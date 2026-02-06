Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.10 комментариев
Задержанные у военной базы США россиянки находились в стране нелегально
Две гражданки России, задержанные у военной базы Кэмп-Пендлтон в конце января, оказались нелегальными мигрантками и остаются под стражей до завершения разбирательства, заявил представитель Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) США.
По его словам, Наталия Дудина и Кристина Малышко были задержаны 17 января у главного входа на базу Кэмп-Пендлтон, обе женщины находились на территории США нелегально, передаёт ТАСС.
В ведомстве уточнили, что россиянки въехали в страну 11 декабря 2021 года через сухопутный пункт Сан-Исидро на границе с Мексикой.
Миграционная служба подчеркнула, что обе женщины останутся под стражей ICE до окончания административного разбирательства.
В отношении Дудиной, по словам представителя ведомства, рассматривается вопрос о депортации из США. Также стало известно, что в 2023 году полиция Лос-Анджелеса задерживала Дудину по подозрению в домашнем насилии и нападении, но впоследствии отпустила.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посольство России в Вашингтоне подтвердило, что россиянки были задержаны после «несанкционированного въезда» на военный объект. Задержанных у базы в США россиянок поместили в иммиграционный центр Сан-Диего.