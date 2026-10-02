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    Россия увеличила расходы на человеческий капитал и инфраструктуру
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    В Швеции заявили о готовности к ударам вглубь России
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    В Европе начали готовиться к отставке Мерца
    Швеция пригрозила превратить Готланд в ударный плацдарм
    ЕС собрался дать отпор на давление США по запасам дизеля
    Продавцы Ozon получили отсрочку по налогам из-за атак беспилотников
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

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    Алексей Вагин Алексей Вагин Почему Европе больше всех надо

    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

    10 комментариев
    2 октября 2026, 12:45 • Новости дня

    США направили около 40 морских пехотинцев в регион Балтийского моря

    Пентагон направил около 40 морских пехотинцев в регион Балтийского моря

    Tекст: Мария Иванова

    США перебрасывают около 40 морских пехотинцев в регион Балтийского моря для участия в миссии НАТО «Балтийский часовой».

    Американские морпехи будут действовать совместно с береговой бригадой Финляндии, обеспечивая экспедиционное наблюдение и тактическую разведку, сообщает РИА «Новости».

    Командующий силами морской пехоты США в Европе и Африке генерал-майор Дэниел Шипли заявил, что участие в миссии демонстрирует способность морской пехоты оперативно перебрасывать специализированные силы в необходимые районы.

    Участие американских военных направлено на улучшение наблюдения за морской обстановкой, защиту критически важной подводной инфраструктуры и поддержание безопасности в регионе. При этом европейские союзники играют ведущую роль в миссии, тогда как морская пехота США выполняет вспомогательную функцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин назвал учения Запада в Балтийском море эскалацией.

    В тот же день постоянный представитель США исключил планы НАТО по нападению на Россию.

    В феврале министерство обороны Финляндии сообщило о размещении штаба Североатлантического альянса в Рованиеми.

    1 октября 2026, 23:46 • Новости дня
    Швеция заявила о способности быстро превратить Готланд в ударный плацдарм

    Главком Клаэссон: Швеция может быстро превратить Готланд в ударный плацдарм

    Швеция заявила о способности быстро превратить Готланд в ударный плацдарм
    @ TT News Agency/Karl Melander/REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Острову Готланд потребуется всего несколько дней, чтобы превратиться в платформу для проведения наступательных операций, заявил главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Клаэссон.

    Правительство Швеции строит на острове Готланд в Балтийском море новые казармы и другие объекты, а шведские военные проводили там учения вместе с американскими морпехами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Atlantic.

    «Дни, которые можно пересчитать по пальцам одной руки», – сказал Клаэссон, отвечая на вопрос о необходимом времени для развертывания на острове военных сил.

    Журнал уточняет, что Стокгольм продолжает работу над укреплением гарнизона на Готланде, однако наступательные вооружения на острове пока не размещались.

    Готланд из-за своего географического расположения рассматривается как форпост НАТО в Балтийском море, поскольку находится вблизи торговых путей к Санкт-Петербургу, Калининграду и Прибалтийским странам. После окончания Холодной войны Швеция полностью демилитаризовала остров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце военные Швеции и Германии высадились на острове Готланд.

    В феврале посол России Беляев сообщил о планах России учесть милитаризацию Швеции.

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    1 октября 2026, 20:12 • Новости дня
    Путин предупредил о готовности применить весь арсенал при нападении на Россию
    Путин предупредил о готовности применить весь арсенал при нападении на Россию
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин заявил, что при прямом нападении на Калининград или любой другой российский регион Россия применит весь имеющийся арсенал вооружений.

    «Мы никого не пугаем. И то, о чем вы сейчас сказали, заявление МИДа и письма, которые МИД разослал в некоторые страны – это не запугивание, это ответ на попытку нас запугать», – сказал глава государства, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия», передает «Интерфакс».

    По словам главы государства, при прямом нападении на страну «в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерацией всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны».

    Путин уточнил, что в письме МИД по Калининграду говорится не об ответном ядерном ударе, а о возможности задействовать все доступные силы и средства. Выбор конкретного вооружения, подчеркнул он, Россия сделает сама.

