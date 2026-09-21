Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.4 комментария
Один из основателей УНА-УНСО Карпюк ликвидирован в зоне спецоперации
ВС России уничтожили основателя УНА-УНСО Карпюка в зоне боевых действий
Один из основателей украинской неонацистской организации УНА-УНСО* (внесена в список экстремистских и террористических в России) Николай Карпюк был уничтожен в зоне проведения специальной военной операции, сообщили военкоры.
Один из основателей запрещенной в России неонацистской группировки УНА-УНСО* Николай Карпюк был уничтожен в зоне боевых действий, передает «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что он отправился служить в Вооруженные силы Украины в качестве добровольца.
По возрасту Карпюк уже не подлежал мобилизации. Ранее, в марте 2014 года, его арестовали на территории России. Суд приговорил неонациста к 22,5 года колонии за участие в чеченской кампании на стороне боевиков «Ичкерии» (организация запрещена в РФ).
Позднее, в 2019 году, Карпюк вернулся на Украину. Это произошло в рамках масштабного обмена удерживаемыми лицами между двумя странами.
В Донецкой Народной Республике ликвидировали командира взвода украинской бригады НГУ «Азов*» (запрещенная в России террористическая организация) Владислава Петрука, носившего звание старшего лейтенанта.
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* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