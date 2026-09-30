Врач раскрыла неочевидные симптомы опасного дефицита калия

Диетолог Русакова назвала мышечные судороги и слабость признаками дефицита калия

Tекст: Дмитрий Зубарев

Легкая нехватка этого важного микроэлемента может протекать совершенно бессимптомно, передает канал 360.

Человек просто ощущает слабость и быстро устает, поэтому часто списывает недомогание на обычный недосып или последствия интенсивных тренировок.

«Легкий дефицит может протекать незаметно, легкая слабость, утомляемость, редкие судороги, проявление мышечной слабости, запоры и редкие перебои в работе сердца», – пояснила специалист. По ее словам, пациенты обычно обращаются за медицинской помощью, когда ночные судороги в икрах начинают существенно портить качество жизни.

Тяжелая форма гипокалиемии представляет серьезную угрозу для жизни. Она способна спровоцировать опасную аритмию, фибрилляцию желудочков сердца и даже мышечный паралич, затрагивающий в том числе дыхательную мускулатуру. При этом для развития столь критического состояния необходимо совпадение сразу нескольких негативных факторов.

Одного лишь скудного рациона для возникновения тяжелой патологии недостаточно. Как правило, к проблеме приводит сочетание однообразного питания, приема определенных медикаментов, например диуретиков, а также заболеваний желудочно-кишечного тракта, вызывающих обезвоживание организма.

Как писала газета ВЗГЛЯД, богатые калием бананы и шпинат эффективно снижают артериальное давление.

Резкая потеря веса провоцирует опасные нарушения баланса этого микроэлемента.

Почти половина населения из-за неправильного повседневного рациона страдает от выраженного недостатка магния.