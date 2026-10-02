СК: Бывшие министры обороны Украины Резников и Федоров объявлены в розыск

Tекст: Алексей Дегтярёв

Бывшим главам Минобороны Украины заочно предъявили обвинения в преступлениях против мирных жителей Донбасса, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко по итогам совещания в Луганске под руководством председателя СК Александра Бастрыкина, передает ТАСС.

В ведомстве заявили, что Резников и Федоров отдавали подчиненным преступные приказы о проведении карательных военизированных операций в 2021-2023 и 2026 годах. Это привело к массовой гибели мирного населения и разрушению инфраструктуры.

Также сообщается, что в качестве обвиняемых по делам о преступлениях украинских властей привлекаются более 1153 иностранных наемников.

Всего с 2014 года СК возбудил свыше 11,3 тыс. уголовных дел о преступлениях киевского режима. В суд направлено более 1,2 тыс. дел, свыше 1,2 тыс. человек осуждены.

В прошлом месяце воевавшего за ВСУ американского наемника объявили в международный розыск.

Летом СК установил причастность бывшего главы Нацгвардии Украины Юрия Лебедя к гибели сотен жителей Мариуполя.

В июне ведомство завершило расследование дел более 1,4 тыс. боевиков и наемников ВСУ.