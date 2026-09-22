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    Запрос на победу объединил россиян на выборах
    Собянин ответил шуткой о «сарае и коммунизме» на идею использовать ИИ в финансах
    На Украине оставшихся без работы металлургов назвали «добычей ТЦК»
    Ученые доказали бесполезность приема кальция для здоровья костей
    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Днепропетровске и Кривом Роге
    Меркель после провала ХДС призвала вернуться к идеям Аденауэра
    Путин назвал Лужкова патриотом
    Один из основателей УНА-УНСО Карпюк ликвидирован в зоне спецоперации
    Медведев назвал партию Ле Пен русофобской
    Мнения
    Андрей Колесник Андрей Колесник Военное образование становится признаком элиты

    Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Когда европейцы поймут, что не вывозят войну

    В сложившейся ситуации по урегулированию на Украине у Трампа есть два варианта действий. Первый – попытаться продавить Украину, используя все имеющиеся рычаги. Второй – не давить, не убеждать и не угрожать, а просто отойти в сторону. Дать всем время.

    6 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Нервозный немец – опасный немец

    Дихотомия консерваторы – социалисты была несущей политической конструкцией всей Западной Европы после Второй мировой войны и придавала устойчивость системе, потрясенной событиями первой половины ХХ века. В Германии упорядоченность схемы соблюдалась особенно жестко.

    3 комментария
    22 сентября 2026, 04:04 • Новости дня

    Роспотребнадзор выявил более 250 осенних респираторных вирусов

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила россиян о циркуляции более 250 видов респираторных вирусов этой осенью.

    Российские специалисты выявили более 250 видов респираторных вирусов, представляющих угрозу здоровью населения в осенний период, передает РИА «Новости».

    По словам главы ведомства, с каждым годом наука открывает все больше новых патогенов.

    «Осень связана с активностью респираторных вирусов. Вирусы приходят разные, их много – на сегодня насчитывается больше 250. И чем глубже мы изучаем эту проблему, тем больше их видим», – отметила Попова.

    Риск заражения традиционно возрастает после завершения сезона отпусков и начала учебного года. Главная задача в осенние месяцы – защитить организм от проникновения вирусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор спрогнозировал интенсивность эпидсезона гриппа и ОРВИ. Глава Минздрава оценил ситуацию по заболеваемости гриппом и ОРВИ в России. Врач рассказала о пользе детских садов для иммунитета детей.

    21 сентября 2026, 19:37 • Новости дня
    Ученые доказали бесполезность приема кальция для здоровья костей

    Исследование: Польза кальция и витамина D для костей сильно переоценена

    Ученые доказали бесполезность приема кальция для здоровья костей
    @ Friedrich Saurer/imagebroker.com/Global Look Press

    Прием кальция и витамина D отдельно или в сочетании практически не снижает риск переломов и падений у большинства пожилых людей. К такому выводу пришли канадские исследователи, проанализировавшие данные 69 рандомизированных испытаний с участием более 153 тыс. взрослых.

    Кальций считается основным структурным компонентом костной ткани, а витамин D помогает организму усваивать его и поддерживает нормальный обмен веществ в костях. Несмотря на это, предыдущие исследования не давали убедительных доказательств того, что прием таких добавок позволяет предотвратить переломы.

    В ходе нового обзора ученые изучили результаты испытаний, в которых сравнивался прием кальция, витамина D или их сочетания с плацебо либо отсутствием лечения. Основное внимание исследователи уделили влиянию добавок на частоту переломов в результате падений. Результаты обзора опубликованы в научном журнале The BMJ.

    Анализ 11 испытаний с участием 9 тыс. 067 человек показал, что кальций практически не влияет на вероятность переломов. Аналогичные выводы были сделаны по итогам 36 исследований витамина D, охвативших 92 тыс. 045 участников.

    Еще 15 испытаний с участием 51 тыс. 126 человек касались совместного приема кальция и витамина D. Существенного снижения риска переломов исследователи также не обнаружили. Схожие результаты были получены при отдельном рассмотрении переломов шейки бедра и случаев падения.

    Общие выводы сохранились после учета возраста и пола участников, наличия у них переломов и падений в прошлом, а также среднего количества кальция, поступавшего с пищей.

