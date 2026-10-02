Крупнейшая сеть универмагов Германии подала на банкротство

DPA: Крупнейшая в Германии сеть универмагов Galeria подала заявление о банкротстве

Tекст: Мария Иванова

Операционная деятельность во всех 83 филиалах компании продолжится в штатном режиме. В Galeria отметили, что обращение в суд необходимо для стабилизации бизнеса. В результате под угрозой увольнения оказались около 12 тыс. сотрудников, сообщает агентство DPA со ссылкой на ретейлера.

Это банкротство стало четвертым для компании за последние шесть лет. Предыдущие процедуры инициировались в 2020, 2022 и 2024 годах. Летом 2024 года сеть выкупил консорциум, в который вошли американская инвестиционная компания NRDC и структуры немецкого предпринимателя Бернда Бетца, отмечает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в Германии зафиксировали максимальное число банкротств компаний за 20 лет.

В марте импортер «Нивы» в Германии объявил о банкротстве.

В январе один из старейших трактиров Германии объявил о банкротстве после 270 лет работы.