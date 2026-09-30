30 сентября отмечается воссоединение с Россией республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Часто по старой памяти подобные события рассматривают в первую очередь с точки зрения согласия других держав – а это бессмысленно.0 комментариев
Врач раскрыла неочевидные симптомы опасного дефицита калия
Диетолог Русакова назвала мышечные судороги и слабость признаками дефицита калия
Дефицит калия развивается незаметно, и на ранних стадиях его признаки легко списать на усталость, недосып или перетренированность, рассказала диетолог, кандидат медицинских наук, сотрудник НИИ СП имени Склифосовского Дарья Русакова.
Легкая нехватка этого важного микроэлемента может протекать совершенно бессимптомно, передает канал 360.
Человек просто ощущает слабость и быстро устает, поэтому часто списывает недомогание на обычный недосып или последствия интенсивных тренировок.
«Легкий дефицит может протекать незаметно, легкая слабость, утомляемость, редкие судороги, проявление мышечной слабости, запоры и редкие перебои в работе сердца», – пояснила специалист. По ее словам, пациенты обычно обращаются за медицинской помощью, когда ночные судороги в икрах начинают существенно портить качество жизни.
Тяжелая форма гипокалиемии представляет серьезную угрозу для жизни. Она способна спровоцировать опасную аритмию, фибрилляцию желудочков сердца и даже мышечный паралич, затрагивающий в том числе дыхательную мускулатуру. При этом для развития столь критического состояния необходимо совпадение сразу нескольких негативных факторов.
Одного лишь скудного рациона для возникновения тяжелой патологии недостаточно. Как правило, к проблеме приводит сочетание однообразного питания, приема определенных медикаментов, например диуретиков, а также заболеваний желудочно-кишечного тракта, вызывающих обезвоживание организма.
Как писала газета ВЗГЛЯД, богатые калием бананы и шпинат эффективно снижают артериальное давление.
Резкая потеря веса провоцирует опасные нарушения баланса этого микроэлемента.
Почти половина населения из-за неправильного повседневного рациона страдает от выраженного недостатка магния.