    Авторы обзора считают, что полученные данные не подтверждают целесообразность регулярного приема кальция и витамина D для предотвращения переломов. По их мнению, врачам, разработчикам медицинских рекомендаций и регулирующим органам следует пересмотреть действующие подходы к назначению таких добавок.

    При этом ученые подчеркнули, что выводы могут не распространяться на людей с отдельными заболеваниями костей и пациентов, принимающих лекарства от остеопороза. Необходимость приема добавок в таких случаях должна определяться индивидуально.

    В сопровождающей обзор редакционной статье специалисты предложили уделять больше внимания методам профилактики с доказанной эффективностью. В их число входят упражнения на равновесие и силовые тренировки, способствующие укреплению мышц, улучшению устойчивости и поддержанию физической активности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе россияне пожаловались в Роспотребнадзор на опасные дозировки витамина D в популярных добавках. Летом врач Александр Мясников призвал пациентов отказаться от сдачи анализов на этот элемент без строгих медицинских показаний. В прошлом году отечественные ученые разработали новый калькулятор оценки риска переломов у пожилых людей.

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    21 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    Собянин оценил идею переноса столицы из Москвы в другие регионы

    Собянин назвал неэффективной идею переноса столицы из Москвы в другие регионы

    Собянин оценил идею переноса столицы из Москвы в другие регионы
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин назвал идею переноса столицы России в другие регионы сложным и неэффективным решением, не приносящим пользы на практике.

    Собянин высказал свое мнение в рамках ХI Московского финансового форума, передает ТАСС. Градоначальник оценил возможный перенос главного города страны за Урал, в Сибирь или на Дальний Восток.

    «Первое, что просится на ум, когда говорят о том, как сделать так, чтобы во всех регионах было, как в Москве, ну, наверное, каждый год переносить столицу нашей Родины в разные регионы, и, глядишь, все счастливо заживут. Хотя такие мысли, вы знаете, всегда есть. Перенести куда-нибудь за Урал, в Сибирь, на Дальний Восток и так далее. Я думаю, что это не самое простое и не самое эффективное решение», – подчеркнул мэр.

    Политик также добавил, что международный опыт подобных перемещений административных центров не продемонстрировал положительных результатов и ни к чему не привел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года заместитель главы администрации президента Максим Орешкин отметил неэффективность переноса столицы в Сибирь.

    Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков высказывался за переезд главного города России во Владивосток.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал нереализуемой инициативу перемещения столицы в Иркутск.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    21 сентября 2026, 18:36 • Новости дня
    ЕС предварительно согласовал снятие санкций с Усманова и Фридмана

    Reuters: ЕС предварительно согласовал снятие санкций с Усманова и Фридмана

    ЕС предварительно согласовал снятие санкций с Усманова и Фридмана
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители стран Евросоюза предварительно договорились исключить российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка в рамках нового пакетного соглашения, пишет Reuters.

    Постоянные представители 27 государств Евросоюза достигли предварительного согласия об исключении российских бизнесменов из санкционных списков, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. Ограничения будут сняты, если ни одна из стран объединения не выразит протест в ближайшие часы.

    Эта договоренность включена в пакетное соглашение о продлении санкций против тысяч других граждан и компаний из России на три года. Ранее подобные меры пролонгировались на шесть или 12 месяцев.

    Инициаторами исключения Алишера Усманова из черных списков в сентябре выступили Франция и Словакия, что вызвало удивление у ряда европейских партнеров. Позже Люксембург настоял на аналогичном решении в отношении Михаила Фридмана.

    Напомним, послы стран Евросоюза не согласовали продление антироссийских санкций.

    Франция поддержала инициативу Словакии по исключению Алишера Усманова из ограничительных списков.

    Европейский суд общей юрисдикции еще в 2024 году отменил персональные ограничения в отношении Михаила Фридмана.

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    21 сентября 2026, 19:45 • Новости дня
    Путин назвал Лужкова патриотом

    Путин отметил защиту исторических ценностей Лужковым в день его 90-летия

    Путин назвал Лужкова патриотом
    @ Алиса Макарова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в день 90-летия Юрия Лужкова назвал бывшего мэра Москвы настоящим патриотом, отстаивавшим исторические ценности.

