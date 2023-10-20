ФСБ за два месяца пресекла работу 42 подпольных оружейных мастерских

ФСБ изъяла 352 единицы оружия в 38 регионах России в августе-сентябре

Tекст: Александра Юдина

Уточняется, что пресечена преступная деятельность 119 жителей 38 субъектов страны, причастных к незаконному обороту оружия и его сбыту, по адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, передает ТАСС.

Так, из незаконного оборота изъято 352 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Из них 42 гранатомета, шесть пулеметов, 67 автоматов, 12 пистолетов-пулеметов, 105 винтовок, карабинов и ружей, 120 пистолетов и револьверов.

Кроме того, изъято 607 гранат, снарядов и мин различной модификации, 33 кг взрывчатых веществ (порох, тротил) и 138 тыс. патронов.

Таким образом, как отметили в ФСБ, пресечена деятельность 42 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Ранее ФСБ завела дело о диверсии в Смоленской области. До этого был задержан житель Орла, совершивший три поджога на объектах транспорта и связи по заданию СБУ за денежное вознаграждение, возбуждено дело по статье о госизмене.