    Путин также прокомментировал слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что в Европе не считают российское предупреждение серьезным. «Правильно, если не считать серьезным их угрозы в наш адрес», – ответил президент.

    Он отметил, что о подготовке к войне с Россией говорят европейские политики. Учения в Балтийском море и попытки задержания российских судов Путин назвал действиями, усиливающими напряженность. «А потом действия конкретные, учения в Балтийском море одно за другим, потом попытки задержания наших кораблей, судов. Но это же все эскалация», – заявил он.

    Президент подчеркнул, что Россия учитывает численность потенциального противника и его значительный экономический и военный потенциал. В этих условиях, по его словам, стране придется использовать собственные преимущества.

    «Таких средств поражения, какие сегодня есть у России, ни у кого нет, и это наше конкурентное преимущество», – сказал Путин, добавив, что Москва никому в Европе не угрожает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты предупредили о готовности применить любые средства для предотвращения изоляции Калининградской области.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил получение официального письма Москвы с жестким предупреждением.

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    2 октября 2026, 00:03 • Видео
    Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

    Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 19:20 • Новости дня
    Путин перечислил ошибки Запада в отношении России

    Путин: НАТО не следовало начинать освоение исторических территорий России

    Путин перечислил ошибки Запада в отношении России
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия» перечислил действия западных стран, которые не следовало предпринимать в отношении Москвы, включая освоение исторических территорий России.

    Владимир Путин перечислил, чего не надо было делать в отношении России, передает РИА «Новости».

    «Не надо было НАТО начинать военное освоение наших исторических территорий в интересах самой организации, планировать там свои базы. Не надо было подталкивать радикалов в Киеве к государственному перевороту, а затем созданный таким образом незаконный, по сути, режим накачивать самыми разнообразными наступательными вооружениями», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Путин предрек установление устойчивого баланса в мире.

    Президент Владимир Путин предупредил об опасности цифрового тоталитаризма из-за ИИ.

    Также Владимир Путин сравнил ядерное оружие с ружьем на стене.

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    1 октября 2026, 19:48 • Новости дня
    Путин назвал события на Украине агрессией коллективного Запада

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин охарактеризовал текущую ситуацию на Украине как прямую агрессию коллективного Запада против Москвы с использованием украинских властей.

    Путин обвинил коллективный Запад в агрессии против России руками властей Украины. Выступая на пленарной сессии 23-го ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия», глава государства дал оценку текущему конфликту, передает РИА «Новости».

    «Хочу подчеркнуть еще раз, что события, происходящие на Украине, – это тоже агрессия коллективного Запада против России, только руками украинского националистического режима», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент России Владимир Путин назвал попытку втягивания Украины в НАТО первопричиной нынешних трагических событий. Также президент подчеркнул, что Москва не угрожает и не собирается угрожать Европе.

    Одновременно Путин предостерег Европу от ввода войск на Украину.


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    1 октября 2026, 15:47 • Новости дня
    Патрушев пообещал НАТО быстрый ответ при атаке на Калининград

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев предупредил НАТО о быстрых и жестких ответных мерах в случае агрессии альянса против Калининградской области.

    В случае попытки Североатлантического альянса реализовать угрозы в адрес российского региона ответ Москвы последует незамедлительно, заявил Патрушев. Он подчеркнул, что реакция будет адекватной и быстрой, отмечает РИА «Новости».

    «Я слышу регулярно заявления Запада и в частности блока НАТО, который себя позиционирует как оборонительный. На самом деле он никакой не оборонительный, это крайне агрессивный блок, и ведет себя агрессивно, и заявления звучат агрессивные», – отметил Патрушев во время встречи с главой Калининградской области Алексеем Беспрозванных.

    Политик добавил, что западные угрозы останутся лишь на словах. Он предупредил, что при переходе к реальным военным действиям ситуация перейдет в иную плоскость, а инициаторы агрессии пожалеют о своих шагах.

