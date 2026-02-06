Задержанные у военной базы США россиянки находились в стране нелегально

Tекст: Катерина Туманова

По его словам, Наталия Дудина и Кристина Малышко были задержаны 17 января у главного входа на базу Кэмп-Пендлтон, обе женщины находились на территории США нелегально, передаёт ТАСС.

В ведомстве уточнили, что россиянки въехали в страну 11 декабря 2021 года через сухопутный пункт Сан-Исидро на границе с Мексикой.

Миграционная служба подчеркнула, что обе женщины останутся под стражей ICE до окончания административного разбирательства.

В отношении Дудиной, по словам представителя ведомства, рассматривается вопрос о депортации из США. Также стало известно, что в 2023 году полиция Лос-Анджелеса задерживала Дудину по подозрению в домашнем насилии и нападении, но впоследствии отпустила.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посольство России в Вашингтоне подтвердило, что россиянки были задержаны после «несанкционированного въезда» на военный объект. Задержанных у базы в США россиянок поместили в иммиграционный центр Сан-Диего.