Tекст: Ольга Иванова

Страны Евросоюза открыто признают, что им невыгодно заключение мира на Украине, передает ТАСС. Об этом заявила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по разоружению Юлия Жданова на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

По ее словам, европейские государства считают, что окончание боевых действий приведет к усилению угроз для самой Европы. Жданова подчеркнула: «Государства Европы открыто признали, что им попросту невыгодно заключение мира и окончание боевых действий на Украине, «поскольку угроз Европе только прибавится».

Она также отметила, что премьер-министр Британии Кир Стармер говорил о подобных угрозах. По утверждению Ждановой, в европейских странах обсуждается необходимость максимально ослабить Россию до конца десятилетия, когда, как считают в Европе, Москва якобы может напасть на страны НАТО.

Жданова добавила, что европейские элиты, по ее мнению, сознательно затягивают конфликт, чтобы получить больше времени для военной подготовки. Она подчеркнула, что в Европе всерьез готовят население к возможной войне.

В среду в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры были тяжелыми и деловыми.



