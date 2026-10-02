Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.0 комментариев
Песков ответил на обвинения Латвии в попытке дестабилизировать выборы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал полнейшей глупостью заявления властей Латвии, что Москва якобы хочет дестабилизировать ситуацию в стране перед выборами.
Власти Латвии обвинили Россию и Белоруссию в организации незаконного транзита мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на территорию государств Евросоюза и НАТО. В Риге считают, что с помощью этой схемы Москва пытается расшатать обстановку в республике накануне парламентских выборов, при этом никаких доказательств своих заявлений латвийская сторона не представила, передает РИА «Новости».
В письменном комментарии изданию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения латвийского руководства очередным примером полнейшей глупости.
Выборы в латвийский Сейм 15-го созыва назначены на 3 октября. Голосование пройдет по партийным спискам, на 100 мест в парламенте претендуют 14 политических сил.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Латвии отстранили работников избиркомов из-за поездок в Россию и Белоруссию.
В Латвии предложили запретить депутатам самоуправлений посещать Россию.
Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила страны Прибалтики в запугивании российских избирателей.