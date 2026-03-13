Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.0 комментариев
ВСУ убили 10 медиков ударом дрона по больнице ДНР
Прицельный удар украинского беспилотника по стационарному медицинскому учреждению привел в Донецкой народной республике привел к гибели 10 сотрудников больницы, сообщил Следственный комитет.
Для нападения использовался летательный аппарат самолетного типа, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Следователи квалифицировали действия украинской стороны как умышленную атаку.
Жертвами налета стали 10 медицинских работников, еще 10 человек получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших числятся девять врачей, всем им сейчас оказывается необходимая врачебная помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны ранее сообщило о преднамеренном ударе четырьмя беспилотниками по стационарному медучреждению. В региональном штабе обороны заявили о частичном обрушении корпуса больницы после этой атаки.