    Российский лидер направил приветствие участникам торжественного мероприятия в связи с 90-летием бывшего мэра столицы. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

    «Юрий Михайлович на деле отстаивал наши традиционные, исторические ценности, поддерживал моряков-черноморцев, жителей Крыма и Севастополя. И в этих, и в других вопросах действовал как патриот Отечества», – говорится в тексте послания.

    Напомним, в Москве открыли памятник бывшему мэру столицы Юрию Лужкову.

    В прошлом году президент России поручил провести праздничные мероприятия к девяностолетию политика.

    Ранее глава государства заявил о необходимости защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

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    21 сентября 2026, 18:24 • Новости дня
    Собянин ответил шуткой о «сарае и коммунизме» на идею использовать ИИ в финансах
    Собянин ответил шуткой о «сарае и коммунизме» на идею использовать ИИ в финансах
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин ответил анекдотом на предложение министра финансов России Антона Силуанова обсудить использование искусственного интеллекта в управлении финансами.

    Разговор состоялся на полях XI Московского финансового форума, передает ТАСС. «Антон Германович, когда денег нет, всегда говорят об искусственном интеллекте. Как в том анекдоте, знаете, когда на колхозном собрании обсуждали два вопроса, первый – строительство коммунизма, а второй – строительство сарая. Слушайте, на строительство сарая денег нет, сразу перейдем к обсуждению вопроса о коммунизме. И мы с вами, давайте поговорим об искусственном интеллекте», – ответил глава города на инициативу министра.

    Силуанов с юмором воспринял слова мэра и добавил, что тема внедрения новых технологий остается интересной и недооцененной. Он отметил, что недавно на встрече финансовой «двадцатки» этому вопросу посвятили отдельную сессию. По словам министра, использование нейросетей помогает экономить средства и находить дополнительные резервы в бюджетах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной текущего года глава Минфина Антон Силуанов сообщил о внедрении искусственного интеллекта в процесс подготовки федерального бюджета.

    Ранее министр назвал бюджетное планирование неподвластной нейросетям сферой из-за нехватки у них человеческих качеств.

    Мэр Москвы Сергей Собянин в конце прошлого года выразил уверенность в отсутствии угрозы массовой безработицы из-за новых технологий.

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    21 сентября 2026, 16:54 • Новости дня
    «Единая Россия» лидирует на выборах с 57,97% голосов после обработки 97,64% протоколов

    Tекст: Дарья Григоренко

    На парламентских выборах лидирует «Единая Россия», набирающая 57,97% голосов избирателей по итогам обработки 97,64% протоколов, следует из данных ЦИК России.

    Согласно официальным данным, опубликованным на сайте ЦИК, после обработки 97,64% протоколов участковых комиссий «Единая Россия» набрала 57,97% голосов по партийным спискам. Второе место занимает КПРФ с результатом 13,65%. Тройку лидеров замкнула ЛДПР, получившая 8,96% поддержки избирателей.

    Необходимый барьер также преодолели партия «Новые люди» с результатом 7,9% и «Справедливая Россия», набравшая 5,13%. Остальные политические объединения не смогли получить достаточного количества голосов.

    Среди не прошедших в парламент объединений лучший результат показала Партия пенсионеров, получившая 1,96%. Партия «Зеленые» набрала 1,15%, «Коммунисты России» – 0,84%. Объединение «Родина» поддержали 0,71% граждан, а Партию прямой демократии – 0,35%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после обработки 97,37% протоколов на парламентских выборах первое место занимала партия «Единая Россия», набирающая почти 58% голосов избирателей.

    При подсчете 96,95% бюллетеней «Справедливая Россия» преодолела необходимый пятипроцентный барьер для прохождения в парламент.

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о предварительном получении «Единой Россией» 355 депутатских мандатов.

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    21 сентября 2026, 06:20 • Новости дня
    «Яндекс» разработал языковую модель Alice AI Foundation на 80 млрд параметров

    «Яндекс» разработал языковую модель Alice AI Foundation

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская ИТ-компания «Яндекс» обучила с нуля языковую модель Alice AI Foundation LLM, полностью отказавшись от использования зарубежных технологических решений.

