ЕС и администрации бывшего президента США Джо Байдена привели к разрыву дипломатических каналов между Западом и Россией.

    Озхан отметил: «Обратите внимание на действия стран Европейского союза, когда речь идет о конфликтах с участием других государств, например, Израиля, и сравните это с тем, как они ведут себя по отношению к России. Подобное сопоставление – простая лакмусовая бумажка, позволяющая понять настрой европейской бюрократии».

    По мнению политолога, Турция не может присоединиться к такой политике, поскольку у страны сохраняются многовековые связи с государствами региона, особенно с Россией.

    Ранее западные СМИ сообщали, что Евросоюз намерен восстановить тесные отношения с Турцией на фоне переговоров по урегулированию конфликта на Украине. А турецкий политолог Айтекин Думрул заявил, что планы Евросоюза по возможному вводу войск на Украину могут привести к затягиванию конфликта и росту риска эскалации в отношениях с Россией.

    В свою очередь, глава МИД Турции Хакан Фидан отметил, что Россия имеет множество причин никому не доверять на фоне конфликта на Украине и позиции ЕС.

    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 14:30 • Новости дня
    Татарстан отразил массированную атаку дронов ВСУ

    В Татарстане отражена массированная атака украинских БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Татарстана объявили об успешном отражении масштабной атаки беспилотников, после которой в Казани были отменены все массовые мероприятия для безопасности жителей.

    Массированная атака вражеских беспилотников на Татарстан была полностью отражена. В пресс-службе главы региона сообщили, что происшествие не привело к жертвам и разрушениям. В целях обеспечения безопасности в Казани сегодня отменены все запланированные уличные мероприятия с массовым скоплением людей.

    «Сегодня, 21 февраля, на Республику Татарстан была предпринята массированная атака вражескими БПЛА и иными средствами. В результате слаженной работы всех служб удалось отразить атаку. Производственные процессы не остановлены, жертв и разрушений нет», – подчеркнули в пресс-службе.

    Администрация Альметьевска также уведомила об отражении атаки беспилотников на производственные объекты в городе. Там подтвердили, что никто не пострадал, а предприятия продолжают работать в обычном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Татарстана объявили об опасности атаки БПЛА в Казани, Альметьевске, Елабуге и Нижнекамске. Власти Казани отменили масленичные гуляния из-за угрозы атаки БПЛА, при этом городская администрация подчеркнула, что дополнительные занятия, кружки и мастер-классы по субботам будут работать в обычном режиме.

    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 10:23 • Новости дня
    Пилот упавшего в Приамурье вертолета не имел права на управление судном

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Амурской области обнаружили разбившийся вертолет, пилот которого не был допущен к управлению, а судно числилось незарегистрированным, отметили в прокуратуре.

    Воздушное судно Robinson R44, потерпевшее крушение в Амурской области, принадлежало погибшему пилоту, который не имел права управления этим вертолетом, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. Вертолет не был зарегистрирован в установленном порядке, отсутствовали регистрационные знаки, а сам полет осуществлялся без уведомления органов аэронавигации.

    В прокуратуре уточнили, что в ходе поисково-спасательных мероприятий примерно в полутора километрах от места взлета был обнаружен разрушенный вертолет и тела трех погибших: пилота и двух женщин-пассажиров - сотрудников следственного комитета и полиции. По данным Росавиации, погибшие следователь и полицейский летели с места гибели работника лесопилки, пишет РИА «Новости».

    Прокуратура контролирует расследование уголовного дела по части 3 статьи 263 УК РФ, возбужденного Забайкальским следственным отделом Восточного МСУТ СК России.

    Межгосударственный авиационный комитет совместно с Дальневосточным межрегиональным территориальным управлением Росавиации займутся выяснением причин катастрофы для предотвращения подобных случаев в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Амурской области сообщили о нахождении пропавшего вертолета Robinson и обнаружении трех погибших.

    Напомним, что вертолет с тремя людьми на борту пропал 20 февраля в Ромненском муниципальном округе Амурской области. Администрация села Амаранка отметила сложность поисков из-за сложных условий местности.


    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 13:09 • Новости дня
    В ЛНР осудили семь человек за попытки диверсий по заданию Украины

    Семерых молодых людей осудили за диверсии в ЛНР по заданию Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Луганской Народной Республике вынесли приговоры за попытки диверсий по заданию украинских спецслужб, сроки наказания составили от пяти до восемнадцати лет, сообщили местные власти.

    Семь молодых людей на территории ЛНР получили реальные сроки от пяти до восемнадцати лет заключения за попытки диверсий по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщил ТАСС глава ЛНР Леонид Пасечник на встрече с журналистами в Луганске.

