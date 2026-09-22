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Эндокринолог назвала неочевидные признаки опасного дефицита витамина Е
Частые болезни оказались следствием нехватки витамина Е
Сухость кожи и частые болезни являются признаками нехватки витамина Е, который необходим для антиоксидантной защиты организма, сообщила врач-эндокринолог Екатерина Казачкова.
Витамин Е – жирорастворимый витамин, который способен накапливаться в теле человека. У витамина Е (токоферола) есть важная функция, он обладает высоким антиоксидативным свойством. Организм всегда находится в балансе оксидации. Момент оксидации – это все процессы, которые происходят с помощью кислорода.
«Нам нужны процессы, которые будут это стабилизировать и активный кислород удерживать в норме, чтобы он условно все наши мембраны не сжег. И вот токоферол обладает той самой антиоксидантной защитой, поэтому это крайне важно», – пояснила специалист радио Sputnik.
Кроме того, токоферол поддерживает эластичность кожи, сосудов и сердца. Эндокринолог добавила, что витамин Е участвует в синтезе половых гормонов и помогает иммунной системе бороться с инфекциями.
Она напомнила, что ценный элемент содержится в маслах растительного происхождения: семечках, орехах и авокадо.