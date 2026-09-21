  • Новость часаПосле удара «Гераней» загорелись склады под Киевом
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Запрос на победу объединил россиян на выборах
    ЕС предварительно согласовал снятие санкций с Усманова и Фридмана
    Качиньский раскрыл «странную идею» Киева об объединении с Польшей
    Ученые доказали бесполезность приема кальция для здоровья костей
    Назван регион с самой высокой явкой на выборах
    На выборах в Госдуму победили 18 участников программы «Время героев»
    Венгрия попросила США не вводить санкции за закупку российских энергоресурсов
    Трамп сообщил о подготовке крупной сделки по закупке калия у Белоруссии
    Путин назвал Лужкова патриотом
    Мнения
    Андрей Колесник Андрей Колесник Военное образование становится признаком элиты

    Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Когда европейцы поймут, что не вывозят войну

    В сложившейся ситуации по урегулированию на Украине у Трампа есть два варианта действий. Первый – попытаться продавить Украину, используя все имеющиеся рычаги. Второй – не давить, не убеждать и не угрожать, а просто отойти в сторону. Дать всем время.

    6 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Нервозный немец – опасный немец

    Дихотомия консерваторы – социалисты была несущей политической конструкцией всей Западной Европы после Второй мировой войны и придавала устойчивость системе, потрясенной событиями первой половины ХХ века. В Германии упорядоченность схемы соблюдалась особенно жестко.

    3 комментария
    21 сентября 2026, 21:55 • Новости дня

    Мадьяр исключил строительство в Венгрии нефтехранилищ для Украины

    Мадьяр исключил строительство в Венгрии нефтехранилищ для Украины
    @ REUTERS/Bernadett Szabo

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр категорически отверг возможность создания хранилищ для украинских нефтепродуктов.

    Правительство Венгрии не поддержит возведение объектов для хранения украинского топлива на территории своей страны. Так глава венгерского кабмина отреагировал на информацию «Нафтогаза» о якобы подписанном меморандуме между Киевом и компанией MOL, передает РИА «Новости».

    «Хранилище, по которому компания MOL подписала меморандум о взаимопонимании, не будет построено ни на венгерско-украинской границе, ни где-либо еще. Если почитать недавно опубликованное заявление, то там сказано, что это лишь теоретическая возможность», – заявил венгерский премьер.

    Мадьяр подчеркнул, что реализация подобного проекта заняла бы годы, однако при действующем правительстве партии «Тиса» это исключено.

    В начале июня политик отмечал, что Венгрия не станет блокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС после урегулирования вопроса прав закарпатских венгров. При этом Будапешт выступает против ускоренного принятия новых членов, придерживаясь подхода, основанного на заслугах.

    Накануне украинская компания «Нафтогаз» договорилась с венгерским концерном MOL о создании мощностей для хранения топлива.

    Премьер-министр Петер Мадьяр отказался от участия Будапешта в инициированном Киевом объединении «Карпатская восьмерка».

    Ранее политик назвал нечестным форсирование переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.

    21 сентября 2026, 17:21 • Новости дня
    Качиньский раскрыл «странную идею» Киева об объединении с Польшей

    Качиньский: Киев хотел втянуть Польшу в конфликт созданием единого государства

    Качиньский раскрыл «странную идею» Киева об объединении с Польшей
    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший премьер-министр Польши Ярослав Качиньский заявил о попытках Киева втянуть Варшаву в конфликт путем создания единого государства.

    Украина в начале конфликта рассчитывала на действия Варшавы, которые оказались неприемлемыми для польской стороны, заявил Качиньский, передает РИА «Новости». Выступая на молодежном конгрессе «Молодежь за Польшу завтрашнего дня», политик отметил изменение позиции украинского руководства.

    «Обычно находилось решение, которое поддерживало бы хорошие польско-украинские отношения. <...> Позже события стали разворачиваться совершенно по-другому, но здесь нужно четко отметить, что украинцы изменили свое мнение. Думаю, изначально у них была несколько странная идея – втянуть нас в эту войну, даже на основании создания единого государства», – сказал Качиньский.

    Политик также предположил, что статус Польши как члена НАТО повлиял на планы Киева. Он добавил, что украинская сторона, вероятно, считала возможным вступление в альянс через объединение двух стран. До конца 2023 года партия «Право и справедливость», лидером которой является Качиньский, находилась у власти в Польше.

    Напомним, бывший президент Польши Анджей Дуда обвинил Киев в попытках втянуть страны НАТО в вооруженное противостояние с Россией.

