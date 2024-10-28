ФСБ за два месяца пресекла деятельность подпольных оружейников в 39 регионах

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность подпольных оружейников в 39 регионах страны в период с августа по сентябрь 2024 года, сообщает РИА Новости. В ходе операции было изъято более 330 единиц оружия и 290 килограммов взрывчатых веществ. «ФСБ во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 124 жителей из 39 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения», – заявили в ФСБ.

Операции проводились в Москве, Петербурге, Севастополе и других регионах страны, где были выявлены адреса проживания нелегальных оружейников. Изъято большое количество огнестрельного оружия, среди которого значатся как отечественные, так и иностранные образцы. В список изъятого вошли пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, ружья, гранатометы, огнеметы и минометы.

Помимо оружия, силовики конфисковали более 290 килограммов взрывчатых веществ, таких как порох и тротил, 123 электродетонатора и более 633 тыс. патронов различных калибров.

Пресечена деятельность 59 подпольных мастерских, которые занимались модернизацией оружия и производством боеприпасов. ФСБ продолжает вести борьбу с незаконным оборотом оружия в стране.

В марте сообщалось, что ФСБ совместно с МВД и Росгвардией с начала года выявила в 48 регионах России 134 черных оружейника и 28 подпольных оружейных мастерских, изъято более 500 единиц огнестрельного оружия.

Год назад сообщалось, что ФСБ в ходе масштабных мероприятий в августе-сентябре изъяла из незаконного оборота в 38 регионах 352 единицы оружия, в том числе 42 гранатомета.