    «Никакие угрозы реализовать они не смогут, они останутся на словах. Если только попробуют что-то предпринять на деле – будет адекватная быстрая реакция, об этом были наши заявления неоднократно. И все будет поставлено в совершенно другую плоскость. Начнут какие-то агрессивные военные действия – пожалеют об этом», – заключил Патрушев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал напасть на Калининградскую область. Губернатор региона Алексей Беспрозванных спокойно отреагировал на угрозы западного политика.

    Ранее Николай Патрушев уже предупреждал о немедленном и сокрушительном ответе на любую агрессию против российского эксклава.

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    1 октября 2026, 17:24 • Новости дня
    ЕК скрыла детали контактов с НАТО из-за письма России по Калининграду

    Tекст: Ольга Иванова

    Представитель Еврокомиссии Кристиан Виган отказался раскрывать подробности контактов с Североатлантическим альянсом после предупреждения Москвы о ситуации вокруг Калининграда.

    «Как я уже сказал, мы тесно работаем с НАТО в связи с угрозами со стороны России, тесно сотрудничаем с НАТО, однако я не собираюсь раскрывать никаких деталей таких контактов», – заявил Виган на брифинге, передает РИА «Новости».

    Ранее российское посольство в Бельгии проинформировало, что Москва предупредила НАТО и бельгийское внешнеполитическое ведомство о рисках эскалации. Действия альянса вблизи Калининградской области значительно увеличивают вероятность прямого вооруженного столкновения.

    Российская сторона подчеркнула готовность задействовать весь доступный арсенал для защиты своих границ. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что данное послание не носит конфронтационного характера. Официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо уточнила, что напрямую в ЕК подобное письмо не направлялось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил получение официального письма Москвы по Калининграду.

    Российские дипломаты предостерегли Североатлантический альянс от попыток военной блокады данного региона.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о безусловном обеспечении безопасности этой территории.

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    2 октября 2026, 05:37 • Новости дня
    В НАТО осудили слова Кубилюса об активации 5-й статьи против России

    Politico: В НАТО осудили слова Кубилюса об активации 5-й статьи против России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Североатлантическом альянсе выразили недовольство заявлением еврокомиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилюса о том, что возможные удары России по европейским оружейным заводам должны активировать пятую статью альянса.

    Один из дипломатов НАТО заявил Politico, что еврокомиссар не имеет полномочий делать подобные заявления, передает РИА «Новости».

    «Вот когда Кубилюс станет генеральным секретарем НАТО, он, возможно, сможет определять, что вызывает, а что не вызывает применение статьи 5», – пояснил он.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что европейские заводы, производящие оружие для Украины, являются для России потенциальными военными целями, подчеркнув, что такие объекты не будут в безопасности даже вне украинской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Еврокомиссии признали провал военных проектов ЕС. В начале месяца Евросоюз начал переговоры о доступе Украины к спутниковой сети IRIS2. В мае еврокомиссар призвал ЕС отдать Киеву запасы дорогого оружия.

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    1 октября 2026, 14:15 • Новости дня
    Захарова раскрыла основную роль генсека НАТО

    Захарова назвала озвучивание русофобских нарративов главной задачей Рютте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что главной задачей нового генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте стало круглосуточное озвучивание русофобских нарративов.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила мнение о роли нового главы альянса, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что Марк Рютте не обладает реальной властью для принятия стратегических решений.

    «Вы уж прекрасно понимаете, что генеральный секретарь НАТО не принимает никаких решений внутри НАТО. У него такая работа – говорить по методичкам, которые ему выписывают», – подчеркнула дипломат.

    По ее словам, фактическое руководство блоком осуществляют заместители генсека. Захарова добавила, что в обязанности Рютте входит постоянное транслирование антироссийских заявлений, причем в последнее время это происходит практически безостановочно. Месяцем ранее она также указывала на то, что антироссийская истерия западных реваншистов достигла максимального уровня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом официальный представитель МИД России отметила провал попыток Марка Рютте сгладить разногласия внутри альянса.

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    1 октября 2026, 17:45 • Новости дня
    Кремль заявил о непрерывном обеспечении безопасности Калининградской области

    Песков: Безопасность Калининградской области обеспечивается непрерывно

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что защита Калининградской области осуществляется непрерывно в ответ на быструю милитаризацию европейских государств.