    «Компания открыла веса, т. е. опубликовала настроенные параметры, позволяющие разработчикам самостоятельно запускать и дообучать модель под лицензией, разрешающей свободно использовать ее в коммерческих и исследовательских проектах», – рассказали в «Яндексе» газете «Ведомости».

    Там отметили, что модель должна стать основой будущей рассуждающей модели и агентных возможностей «Алисы AI».

    Архитектура содержит 80 млрд параметров, из которых активны 3 млрд, а обучение проходило на массиве из 18 трлн токенов.

    Статус суверенной разработки жестко регулируется. Вступивший в силу 1 сентября закон об искусственном интеллекте требует, чтобы подобные системы базировались исключительно на отечественном программном коде и инфраструктуре, полностью исключая любые иностранные компоненты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, голосового ИИ-помощника для управления беспилотными тракторами создали в России. Разработчик систем ИИ Cognitive Pilot занял лидирующие позиции в девяти зарубежных аналитических обзорах.

    Росатом создал новые материалы с помощью искусственного интеллекта.

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    21 сентября 2026, 05:10 • Новости дня
    Захарова предрекла Зеленскому забвение

    Захарова предрекла Зеленскому неминуемую отмену мировой историей

    Захарова предрекла Зеленскому забвение
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила Владимира Зеленского с диктаторами прошлого и спрогнозировала его скорое историческое забвение, как было с его предгественниками.

    Выступая по итогам Международного фестиваля молодежи, спикер российского внешнеполитического ведомства выразила уверенность в крахе главы киевского режима Владимира Зеленского, передает ТАСС.

    Она напомнила о судьбе Наполеона и Гитлера, которые безуспешно пытались навязать миру свою волю.

    «Но им не удавалось влиять на ход истории таким образом, чтобы отменить человечество или человечность. Наоборот, история отменяла их. Так будет и в этот раз», – подчеркнула дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова сравнила Украину с террористическим халифатом из-за коррупции и предрекла страшную судьбу поверившим Зеленскому украинцам.

    Дипломат также сравнила действия киевского руководства с игрой в казино на жизни людей.

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    21 сентября 2026, 04:55 • Новости дня
    ЦБ предложил включить алименты и долги ЖКХ в долговую нагрузку россиян

    ЦБ обяжет банки включить алименты и долги ЖКУ в долговую нагрузку

    Tекст: Катерина Туманова

    Банк России в проекте Основных направлений развития финансового рынка на 2027–2029 годы предложил учитывать долги россиян по алиментам и ЖКХ при оценке долговой нагрузки, что усложнит получение новых кредитов.

    «Регулятор предлагает не только передавать эти сведения в бюро кредитных историй (БКИ), но и обязать кредиторов включать их в расчет долговой нагрузки. Таким образом, просрочка по алиментам, коммунальным или другим имущественным обязательствам будет не просто видна банку: она увеличит оценку нагрузки клиента и может снизить его шансы на новую ссуду», – пишут «Известия».

    Кроме того, регулятор планирует включить в расчет платежи по договорам рассрочки. Операторы начали передавать данные о них в бюро кредитных историй с апреля 2026 года.

    Отдельно прорабатывается вопрос учета рассрочек от застройщиков. Сейчас банки не видят, что клиент напрямую выплачивает девелоперу стоимость квартиры. Новые правила могут уменьшить размер доступного займа или привести к отказу в выдаче кредита при высокой нагрузке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме предупредили о поддельных сайтах ЦБ с призывами к кредитам. ЦБ ввел надбавки для банков для ограничения рисков потребкредитования. Банк России установил строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

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    21 сентября 2026, 19:30 • Новости дня
    Медведев назвал партию Ле Пен русофобской

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал французскую партию Марин Ле Пен типичной европейской русофобской политической силой.

    Французская правая партия «Национальное объединение» превратилась в типичную европейскую русофобскую партию, заявил Медведев, передает РИА «Новости». «Тысячи санкций против россиян во Франции, а также ракеты для киевских дегенератов – разве это дружелюбно? Видимо, партия Ле Пен теперь стала типичной европейской партией: русофобия и поддержка нацистов в Киеве», – написал он в соцсетях.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми заявления лидера «Национального объединения» Марин Ле Пен, что Москва якобы пытается влиять на политику Парижа путем угроз. Ранее политик обвинила российскую сторону во враждебных действиях из-за передачи под временное управление активов французских компаний.

