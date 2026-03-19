Очевидно, цель Израиля – не в обретении новых территорий, а в обеспечении выживания в рамках уже имеющихся территорий и в условиях полностью враждебного окружения. Цель Израиля – не непрерывная война, цель – ослабление и разобщение противника, а война – средство.3 комментария
В ДНР при атаке ВСУ погибли двое железнодорожников Волновахи
В Донецкой Народной Республике двое работников депо Волноваха погибли в результате удара Вооруженных сил Украины, сообщает Росжелдор.
В Донецкой Народной Республике в результате атаки ВСУ при исполнении служебных обязанностей погибли два сотрудника ФГУП «Железные дороги Новороссии», сообщает Росжелдор. Погибшие - машинист тепловоза Максим Челгий и его помощник Александр Лисовин. Им было 40 и 35 лет соответственно.
У Челгия остались двое детей: школьник и двухлетняя дочь. У Лисовина – трое несовершеннолетних детей, среди которых сын и две дочери, одной из которых полтора года.
Сообщается, что погибшие железнодорожники будут представлены к государственным наградам. Их семьям и детям пообещали оказать материальную помощь.
Коллектив и руководство Федерального агентства железнодорожного транспорта выразили глубокие соболезнования родным и близким Максима Челгия и Александра Лисовина, а также их коллегам. Руководство отметило, что их гибель – невосполнимая потеря.
Ранее украинский беспилотник нанес прицельный удар по стационарному медицинскому учреждению в Донецкой народной республике, в результате чего погибли 10 сотрудников больницы.
До этого, в международный женский день украинские дроны и ракеты совершили удары по территории Донецкой народной республики, за сутки погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще 12 мирных жителей получили ранения.
А 12 февраля при эвакуации из-за обстрела ВСУ в районе Константиновки погибла пожилая пара.