    По его словам, руководство страны предпринимает все необходимые шаги для стабильного контроля над ситуацией, пишет РИА «Новости». «Безопасность Калининградской области обеспечивается на постоянной основе. И конечно, на фоне быстрого процесса милитаризации в Европе меры принимаются постоянно, они и до этого принимались», – заявил Песков.

    Он добавил, что для защиты региона делается все необходимое, поэтому рассуждать о каких-то особых мерах не приходится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты в Бельгии предостерегли НАТО от попыток блокады Калининградской области.

    Позже представители дипмиссии предупредили о готовности применить ядерный арсенал для защиты региона.

    Помощник президента Николай Патрушев рассказал о поручениях Владимира Путина по обеспечению безопасности эксклава.

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    1 октября 2026, 17:21 • Новости дня
    Полянский назвал угрозой применения силы учения НАТО у Калининградской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский назвал военные маневры Североатлантического альянса у границ Калининградской области неприкрытой угрозой применения силы.

    Полянский заявил, что маневры НАТО вблизи Калининграда представляют собой прямую угрозу применения силы, а не оборонительные действия, передает РИА «Новости». Дипломат напомнил, что Североатлантический альянс проводит воздушные учения с целью контроля над российским эксклавом.

    Минобороны Польши называет это демонстрацией возможностей быстрого реагирования, а глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявлял о наличии у НАТО средств для уничтожения военных объектов в Калининграде, указал Полянский.

    «Только безнадежный циник и слепец сможет после подобных высказываний утверждать, что действия НАТО носят оборонительный характер – это не что иное, как прямая, даже не завуалированная, угроза применения силы», – подчеркнул постпред России при ОБСЕ на закрытом заседании постсовета организации в четверг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о принятии необходимых мер для защиты Калининградской области.

    Летом польские вооруженные силы начали масштабные маневры у границ российского региона.

    Весной глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал продемонстрировать военные возможности западного блока путем нанесения ударов по эксклаву.

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    1 октября 2026, 14:17 • Новости дня
    Постпред США исключил планы НАТО по нападению на Россию

    Постпред США Уитакер: НАТО не намерена нападать на Россию

    Tекст: Дарья Григоренко

    НАТО не планирует нападать на Россию или ущемлять ее интересы, заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитакер.

    Американский дипломат прокомментировал недавние предостережения Москвы, передает РИА «Новости». По его словам, Североатлантический альянс не собирается вступать в конфликт с Москвой.

    «Мы очень четко доводили в ответ российской стороне, что мы оборонительный альянс… Мы не хотим нападать на Россию или как-то ущемлять ее интересы», – подчеркнул Уитакер в эфире телеканала CNBC.

    Ранее российская сторона направила предупреждение руководству блока и дипломатам Бельгии. В нем отмечалось, что активность западных сил вблизи Калининградской области существенно повышает вероятность прямого вооруженного столкновения. При этом подчеркивалась готовность задействовать весь доступный арсенал для защиты собственных территорий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в НАТО осудили комментарии России с угрозами применения силы.

    Российские дипломаты предупредили о готовности применить ядерный арсенал для предотвращения изоляции Калининградской области.

    Постпред США Мэттью Уитакер призвал альянс не преувеличивать российскую угрозу.

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    1 октября 2026, 22:43 • Новости дня
    Трамп допустил создание военной базы в Польше

    Трамп заявил о возможном создании военной базы США в Польше

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп допустил появление постоянной американской военной базы на территории Польши, отметив, что решение по этому вопросу находится на стадии рассмотрения.

    Вашингтон рассматривает возможность размещения постоянного американского военного объекта на польской территории, передает ТАСС. «Мы это рассматриваем, и это может быть сделано», – сказал президент США на Южной лужайке Белого дома.

    Американский лидер добавил, что окончательное решение по этому вопросу, возможно, уже принято. Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отмечал, что планы по созданию базы включены в стратегию безопасности США.

    В июне текущего года польская сторона передала главе Пентагона официальное предложение о размещении войск. В сентябре делегация из Соединенных Штатов посетила республику для осмотра потенциальных площадок. Ожидается, что новый военный объект может получить имя Трампа.

