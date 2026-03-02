Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.0 комментариев
Российские войска освободили Дробышево и Резниковку в ДНР, харьковское Круглое
Подразделения Южной группировки освободили Резниковку, а группировка «Запад» взяла под контроль Дробышево в Донецкой народной республике (ДНР), подразделения группировки «Север» установили контроль над пунктом Круглое в Харьковской области.
Южной группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Алексеево-Дружковки, Шабельковки, Никифоровки, Константиновки, Рай-Александрови и Дружковки в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.
Противник потерял свыше 135 военнослужащих, американские бронетранспортеры Stryker и М113, семь бронемашин и боевую машину чешской РСЗО Vampire. Уничтожены пять складов матсредств и горючего.
Подразделения группировки «Запад» освободили населенный Дробышево в ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Пришиба, Яцковки, Красного Лимана в ДНР, Волчьего Яра, Боровой и Новоосиново в Харьковской области.
При этом потери противника составили до 180 военнослужащих, пять бронемашин и артиллерийское орудие. Уничтожены станция РЭБ и четыре склада боеприпасов.
Подразделения группировки «Север» установили контроль над Круглым в Харьковской области. Нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, артиллерийской, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Верхней Писаревкой, Ольшанами, Круглым, Голубовкой и Малиновкой в Харьковской области.
А в Сумской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ поблизости от Новой Сечи, Храповщины, Ольшанки, Бобылевки, Рогозного, Мирополья и Покровки, отчитались в Минобороны.
Потери ВСУ составили более 225 военнослужащих, чешская боевая машина РСЗО Vampirе и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и семь складов матсредств.
Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, двух егерских бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах Новоалександровки, Ленина, Белицкого, Нового Донбасса, Новопавловки, Новониколаевки в ДНР и Новогригоровки в Днепропетровской области.
Потери украинских вооруженных формирований составили до 320 военнослужащих, четыре бронемашины. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, станция РЭБ и шесть складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.
Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты у Комсомольского, Любицкого, Зеленой Дибровы, Барвиновки и Верхней Терсы в Запорожской области.
ВСУ потеряли до 340 военнослужащих, пять бронемашин и артиллерийское орудие.
Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили Горькое и Нескучное в Запорожской и Харьковской областях.
До этого ВС РФ освободили Краснознаменку в Днепропетровской области.
А ранее российские войска освободили Графское в Харьковской области.