    Весной прошлого года Ярослав Качиньский подтвердил планы Североатлантического альянса по отправке миротворческой миссии на украинскую территорию.

    Ранее Владимир Зеленский анонсировал будущее исчезновение политических и экономических границ между двумя государствами.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 08:06 • Новости дня
    Жители Чернигова вышли на бунт против принудительной мобилизации

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В городе Чернигов местные жители устроили стихийную акцию протеста против принудительной мобилизации, попытавшись отбить мужчину у сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), сообщил источник в российских силовых структурах.

    «В Чернигове произошел стихийный бунт местных жителей против ТЦК и принудительной мобилизации. Сотни людей перекрыли дорогу и попытались освободить похищенного «людоловами» мужчину», – рассказал собеседник ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе жители Одессы заблокировали автомобили сотрудников военкомата для спасения мобилизованного земляка.

    В конце августа в Тернополе вспыхнул массовый протест против жестких действий военных.

    Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец предупреждал об угрозе масштабного силового противостояния в обществе.

    Комментарии (3)
    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 14:28 • Новости дня
    На Украине предложили убрать слова о смерти из гимна

    На сайте кабмина Украины зарегистрировали петицию об изменении текста гимна

    На Украине предложили убрать слова о смерти из гимна
    @ Andreas Stroh/ZUMA/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    На сайте кабинета министров Украины зарегистрирована петиция с предложением изменить государственный гимн, заменив строки о смерти идеями жизни и процветания.

    На сайте кабинета министров Украины появилась петиция с призывом обновить текст государственного гимна, убрав из него слова, связанные со смертью. Инициатива призывает сосредоточиться на утверждении жизни и мира, передает ТАСС.

    Автор предложения считает необходимым сохранить музыку, но переписать слова. Начальные строки о том, что «еще не умерли ни слава, ни воля», предлагается заменить фразой, что слава и воля Украины процветают. Слова о готовности положить душу и тело за свободу хотят поменять на утверждение о пробуждении души и тела.

    Кроме того, из текста предложено полностью исключить пожелания гибели врагам. Вместо этого инициатор советует добавить строчку о мирной жизни со всем белым светом.

    Для рассмотрения кабинетом министров петиция должна собрать 25 тыс. подписей. В настоящий момент инициативу поддержали менее полутора тысяч человек, до конца голосования остается 88 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной польские футбольные фанаты освистали украинский гимн перед началом матча.

    Комментарии (19)
    21 сентября 2026, 08:23 • Новости дня
    ВС России поразили сухогрузы и газораспределительную станцию на Украине
    ВС России поразили сухогрузы и газораспределительную станцию на Украине
    @ State Emergency Service of Ukraine/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска нанесли ночные удары беспилотниками по ключевым логистическим узлам, портам и судам, обеспечивающим потребности украинской армии, сообщило Минобороны.

    В Киевской области уничтожен логистический центр BDU Logistic в Счастливом, использовавшийся для хранения военной продукции, указало ведомство в Max.

    Также поражена газораспределительная станция в Боярке, снабжавшая топливом предприятия оборонно-промышленного комплекса.

    В Одесской области атакованы порты Одесса и Измаил. В Одессе поражен сухогруз с военным грузом для армии, а в Измаиле – портовые объекты, предназначенные для разгрузки и хранения военных поставок.

    Еще один сухогруз, направлявшийся в Одессу с аналогичным грузом, был поражен на переходе морем.

    Накануне российские войска совершили ночную атаку беспилотниками на военную инфраструктуру украинской армии.

    Днем ранее Вооруженные силы России нанесли удары по таможенно-логистическому центру под Киевом.

    До этого военные поразили три транспортных судна с грузами для ВСУ в портах Одесской области.

    Комментарии (0)
    20 сентября 2026, 22:43 • Новости дня
    Минобороны пообещало усилить удары по военным объектам в Киеве

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны заявило о намерении усилить удары по военным целям в Киеве после атак ВСУ по российской гражданской инфраструктуре.

    «В ответ на действия Киева Вооруженные силы России намерены продолжить и усилить удары высокоточным оружием по военным объектам украинской столицы», – сообщили в Max-канале оборонного ведомства.

    В Минобороны заявили, что в целях срыва демократического волеизъявления граждан Российской Федерации на выборах в Государственную Думу Федерального собрания киевский режим в течение 19 и 20 сентября текущего года предпринял попытку массированной атаки по территории России с применением БПЛА и крылатых ракет «Фламинго».