    Создание постоянной военной базы в Польше вошло в стратегию национальной безопасности США.

    Вашингтон рассматривает вариант постоянной дислокации 15 тыс. американских военнослужащих.

    Польские власти предложили Соединенным Штатам пять локаций для размещения объекта.

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    1 октября 2026, 14:19 • Новости дня
    Песков: На создание защитных механизмов Европы тратится почти 5% бюджета

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские страны направляют почти 5% бюджета на формирование собственной идентичности безопасности по образцу НАТО, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Процесс милитаризации Евросоюза активно усиливается, передает ТАСС.

    «Европа решила создавать свою идентичность безопасности. На это тратятся действительно почти 5% бюджета европейских стран, процесс набирает обороты», – пояснил официальный представитель Кремля.

    По словам пресс-секретаря главы государства, европейские лидеры предпочитают использовать конфронтационные механизмы вместо поиска путей для снижения напряженности. Осознав неспособность Североатлантического альянса во главе с США гарантировать защиту, ЕС начал строительство новой системы.

    При этом формируемая структура создается по прямому образу и подобию НАТО. Как отметил представитель Кремля, изначально данный альянс задумывался именно для конфронтации, а не в качестве механизма для обеспечения стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о разработке новой стратегии безопасности Евросоюза.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на трансформацию этого объединения в полноценный военный альянс.

    В ответ на милитаризацию Европы Москва пообещала принять дополнительные меры для обеспечения собственной безопасности.

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    2 октября 2026, 12:05 • Новости дня
    Песков ответил на обвинения Латвии в попытке дестабилизировать выборы

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал полнейшей глупостью заявления властей Латвии, что Москва якобы хочет дестабилизировать ситуацию в стране перед выборами.

    Власти Латвии обвинили Россию и Белоруссию в организации незаконного транзита мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на территорию государств Евросоюза и НАТО. В Риге считают, что с помощью этой схемы Москва пытается расшатать обстановку в республике накануне парламентских выборов, при этом никаких доказательств своих заявлений латвийская сторона не представила, передает РИА «Новости».

    В письменном комментарии изданию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения латвийского руководства очередным примером полнейшей глупости.

    Выборы в латвийский Сейм 15-го созыва назначены на 3 октября. Голосование пройдет по партийным спискам, на 100 мест в парламенте претендуют 14 политических сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Латвии отстранили работников избиркомов из-за поездок в Россию и Белоруссию.

    В Латвии предложили запретить депутатам самоуправлений посещать Россию.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила страны Прибалтики в запугивании российских избирателей.

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    2 октября 2026, 12:13 • Новости дня
    Самолет-разведчик НАТО приблизился к границе Калининградской области

    Самолет-разведчик Saab 340B ISR совершил полет у границ Калининградской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разведывательный самолет НАТО Saab 340B ISR летает вдоль южной границы Калининградской области, следует из полетных данных.

    Иностранный борт Saab 340B ISR вылетел с авиабазы к востоку от польского города Мальборк, передает РИА «Новости».

    Аппарат направился на восток вдоль сухопутной границы с российским анклавом. Пролетев вдоль рубежей Польши с Белоруссией, самолет развернулся. По состоянию на 11:39 воздушное судно двигалось на северо-запад, вновь приближаясь к территории Калининградской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II подлетел к Калининградской области со стороны Балтийского моря.

    Несколькими днями ранее британский Boeing RC-135W и натовский Saab 340B ISR провели совместное патрулирование над территорией Польши.

    До этого аналогичный борт Saab 340B ISR совершил облет западных рубежей российского региона.

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    США не пригласили Британию, Францию и страны Балтии на встречу, посвященную будущему НАТО. Решение Вашингтона вызвало тревогу среди союзников, опасающихся разделения на «хороших» и «плохих» партнеров. По оценкам экспертов, администрация Дональда Трампа использует закрытый формат переговоров для давления на несогласных и продвижения собственных приоритетов. К каким последствиям приведет такая политика Вашингтона? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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