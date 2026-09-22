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Роспотребнадзор выявил более 250 осенних респираторных вирусов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила россиян о циркуляции более 250 видов респираторных вирусов этой осенью.
Российские специалисты выявили более 250 видов респираторных вирусов, представляющих угрозу здоровью населения в осенний период, передает РИА «Новости».
По словам главы ведомства, с каждым годом наука открывает все больше новых патогенов.
«Осень связана с активностью респираторных вирусов. Вирусы приходят разные, их много – на сегодня насчитывается больше 250. И чем глубже мы изучаем эту проблему, тем больше их видим», – отметила Попова.
Риск заражения традиционно возрастает после завершения сезона отпусков и начала учебного года. Главная задача в осенние месяцы – защитить организм от проникновения вирусов.
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