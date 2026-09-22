Собранный на аукционе вещей Бриджит Бардо 1 млн евро направят животным

Вещи Бриджит Бардо продали на аукционе почти на 1 млн евро

Tекст: Катерина Туманова

Среди 285 личных вещей, выставленных на аукцион в Париже, были собачьи ошейники, гитары, соломенные шляпы и автопортреты, пишет The Guardian.

По данным аукционного дома Millon, в понедельник на парижском аукционе личных вещей французской кинолегенды Бриджит Бардо было продано почти на 1 млн евро (1,15 млн долларов), что почти в 20 раз превысило оценочную стоимость.

В общей сложности были представлены 285 предметов: от соломенных шляп, солнцезащитных очков и ночных рубашек до посуды и мебели из домов Бардо в Сен-Тропе на юго-востоке Франции и Париже.

Два ошейника для собак с биркой, на которой были указаны имя и номер телефона Бардо, оцененные в 30 евро за пару, были проданы российскому покупателю за 9400 евро.

Две из ее гитар, оцененные в 300–500 евро, были проданы за 8600 и 1900 евро соответственно, а три мягкие игрушки, изображающие детенышей тюленей, – почти за 2200 евро.

Бардо скончалась в декабре 2025 года в возрасте 91 года. Вырученные от аукциона средства пойдут в ее фонд защиты животных и Николя-Жаку Шаррье, ее единственному ребенку.

Основанный актрисой в 1986 году Фонд Брижит Бардо сообщил, что принял 13 тыс. животных через четыре приюта и 150 партнерских организаций, поддерживает 350 групп во Франции и работает в 70 странах мира.