Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, начальник пресс-центра группировки Евгений Третьяков сообщил, что подразделения Южной группировки войск провели активные наступательные действия и улучшили тактическое положение.

В результате были нанесены удары по формированиям двух механизированных и мотопехотных бригад ВСУ, двух бригад территориальной обороны и одной бригаде нацгвардии в районах Петровки, Щербиновки, Краматорска, Славянска, Часового Яра, Константиновки и Северска.



Третьяков отметил: «Потери украинских вооруженных формирований в течение суток составили до 305 военнослужащих». Кроме того, украинская сторона понесла потери в технике – уничтожены восемь бронированных машин, включая HMMWV, девять автомобилей, шесть артиллерийских орудий (из них три западного производства), две станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.

В то же время группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне спецоперации. Как сообщил представитель группировки Александр Савчук, ее подразделения улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение скоплению живой силы и техники ВСУ в районах Красноармейска, Сергеевки, Новопавловки, Зеленого Кута, Алексеевки, Удачного и Новониколаевки. Противник потерял до 405 военнослужащих, семь автомобилей и три артиллерийских орудия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ в районе Горналя и Олешни, за прошедшую неделю в Курской области был освобожден населенный пункт Олешня, а в ДНР – Новомихайловка, Шевченко, Сухая Балка, Тарасовка и Богдановка, а Свято-Михайловский храм в Погребках потерял центральную часть после артиллерийского удара, при этом колокольня с двумя колоколами уцелела.