    Речь идет об объектах ретейлера Auchan, производителя Nestle и логистической группы FM Logistic. Мера также затронула бывшее подразделение Leroy Merlin. При этом Песков добавил, что Россия не угрожает ни Франции, ни какому-либо другому государству в Европе и никого не шантажирует.

    В прошлом году Дмитрий Медведев обвинил Париж в попытке устранить Марин Ле Пен перед президентскими выборами. При этом недавние социологические опросы предсказали ей победу во втором туре голосования весной 2027 года.

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    21 сентября 2026, 17:24 • Новости дня
    Российские ученые нашли способ выявлять рак груди по анализу слюны

    Минобрнауки: Ученые СФУ нашли способ выявлять рак груди по анализу слюны

    Российские ученые нашли способ выявлять рак груди по анализу слюны
    @ Luca Bruno/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исследовательская группа из Сибирского федерального университета (СФУ) и Омского государственного педагогического университета разработала уникальный метод ранней диагностики рака молочной железы на основе биолюминесцентного анализа слюны и технологий машинного обучения, сообщило Минобрнауки.

    Технология основана на биолюминесцентном анализе слюны с использованием люциферазы – фермента, запускающего свечение. Ученые оценивают, как добавление слюны влияет на интенсивность света, сообщается на сайте ведомства.

    «Мы взяли образцы слюны у представителей трех групп: в первой были пациенты, страдающие злокачественными заболеваниями молочной железы, во второй – имеющие доброкачественные новообразования, и была контрольная группа пациентов без патологий молочных желез. Биолюминесцентное тестирование дает возможность измерить несколько кинетических параметров, таких как максимальное свечение, скорость выхода на максимум и другие. В работе мы показали, какие параметры эффективней использовать для диагностики рака молочной железы», – рассказала магистрант Полина Мартыщук.

    С помощью алгоритмов машинного обучения исследователи проверили значимость выделенных параметров. По словам старшего научного сотрудника Галины Жуковой, новые показатели оказались показательными и в будущем могут применяться в экспресс-тестах. В отличие от традиционных методов, оценивающих биохимический состав, новый подход предлагает комбинацию кинетических параметров свечения и машинного обучения для более быстрого и достоверного выявления патологий. В дальнейшем метод протестируют на более крупной выборке.

    Ранее в России успешно завершились доклинические испытания клеточного препарата против резистентных форм рака молочной железы.

    Позже отечественные специалисты выделили новый вариант вируса для лечения этого заболевания.

    Летом текущего года врачи впервые применили искусственный интеллект для выявления онкологии шейки матки.

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    21 сентября 2026, 21:53 • Новости дня
    Росгвардия предложила ускорить процедуру выдачи разрешений на оружие
    Росгвардия предложила ускорить процедуру выдачи разрешений на оружие
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Росгвардия намерена ускорить процесс оформления документов на владение оружием, сократив время ожидания в рамках унификации процедур.

    Ведомство планирует сократить срок предоставления государственной услуги по регистрации оружия до десяти рабочих дней, передает ТАСС. Соответствующий проект приказа уже опубликован на официальном интернет-портале нормативных правовых актов.

    Корректировка сроков продиктована необходимостью унификации правил оформления лицензионно-разрешительных документов согласно закону об оружии. Сейчас результаты услуги предоставляются в течение 14 календарных дней, что при пятидневной рабочей неделе эквивалентно 10 рабочим дням.

    Кроме того, документ предусматривает изменение процедуры продления разрешений. Вместо увеличения срока действия старого документа будет выдаваться новое разрешение. Проект также устанавливает пятидневный срок для исправления возможных ошибок и опечаток, что отвечает требованиям законодательства.

    Напомним, разрешение на хранение и ношение гражданского оружия выдается сроком на пять лет.

    В конце прошлого года президент России Владимир Путин продлил действие оружейных документов в новых регионах до 2027 года.

    Ранее Росгвардия объявила амнистию для сдающих оружие на нужды спецоперации владельцев.

