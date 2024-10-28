Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
Росгвардия освободила от ответственности сдающих оружие для СВО граждан
Росгвардия объявила амнистию для граждан, сдающих оружие для спецоперации, если нарушения не повлекли негативных последствий.
Федеральная служба войск Национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) объявила амнистию для владельцев оружия, которые изъявили желание сдать его для использования в рамках специальной военной операции, сообщает «Российская газета».
Пресс-служба Росгвардии уточнила, что это касается граждан, совершивших административные правонарушения в области оборота оружия, например, таких как несвоевременное обращение для его регистрации или перерегистрации, при условии, что их действия не повлекли негативных последствий.
«Возможность для граждан сдать собственное оружие в Росгвардию для его использования в ходе проведения спецоперации закреплена вступившими в силу в августе этого года изменениями законодательства об оружии», – пояснили в пресс-службе ведомства.
Дополнительно отмечается, что на главной странице официального сайта Росгвардии для удобства граждан размещен специальный сервис. С его помощью можно подать в электронном виде уведомление о желании добровольно сдать свое оружие для последующей его передачи в зону проведения специальной военной операции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ за два месяца пресекла деятельность подпольных оружейников в 39 регионах России, бывший российский актер Кирилл Канахин заочно обвиняется в серии террористических преступлений, связанных с нападениями на Брянскую и Белгородскую области, а в 2023 году в России была пресечена контрабанда на сумму более 500 млн рублей.