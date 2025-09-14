Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?2 комментария
ВС России уничтожили артиллерию ВСУ на константиновском направлении
Российские военные с помощью беспилотников выявили и уничтожили артиллерийские позиции украинских войск на константиновском направлении, сообщили в Минобороны.
Расчёты беспилотных летательных аппаратов «Южной» группировки войск уничтожили два артиллерийских орудия украинских войск на константиновском направлении, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По информации ведомства, в светлое время суток операторы БПЛА выявили и уничтожили позицию артиллерийского орудия противника точным ударом беспилотника самолётного типа «Молния-2». В ночное время военнослужащие с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» ликвидировали 152-миллиметровую пушку-гаубицу Д-20 ВСУ, которая вела огонь по позициям российских войск.
В Минобороны РФ отметили, что применение различных беспилотных комплексов позволяет эффективно обнаруживать и уничтожать артиллерию противника как днём, так и ночью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенные пункты Константиновка в Сумской области и Зеленое Поле в ДНР. Подразделения ВС сумели взломать вторую линию обороны ВСУ под Константиновкой. За сутки украинские войска потеряли до 305 бойцов в зоне группировки «Юг».