    Там уточнили, что российские средства противовоздушной обороны, включая зенитные ракетные войска и авиацию, успешно отразили атаку. За сутки над регионами страны был уничтожен 1951 ударный дрон и восемь крылатых ракет. Еще одна ракета отклонилась от курса и упала в безлюдной местности. Все ракеты, направленные на гражданские объекты московского региона, были сбиты на подлете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия поразила сухогруз в порту Одессы и склад боеприпасов. Российские беспилотники поразили сухогруз и танкер с военными грузами в порту Одессы. В ночь на субботу российская армия ударила по логистическим центрам украинской армии.

    Комментарии (7)
    21 сентября 2026, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковские Польную и Новоалександровку
    Российские войска освободили харьковские Польную и Новоалександровку
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» взяли под контроль Польную и Новоалександровку в Харьковской области.

    Об освобождении двух населенных пунктов за минувшие сутки говорится в канале Max Минобороны.

    Всего в зоне ответственности группировки «Север» противник потерял свыше 265 военнослужащих, три бронемашины, реактивную систему залпового огня, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Лозового, Волчьего Яра, Богородичного Донецкой Народной Республики (ДНР), Лесной Стенки, Низшего Соленого и Червоного Оскола Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ при этом составили более 220 военнослужащих, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе американская 155-мм гаубица М777, реактивная система залпового огня и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Краматорска, Славянска, Дружковки, Николаевки, Красного Молочара, Высокоивановки, Василевской Пустоши и Червонозаряного ДНР.

    Противник при этом потерял более 215 военнослужащих, танк, бронемашину и восемь орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии в районах Лидино, Белозерского, Малотарановки, Калинино, Веровки, Доброполья ДНР и Новопавловки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 430 военнослужащих, четыре бронемашины, пять орудий полевой артиллерии, в том числе американская 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin, и четыре станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противник, нанеся поражение живой силе и технике двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты у Голубково, Заливного, Общего, Воскресенки Запорожской области, Васильковки, Малиновки и Великомихайловки Днепропетровской области.

    При этом ВСУ потеряли более 260 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в минувшие выходные группировка «Север» взяла под контроль Лошаково и Комиссарово в Харьковской области.

    Также ВС России освободили запорожскую Зеленую Диброву, Марьевку и Гулево в ДНР.

    С 5 сентября ВСУ потеряли девять сел в Харьковской области.

    Комментарии (2)
    21 сентября 2026, 05:10 • Новости дня
    Захарова предрекла Зеленскому забвение

    Захарова предрекла Зеленскому неминуемую отмену мировой историей

    Захарова предрекла Зеленскому забвение
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила Владимира Зеленского с диктаторами прошлого и спрогнозировала его скорое историческое забвение, как было с его предгественниками.

    Выступая по итогам Международного фестиваля молодежи, спикер российского внешнеполитического ведомства выразила уверенность в крахе главы киевского режима Владимира Зеленского, передает ТАСС.

    Она напомнила о судьбе Наполеона и Гитлера, которые безуспешно пытались навязать миру свою волю.

    «Но им не удавалось влиять на ход истории таким образом, чтобы отменить человечество или человечность. Наоборот, история отменяла их. Так будет и в этот раз», – подчеркнула дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова сравнила Украину с террористическим халифатом из-за коррупции и предрекла страшную судьбу поверившим Зеленскому украинцам.

    Дипломат также сравнила действия киевского руководства с игрой в казино на жизни людей.

    Комментарии (7)
    21 сентября 2026, 14:57 • Новости дня
    Депутат Рады назвал поющих на русском украинцев предателями

    Юрчишин назвал предателями украинских артистов за песни на русском языке

    Депутат Рады назвал поющих на русском украинцев предателями
    @ REUTERS/Mario Anzuoni

    Tекст: Мария Иванова

    Глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин назвал предателями украинских артистов, которые исполняют песни на русском языке.

    Любая активная публичная деятельность на русском языке сейчас на Украине запрещена, в том числе в сфере культуры и искусства. По словам депутата, «русскоязычных украинцев не существует», а те, кто говорит по-русски, – это «россияне или украинцы, которых россияне перетянули в свой культурный мир», пишет РИА «Новости».

    В конце августа на сайте офиса президента Украины зарегистрировали петицию с требованием лишить рэпера Алексея Потапенко (Потапа) звания заслуженного артиста за поддержку русского языка. Позже певца и его жену Анастасию Каменских внесли в базу скандально известного сайта «Миротворец» за видеоролик, где они утверждали, что говорить на русском – это свобода. Каменских также заявляла, что потеряла голос из-за украинского языка, после чего вернулась к русскому.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца на Украине пригрозили штрафами за русский язык в школьных чатах.

