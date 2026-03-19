При атаке ВСУ в ДНР погибли два железнодорожника

В ДНР при атаке ВСУ погибли двое железнодорожников Волновахи

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Донецкой Народной Республике в результате атаки ВСУ при исполнении служебных обязанностей погибли два сотрудника ФГУП «Железные дороги Новороссии», сообщает Росжелдор. Погибшие - машинист тепловоза Максим Челгий и его помощник Александр Лисовин. Им было 40 и 35 лет соответственно.

У Челгия остались двое детей: школьник и двухлетняя дочь. У Лисовина – трое несовершеннолетних детей, среди которых сын и две дочери, одной из которых полтора года.

Сообщается, что погибшие железнодорожники будут представлены к государственным наградам. Их семьям и детям пообещали оказать материальную помощь.

Коллектив и руководство Федерального агентства железнодорожного транспорта выразили глубокие соболезнования родным и близким Максима Челгия и Александра Лисовина, а также их коллегам. Руководство отметило, что их гибель – невосполнимая потеря.

Ранее украинский беспилотник нанес прицельный удар по стационарному медицинскому учреждению в Донецкой народной республике, в результате чего погибли 10 сотрудников больницы.

До этого, в международный женский день украинские дроны и ракеты совершили удары по территории Донецкой народной республики, за сутки погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще 12 мирных жителей получили ранения.

А 12 февраля при эвакуации из-за обстрела ВСУ в районе Константиновки погибла пожилая пара.