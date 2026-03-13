ВСУ убили 10 медиков ударом дрона по больнице ДНР

Курс доллара на Украине побил исторический максимум

Курс доллара на Украине впервые превысил 44 гривны

Tекст: Тимур Шайдуллин

Официальный курс доллара к украинской гривне впервые превысил отметку в 44 гривны, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Нацбанка Украины, передает ТАСС. На 13 марта курс составил 44,1636 гривны за доллар, что стало новым историческим максимумом. Предыдущий рекорд был зафиксирован 9 января – тогда курс достиг 43,0757 гривны.

Психологическая отметка в 42 гривны за доллар впервые была преодолена в начале января 2025 года, позднее курс гривны временно укрепился, но затем снова начал снижаться. Курс евро также вырос: Нацбанк установил на 13 марта курс 50,9560 гривны за евро против 50,9349 гривны днем ранее.

Ранее Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о финансовой помощи в размере 1,5 трлн долларов. До этого средний курс евро в банках на Украине впервые в истории превысил 49 гривен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский бюджет выигрывает от конфликта вокруг Ирана и это укрепляет курс рубля.



