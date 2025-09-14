Российские войска освободили Новониколаевку в Днепропетровской области

Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Коломийцей, Калиновского Днепропетровской области, Червоного и Дорожнянки Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

ВСУ при этом потеряли более 240 военнослужащих и 155-мм америкаснкую гаубицу М777. Уничтожен склад с материальными средствами.

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ возле Алексеевки, Павловки, Юнаковки и Садков Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины рядом с Волчанском, Чугуновкой и Артельным Харьковской области, отчитались в Минобороны.

При этом ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, танк, бронемашину и артиллерийское орудие. Уничтожены станция РЭБ, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, восемь складсов боеприпасов и матсредств.

Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах Подолов, Глушковки Харьковской области, Крымков и Кировска Донецкой народной республики (ДНР).

Потери противника составили более 240 военнослужащих, три бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, семь станций РЭБ и пять складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны, нацгвардии и «Иностранного легиона» у Северска, Пазено, Краматорска, Дружковки, Константиновки и Степановки ДНР.

Противник потерял до 185 военнослужащих, танк, две бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции РЭБ, семь складов боеприпасов, горючего и матсредств.

Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Новопавловки, Родинского, Димитрова, Красноармейска и Муравки ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 480 военнослужащих, две бронемашины и два орудия полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили Новопетровское в Днепропетровской области. За день до этого они освободили Сосновку в Днепропетровской области.

Ранее российские войска освободили Хорошее в Днепропетровской области.