Стубб призвал не слишком бояться Россию

Финский президент Стубб призвал не бояться Россию

Tекст: Катерина Туманова

Стубб признает, что Европе необходимо подготовиться к «продолжающимся гибридным и диверсионным атакам», но предупреждает, что Европе не следует «чрезмерно реагировать», поскольку Москва стремится лишь повлиять на ЕС, чтобы тот снизил поддержку Украины, заявил он газете Politico.

«Мы должны быть очень осторожны и понимать, что Россия пытается дестабилизировать и запугать Европу. И всякий раз, когда мы чрезмерно реагируем на гибридную атаку, они фактически выигрывают битву», – заявил Стабб на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он добавил, что полномасштабная военная эскалация не отвечает интересам России.

«Они будут продолжать запугивать, и нам просто нужно, как я уже сказал, сохранять хладнокровие и спокойствие в этой ситуации», – посоветовал финский президент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Стубб в августе счел бездоказательными заявления о подготовке Россией нападения на НАТО, к тому же он усомнился в вероятности прямой агрессии Москвы против стран НАТО.

Президент России Владимир Путин назвал заявления о возможном нападении на Европу чушью.



