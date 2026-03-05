Украинские F-16 остались без ракет из-за прекращения западных поставок

Tекст: Вера Басилая

По данным Reuters, острая нехватка ракет для украинских F-16 наблюдалась с конца ноября до середины декабря, передает РИА «Новости».

По данным агентства, на момент остановки поставок у Украины оставалось лишь несколько американских ракет AIM-9 Sidewinder для всей эскадрильи, и в течение трех недель истребители практически не могли использовать ракетное вооружение. В этот период пилоты пытались обходиться пушками и неисправными ракетами, которые не сработали в предыдущих миссиях.

Причины задержки поставок западных ракет не были установлены, и неясно, связано ли это с решениями США или Европы. Источники сообщили агентству, что западные партнеры уведомили Киев об истощении своих запасов ракет. К середине декабря дефицит был частично устранен после очередной поставки AIM-9, однако страна-поставщик не раскрывается. Еще один источник подтвердил, что Германия и Канада поставляли ракеты Sidewinder в последние месяцы.

Отмечается, что Украина также испытывает нехватку американских ракет RIM-7, которые используются в модифицированных системах ПВО советской эпохи. Владимир Зеленский ранее говорил о новых проблемах с получением вооружений из-за внутренней потребности США и задержки оплаты европейского транша по инициативе PURL.

Канада со ссылкой на заявление министерства национальной обороны, находится в процессе передачи Украине ракет AIM-9M-8 из своих запасов. Эта поставка станет дополнением к предыдущим сотням ракет и комплектующих, уже переданным ВСУ.

Ранее сообщалось, что на ракеты ERAM для Киева выделили всего треть от объявленной США суммы.

Владимир Зеленский заявил о возможных сложностях с получением ракет из-за нужд США в операции против Ирана. Эксперты назвали обоснованными опасения Киева насчет дефицита комплексов «Патриот» и боеприпасов к ним.

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинские военные выражают тревогу из-за возможного дефицита боеприпасов. Киев опасается сокращения западной военной помощи из-за перенаправления ресурсов на Ближний Восток в связи с конфликтом с Ираном.