    Летом президент Владимир Зеленский лишил русский язык защиты на Украине.

    В мае на Украине осудили Верку Сердючку за песни на русском языке.

    Комментарии (2)
    21 сентября 2026, 18:06 • Новости дня
    Киев не уведомил Минск о денонсации соглашения о радиационной безопасности

    МИД: Киев не уведомил Минск о денонсации соглашения о радиационной безопасности

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков сообщил об отсутствии официального уведомления от украинской стороны о разрыве договора по радиационной безопасности.

    Внешнеполитическое ведомство республики констатировало отсутствие официальных бумаг из Киева, передает РИА «Новости». По словам дипломатов, процесс разрыва отношений в этой сфере затягивается.

    «Белорусская сторона не получила официального уведомления об этом решении по дипломатическим каналам, тогда как по условиям соглашения оно прекратит свое действие по истечении шести месяцев с момента получения такого уведомления», – подчеркнул Варанков.

    Представитель министерства добавил, что Минск с глубоким сожалением воспринял подобное решение властей соседнего государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Украины приняло решение прекратить действие двустороннего соглашения с Белоруссией о радиационной безопасности.

    Несколькими неделями ранее украинский кабмин внес в парламент законопроект о денонсации ряда международных договоров с Минском.

    В прошлом году Киев одобрил выход из восьми соглашений с Россией и Белоруссией.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 20:27 • Новости дня
    Венгрия отказалась от участия в инициированной Киевом «Карпатской восьмерке»

    Мадьяр: Венгрия не стала присоединяться к «Карпатской восьмерке»

    Венгрия отказалась от участия в инициированной Киевом «Карпатской восьмерке»
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Будапешт отказался от участия в инициированном Киевом объединении «Карпатская восьмерка», заявил премьер-министр Петер Мадьяр во время выступления в парламенте.

    Венгрия отклонила приглашение Киева присоединиться к формату «Карпатская восьмерка» по уважительным причинам, а также заблокировала строительство украинского нефтяного хранилища на своей территории, сообщил Мадьяр, передает ТАСС.

    «Нас пригласили, и мы по уважительным причинам не поехали», – сказал политик. При этом он не стал уточнять, какие именно причины послужили поводом для такого решения.

    Кроме того, глава правительства подчеркнул, что Венгрия не позволит построить на своей территории хранилище нефтепродуктов для Украины. Ранее о таких планах объявлял Киев. Меморандум о взаимопонимании по этому проекту подписывала компания MOL с украинским «Нафтогазом».

    Мадьяр заверил, что объект не появится ни на границе двух государств, ни в каком-либо другом месте страны. Он также предупредил руководство MOL, что в будущем ждет от компании действий, которые будут согласованы с новым кабинетом министров.

    Накануне сообщалось, что украинская компания «Нафтогаз» и венгерский концерн MOL договорились о создании мощностей для хранения топлива на территории Венгрии.

    В начале сентября венгерский премьер-министр Петер Мадьяр назвал соседнюю страну не готовой к вступлению в Евросоюз.

    Весной лидер победившей на выборах партии «Тиса» выразил намерение сохранить поставки нефти и газа из России.

    Комментарии (2)
    21 сентября 2026, 18:03 • Новости дня
    Венгрия попросила США не вводить санкции за закупку российских энергоресурсов
    Венгрия попросила США не вводить санкции за закупку российских энергоресурсов
    @ Oksana Korol/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель комиссии по иностранным делам венгерского парламента Мартон Хайду попытался убедить американских конгрессменов отказаться от штрафных мер на время переходного энергетического периода.

    Будапешт надеется избежать вторичных американских ограничений за приобретение топлива у Москвы, передает РИА «Новости». Хайду подвел итоги своего недавнего официального визита в Соединенные Штаты.

    «Я также попросил о содействии, чтобы на время переходного периода наша страна избежала действия американских штрафных мер, направленных против закупки российских энергоносителей», – написал он в социальных сетях.

    Парламентарий дополнительно запросил поддержку у американских конгрессменов. Будапешт рассчитывает на помощь Вашингтона в дальнейшем снижении зависимости от российской энергии и обеспечении поставок из нескольких альтернативных источников, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Будапешт понадеялся получить исключение из американского законопроекта о стопроцентных пошлинах на российские энергоносители.

