Ренессанс капитал объявил о завершении сделки по покупке Ситибанка

Как передает ТАСС, пресс-служба Ренессанс капитала сообщила о закрытии сделки по приобретению 100% акций АО КБ Ситибанк, который ранее принадлежал глобальной корпорации Citigroup.
Представители компании заявили: «Стороны получили все необходимые согласования и одобрения в России и за рубежом. Расчеты по сделке произведены, смена собственника произошла. Отлагательные условия по сделке отсутствуют. Цена сделки и другие конфиденциальные условия не раскрываются».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Ситибанк начал рассылать клиентам уведомления о прощении долгов по кредитам примерно по одной тысяче договоров.
Президент России Владимир Путин разрешил «Ренессанс капиталу – финансовый консультант» приобрести 100% акций российского Ситибанка у Citigroup Netherlands B.V.
Citigroup планирует завершить продажу Ситибанка Renaissance Capital к середине 2026 года и зафиксировать убыток около 1,1 млрд долларов после уплаты налогов.