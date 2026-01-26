Наши современники – в общем-то, молодые люди – начали активно интересоваться народными художественными промыслами типа гжели и хохломы. Почему? Потому что Россия вдруг обратилась к самой себе. Происходит некоторая пересборка всего ценного для нашей души.0 комментариев
Полянский заявил о полной дискредитации ОБСЕ в урегулировании на Украине
Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский отметил, что организация дискредитировала себя во время минских соглашений и сейчас не играет значимой роли в украинском урегулировании.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не смогла сыграть значимой роли в урегулировании ситуации на Украине, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в интервью РБК.
По его словам, сейчас «у некоторых же явно есть иллюзия, что у ОБСЕ априори есть здесь какая-то роль. Ее пока нет – такую роль надо заслужить». Дипломат подчеркнул, что организация себя дискредитировала в период реализации Минских соглашений.
Полянский пояснил, что на данный момент никто не заинтересован в возвращении ОБСЕ к мониторинговым функциям на Украине, поскольку доверие к организации было утрачено. Он считает бессмысленными разговоры о возможном подключении ОБСЕ к будущей формуле урегулирования в качестве наблюдателей.
Дипломат добавил, что для того, чтобы к ОБСЕ вновь обратились с какими-либо запросами, организации необходимо серьезно измениться. По мнению Полянского, только после этого она сможет рассчитывать на какое-либо участие в мирном процессе.
