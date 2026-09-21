Один из основателей УНА-УНСО Карпюк ликвидирован в зоне спецоперации

ВС России уничтожили основателя УНА-УНСО Карпюка в зоне боевых действий

Tекст: Вера Басилая

Один из основателей запрещенной в России неонацистской группировки УНА-УНСО* Николай Карпюк был уничтожен в зоне боевых действий, передает «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что он отправился служить в Вооруженные силы Украины в качестве добровольца.

По возрасту Карпюк уже не подлежал мобилизации. Ранее, в марте 2014 года, его арестовали на территории России. Суд приговорил неонациста к 22,5 года колонии за участие в чеченской кампании на стороне боевиков «Ичкерии» (организация запрещена в РФ).

Позднее, в 2019 году, Карпюк вернулся на Украину. Это произошло в рамках масштабного обмена удерживаемыми лицами между двумя странами.

В Донецкой Народной Республике ликвидировали командира взвода украинской бригады НГУ «Азов*» (запрещенная в России террористическая организация) Владислава Петрука, носившего звание старшего лейтенанта.

В середине сентября во Львове обнаружили тело воевавшего за ВСУ ичкерийского террориста Хаважа Амаева.