    В конце прошлого года премьер-министр Виктор Орбан объявил о полном освобождении трубопроводов «Турецкий поток» и «Дружба» от санкций США.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 11:22 • Новости дня
    Кремль заявил о провале попыток Украины сорвать выборы в России

    Песков: Киев безуспешно пытался сорвать атаками выборы в России

    Кремль заявил о провале попыток Украины сорвать выборы в России
    @ Арина Антонова/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Массированные удары ВСУ по Москве оказались безрезультатным саботажем, направленным на срыв голосования, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, украинские власти намеревались помешать проведению голосования в России с помощью массированных атак на Москву, передает РИА «Новости».

    В ответ на вопрос, не являются ли атаки на Россию саботажем и попытками намеренно сорвать выборы, представитель Кремля дал однозначную оценку происходящему.

    «Является и саботажем, и является попыткой сорвать эти выборы. Никакого эффекта это не возымело», – подчеркнул Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о полном провале попыток противника сорвать выборы.

    Минобороны сообщило, что системы ПВО сбили почти 2 тыс. дронов и восемь ракет «Фламинго», которые Киев направил для ударов по Москве и регионам России в дни выборов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что внешние попытки сорвать выборы сплотили россиян.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 17:48 • Новости дня
    Экс-министр обороны Украины Федоров рассказал о смертельной болезни

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров признался, что в 2020 году врачи обнаружили у него заболевание с вероятностью выживания всего 17%.

    Федоров столкнулся с тяжелым диагнозом несколько лет назад. По его словам, врачи оценивали вероятность благоприятного исхода крайне низко, передает RT.

    «В 2020-м у меня обнаружили болезнь с шансами на выживание 17%. В одной из клиник мне сказали: «Все, успехов вам. Можете поехать домой попрощаться», – рассказал экс-глава ведомства.

    Несмотря на неутешительные прогнозы, политик продолжил бороться за жизнь и завершил основной курс лечения к октябрю 2020 года. Как отметил Федоров, для окончательного подтверждения выздоровления потребовалось пять лет наблюдений, и лишь год назад медики констатировали полное излечение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе у здания Верховной рады прошел митинг против отставки Михаила Федорова с поста главы Минобороны Украины.

    Бывший министр рассматривает возможность выдвижения на пост президента страны.

    Украинское руководство обсуждает вариант депортации экс-чиновника за границу для последующего убийства.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 21:13 • Новости дня
    После удара «Гераней» загорелись склады под Киевом

    Склады в Броварском районе Киевской области загорелись после атаки БПЛА

    После удара «Гераней» загорелись склады под Киевом
    @ Handout/Latin America News Agency/Reuter

    Tекст: Вера Басилая

    В Киевской области после атаки беспилотных летательных аппаратов вспыхнул крупный пожар на складских помещениях, сообщили военкоры.

    Складские помещения загорелись в Броварском районе Киевской области в результате налета беспилотников, сообщил канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max. Информацию об инциденте подтвердил глава местной областной военной администрации Ткаченко.

    Пожар начался после атаки дронов-камикадзе «Герань». Местные власти зафиксировали возгорание на территории складов.

    В результате серии взрывов в нескольких районах Киевской области повреждены склады, производственные площадки, объекты инфраструктуры и автозаправочные станции.

    Накануне власти Киева зафиксировали повреждения предприятий и линий электропередачи в нескольких районах Киевской области.

    В середине сентября российские беспилотники поразили логистический склад с военными грузами в Гостомеле.


    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 00:43 • Новости дня
    Axios узнал о требовании Трампа к Зеленскому прекратить удары по НПЗ России

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом в воскресенье сообщил, что они встретятся на этой неделе на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Источник, знакомый с содержанием разговора, сообщил, что Трамп неоднократно просил Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Эти удары приводят к росту мировых цен на дизельное топливо.

    «Во время разговора много раз упоминалось слово diesel», – сказал источник Axios.

    При этом встреча Трампа и Зеленского пройдет на фоне попыток Белого дома добиться соглашения между Россией и Украиной о взаимных шагах по деэскалации и возобновлении переговоров, а также на фоне усиления боевых действий между двумя сторонами в последние дни.

    Главный переговорщик Зеленского и глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров сообщил Axios, что в последние дни он работал с представителями Белого дома над организацией встречи политиков, которая, вероятно, состоится во вторник.

    «Важный разговор, мы многое обсудили. Мы договорились встретиться в Нью-Йорке, и эта встреча может многое изменить. Дипломатический импульс есть», – написал Зеленский в X.