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    21 сентября 2026, 19:06 • Новости дня
    Гознак решил увеличить производство пятиграммовых золотых слитков

    Трачук: Гознак увеличит выпуск пятиграммовых золотых слитков из-за спроса

    Гознак решил увеличить производство пятиграммовых золотых слитков
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор Гознака Аркадий Трачук сообщил о планах увеличить производство пятиграммовых золотых слитков на фоне высокого спроса со стороны покупателей.

    Предприятие планирует нарастить выпуск пятиграммовых золотых слитков из-за высокого спроса, передает ТАСС. Продажи стартовали несколько месяцев назад, и результаты оказались впечатляющими, сообщил гендиректор Гознака.

    «Гознак начал продавать золотые пятиграммовые золотые слитки в июне этого года. Хочу сказать, что спрос на них впечатляет», – рассказал Трачук на Московском финансовом форуме.

    По его словам, в первые месяцы предприятие только присматривалось к новому формату, однако итоги превзошли ожидания. Уже через месяц после запуска доля сделок с пятиграммовыми слитками достигла 20% от общего числа покупок в сервисе «Гознак. Инвестиции». Трачук добавил, что новые партии товара раскупаются за два-три дня, поэтому было принято решение увеличить объемы производства.

    Ранее генеральный директор Гознака Аркадий Трачук сообщил о кратном увеличении продаж золота в слитках.

    В августе золотые резервы Банка России сократились до 73 млн тройских унций.

    Российские предприятия планируют нарастить ежегодные объемы добычи этого драгоценного металла до 500 т.

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    21 сентября 2026, 05:45 • Новости дня
    Медведев назвал достойным выступление «Единой России» на выборах
    Медведев назвал достойным выступление «Единой России» на выборах
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    По завершении выборов в воскресенье вечером данные экзитполов говорили, что партия «Единая Россия» достойно выступила на них, заявил ее председатель Дмитрий Медведев.

    Председатель партии Дмитрий Медведев провел вечером воскресенья совещание с региональными отделениями «Единой России» об итогах единого дня голосования, передает РИА «Новости».

    На встрече обсуждались предварительные результаты избирательного процесса.

    «Сейчас еще нет результатов, но есть exit poll… Они свидетельствуют, что партия «Единая Россия» выступила достойно», – заявил Медведев.

    Голосование, включая выборы депутатов Государственной думы девятого созыва, проходило с 18 по 20 сентября. В рамках кампании будет распределено 20,7 тыс. мандатов и должностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦИК сообщил, что «Единая Россия» набрала 57,76% после обработки 82,19% протоколов. По данным ЦИК, к моменту закрытия избирательных участков в заключительный день голосования в выборах приняли участие 56,66% избирателей.Политолог Рудаков заявил, что высокая явка

    показала значимость выборов для граждан.

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    21 сентября 2026, 15:05 • Новости дня
    Собянин заявил о провале попыток Киева сорвать российские выборы

    Собянин: Попытки Киева сорвать российские выборы провалились

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о провале попыток киевского режима сорвать выборы в России и отметил беспрецедентную активность избирателей.

    Попытки Киева помешать проведению голосования в России оказались безуспешными, заявил Собянин, передает РИА «Новости». Выступая на пленарной сессии XI Московского финансового форума, столичный градоначальник подчеркнул, что граждане продемонстрировали высокую активность.

    «Я, пользуясь возможностью, хочу выразить слова огромной признательности москвичам за их активную гражданскую позицию и за поддержку «Единой России». Несмотря на все вызовы и попытки киевского режима сорвать выборы, навязать другую повестку, создать волну протестного голосования и так далее, ничего из этого не получилось», – сказал мэр Москвы.

    Собянин добавил, что общество консолидировалось, а уровень доверия к власти остается высоким. Это обязывает руководство города активно решать проблемы, поставленные избирателями.

    Голосование за депутатов Госдумы девятого созыва и другие выборы прошли с 18 по 20 сентября. В единый день голосования 2026 года распределялось 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей. Ранее президент Владимир Путин назвал эти выборы важнейшим внутриполитическим событием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прошедшие в России выборы в Госдуму стали рекордными по явке: в голосовании приняли участие 59,32% граждан. Центризбирком опубликовал данные о лидерстве партии «Единая Россия» с результатом более 57% голосов.

    Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о полном провале попыток противника сорвать голосование.

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