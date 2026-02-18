Костин дал россиянам булгаковский совет против телефонных мошенников

Костин призвал при общении с мошенниками помнить фразу из «Мастера и Маргариты»

Tекст: Мария Иванова

Глава ВТБ Андрей Костин выступил на форуме Банка России «Кибербезопасность в финансах», передает РИА «Новости». Он посоветовал россиянам при звонках от неизвестных собеседников вспоминать классический роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

«В произведении «Мастер и Маргарита» есть замечательное выражение – никогда не разговаривайте с неизвестными. Эту простую истину забывают видимо, когда заканчивают школу», – напомнил банкир.

Костин отметил, что кредитным организациям необходимо активнее заниматься финансовым просвещением клиентов. Он подчеркнул, что гражданам не звонят из Центрального банка и силовых структур, а банки также перестали инициировать такие звонки.

По его словам, усилия стоит сосредоточить на разъяснительной работе и противодействии социальной инженерии, на которую люди нередко непредсказуемо поддаются.