    Он заявил, что Украина готова «предпринять действительно серьёзные шаги» для заключения соглашения о деэскалации с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее телеканал Fox News передавал слова американского лидера, который потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ. Президент России Владимир Путин сообщал об успешном отражении атак на НПЗ. NYT узнала о желании США заключить с Россией сделки до конца года ради мира.

    Комментарии (0)
    Главное
    Венгрия отказалась от участия в инициированной Киевом «Карпатской восьмерке»
    Собянин ответил шуткой о «сарае и коммунизме» на идею использовать ИИ в финансах
    Санду призвала граждан Молдавии готовиться к нехватке энергоресурсов
    Эксперты спрогнозировали рекордный за 33 года мировой дефицит кукурузы
    Французские рыбаки заблокировали порт в Каннах из-за цен на топливо
    Российские ученые нашли способ выявлять рак груди по анализу слюны
    Робот нокаутировал человека на турнире по смешанным единоборствам в США

    Как странам БРИКС лишить доллар уникального статуса

    Министр финансов США признал, что Россия и Китай сокращают долларовые резервы – но при этом заявляет о росте расчетов в американской валюте. Как объясняется такой парадокс – и что могут сделать и Китай, и Россия, и другие страны БРИКС, чтобы лишить доллар его уникального положения в мировой финансовой системе? Подробности

    Перейти в раздел

    Победу на выборах в Госдуму одержала вся Россия

    Прошедшие выборы в Госдуму принесли сразу несколько побед. «Единая Россия», по предварительным данным, получила более половины голосов, еще четыре партии сохранили представительство в парламенте. Но главным результатом стала рекордная явка в 56,6% – несмотря на внешнее давление, россияне пришли на выборы и показали, что им небезразлично будущее страны. Подробности

    Перейти в раздел

    Внешние попытки сорвать выборы сплотили россиян

    Киев задействовал дроны, кибератаки и прямые удары по избирательной инфраструктуре, рассчитывая повлиять на настроения граждан и снизить явку на выборах в России. Однако этот план сработал в обратную сторону: к середине заключительного дня голосования на участки пришли более 50% избирателей, что превысило итоговый показатель явки на выборах 2016 года. По мнению экспертов, внешнее давление лишь усилило консолидацию общества и стремление россиян выразить свою позицию. Подробности

    Перейти в раздел

    США намерены захватить контроль над ключевыми точками космоса

    Грандиозную задачу декларируют американские военачальники: военное господство во всем ближнем космосе. В то же время они признают, что даже у такой сверхдержавы, как США, «наступательных возможностей» для этого не хватает. Как Пентагон видит решение этой проблемы и почему Луна имеет в данном случае едва ли не ключевое значение? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Две сенсации на выборах в Германии

      Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

    • Трампа опять все предали

      Люди в Верховном суде и Федеральной резервной системе США, сделавшие карьеру благодаря президенту Дональду Трампу, пошли против него. Белый дом теряет контроль над федеральными чиновниками. Что будет?

    • У Киева кончились деньги. Теперь по-настоящему

      В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги? Действительно, а куда?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Патент для ИП в 2026 году: стоимость, взносы и условия применения

      Патентная система налогообложения остается одним из самых простых налоговых режимов для индивидуальных предпринимателей. Ниже – актуальные условия, порядок расчета стоимости и правила уплаты взносов.

    • Электронная трудовая книжка в 2026 году: где посмотреть, как скачать выписку и проверить стаж

      Электронная трудовая книжка в 2026 году позволяет проверить сведения о приеме на работу, переводах, должностях и увольнениях без обращения к работодателю. Быстрее всего получить данные через Госуслуги: выписка по форме СТД-СФР приходит в личный кабинет в электронном виде и заверяется электронной подписью СФР. При этом бумажную трудовую книжку, если она велась до перехода на электронный формат, выбрасывать нельзя – в ней остаются сведения о работе до 2020 года. Рассказываем, где посмотреть электронную трудовую книжку, как скачать выписку, чем отличаются СТД-СФР и СТД-Р, как исправить ошибку и где проверить общий страховой стаж.

    • Как стать почетным донором России в 2026 году: сколько раз нужно сдать кровь, выплаты и льготы

      Донорство крови в России может быть отмечено федеральным званием «Почетный донор России», а в ряде субъектов – и собственным региональным званием; они дают право на денежные выплаты и набор социальных гарантий. Ниже – условия получения статуса, необходимое количество донаций и актуальные размеры выплат.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации