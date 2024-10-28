Для России очень важно, чтобы ее нынешняя борьба за безопасность страны, за ее честь, за жизни и души родных нам людей была понята мировым большинством именно как борьба антиколониальная, неизбежная после того, как наша страна чуть было не стала жертвой неоколониализма.0 комментариев
ФСБ за два месяца пресекла деятельность подпольных оружейников в 39 регионах
В августе-сентябре ФСБ пресекла деятельность 124 подпольных оружейников в 39 регионах России, изъяв более 330 единиц оружия и 290 килограммов взрывчатки, закрыты 59 подпольных мастерских.
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность подпольных оружейников в 39 регионах страны в период с августа по сентябрь 2024 года, сообщает РИА Новости. В ходе операции было изъято более 330 единиц оружия и 290 килограммов взрывчатых веществ. «ФСБ во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 124 жителей из 39 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения», – заявили в ФСБ.
Операции проводились в Москве, Петербурге, Севастополе и других регионах страны, где были выявлены адреса проживания нелегальных оружейников. Изъято большое количество огнестрельного оружия, среди которого значатся как отечественные, так и иностранные образцы. В список изъятого вошли пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, ружья, гранатометы, огнеметы и минометы.
Помимо оружия, силовики конфисковали более 290 килограммов взрывчатых веществ, таких как порох и тротил, 123 электродетонатора и более 633 тыс. патронов различных калибров.
Пресечена деятельность 59 подпольных мастерских, которые занимались модернизацией оружия и производством боеприпасов. ФСБ продолжает вести борьбу с незаконным оборотом оружия в стране.
В марте сообщалось, что ФСБ совместно с МВД и Росгвардией с начала года выявила в 48 регионах России 134 черных оружейника и 28 подпольных оружейных мастерских, изъято более 500 единиц огнестрельного оружия.
Год назад сообщалось, что ФСБ в ходе масштабных мероприятий в августе-сентябре изъяла из незаконного оборота в 38 регионах 352 единицы оружия, в том числе 42 гранатомета.