    Пасечник отметил: «Подразделения ФСБ в этом направлении работают достаточно активно, и хочу отметить – очень эффективно, за что им большое спасибо. Подобные факты выявляются, в том числе и на ранних стадиях, и на стадиях уже реализации своих умыслов». По его словам, молодые люди, которые занимаются подобной деятельностью, несут серьезную ответственность.

    Глава ЛНР подчеркнул, что случаи вербовки молодежи со стороны украинских спецслужб не носят массового характера, а большинство молодых жителей республики сохраняют патриотическую позицию.

    Также он сообщил, что с целью профилактики сотрудники ФСБ и специалисты регулярно встречаются с молодежью, разъясняя, как поступать при попытках вербовки. Пасечник отметил, что никакие материальные выгоды не могут оправдать предательство и угрозу для сограждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд ЛНР приговорил местную жительницу к 15 годам лишения свободы за государственную измену.

    Ранее гражданин Украины из Кременского района ЛНР был приговорен к 12 годам колонии строгого режима за передачу украинской разведке информации о размещении российских военных. А до этого в городе Антрацит в ЛНР сотрудники ФСБ задержали мужчину, который готовил взрывчатку для терактов.

    Комментарии (0)
    Главное
    Орбан вслед за Словакией пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину
    Трамп заявил о повышении введенных ранее пошлин до 15% на импорт
    Генерал Кувшинов признал вину в мошенничестве при закупках медоборудования
    ISU объявил об отстранении российских фигуристов от ЧМ в Чехии
    Напавший с ножом на губернатора Мурманской области Быданов погиб на СВО
    Индия изменила правила выбора страховой компании для туристов из России
    Финский залив полностью замерз впервые за 15 лет

    Сколько должны стоить новые автомобили Volga

    В 2026 году стартуют продажи новых автомобилей под отечественным брендом Volga. Это образ большой и престижной машины, недоступная мечта многих советских людей. Однако скрываться за ним будет китайская начинка. Этот проект уже не первая и даже не вторая, а третья попытка возродить этот бренд из СССР. Получится ли на этот раз? Подробности

    Перейти в раздел

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    США блефуют о подводной слабости перед Китаем

    Американские СМИ бьют тревогу – согласно докладу авторитетной организации, впервые Китай обогнал США по количеству спускаемых на воду подводных лодок. С одной стороны, это действительно признак кризиса американских ВМС. Но при более внимательном рассмотрении легко заметить, что реальная причина таких публикаций – вовсе не слабость США. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Еще три года». Зеленский все решил

      Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    • Воспитательницы показали, как остановили нападение на детский сад

      В детском саду в Бугуруслане Оренбургской области воспитательница Лия Наилевна Галеева и учитель музыки Людмила Юрьевна Платонова спасли десять малышей от вооруженного ножом мужчины, ворвавшегося в детсад. Как защищали детей и боролись с нападавшим героические женщины рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД Юрию Васильеву.

    • Зеленский пытается сменить власть в Венгрии

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил власти Украины в попытке вмешаться в венгерские выборы. Прямо говоря, в Киеве буквально мечтают сменить власть в этой стране. И скоро эти мечты, возможно, осуществятся.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Проросший картофель: можно ли есть, когда опасен, как безопасно использовать и хранить

      Дачный сезон 2026 года еще не начался, хотя весна в этом году ожидается ранняя. До нового урожая картофеля остаются месяцы, а многие домашние запасы уже начинают прорастать и зеленеть. Проросший картофель содержит природный токсин – соланин, который в значительной концентрации может быть опасен для здоровья. Разбираем, какие части клубня особенно опасны, как безопасно использовать проросший картофель в пищу, какие методы подготовки и посадки подходят для проращивания клубней, а также как хранить картофель, чтобы замедлить прорастание и сохранить качество до нового урожая.

    • Когда сажать картофель в 2026 году: сроки по регионам России и по лунному календарю

      Картофель – одна из самых популярных культур на огородах россиян. Чтобы собрать богатый урожай в 2026 году, важно правильно выбрать время посадки с учетом региона, температуры почвы, фаз Луны и народных примет. ВЗГЛЯД собрал рекомендации для всех регионов России и подборку лучших ранних и среднеранних сортов.

    • Лето 2026: куда поехать на машине по России – 12 маршрутов

      Лето 2026 года – время открывать Россию на автомобиле: новые трассы, развивающаяся туристическая инфраструктура и десятки маршрутов, которые можно пройти без перелетов и пересадок. От древних крепостей Псковской земли до берегов Байкала – собрали 12 автопутешествий разной продолжительности, с понятной логистикой и идеями для семейного, гастрономического и познавательного отдыха.

    Перейти в раздел

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации