Российская делегация назвала организацию переговоров в Женеве безупречной

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает ТАСС, источник в российской переговорной группе сообщил, что Швейцария обеспечила безукоризненную организацию визита делегации России и самой работы на переговорах в Женеве. Представитель группы отметил, что швейцарская сторона проявила себя как прекрасного организатора.

«Швейцарцы – прекрасные организаторы. Визит и работа организованы безупречно», – подчеркнул собеседник агентства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Женеве завершился очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной.

Помощник президента России и глава делегации Владимир Мединский объявил о скором проведении новой встречи по урегулированию ситуации на Украине.

Информацию о прошедших переговорах пообещала опубликовать российская делегация, а МИД России пока воздерживается от комментариев.