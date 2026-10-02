США направили около 40 морских пехотинцев в регион Балтийского моря

Пентагон направил около 40 морских пехотинцев в регион Балтийского моря

Tекст: Мария Иванова

Американские морпехи будут действовать совместно с береговой бригадой Финляндии, обеспечивая экспедиционное наблюдение и тактическую разведку, сообщает РИА «Новости».

Командующий силами морской пехоты США в Европе и Африке генерал-майор Дэниел Шипли заявил, что участие в миссии демонстрирует способность морской пехоты оперативно перебрасывать специализированные силы в необходимые районы.

Участие американских военных направлено на улучшение наблюдения за морской обстановкой, защиту критически важной подводной инфраструктуры и поддержание безопасности в регионе. При этом европейские союзники играют ведущую роль в миссии, тогда как морская пехота США выполняет вспомогательную функцию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин назвал учения Запада в Балтийском море эскалацией.

В тот же день постоянный представитель США исключил планы НАТО по нападению на Россию.

В феврале министерство обороны Финляндии сообщило о размещении штаба Североатлантического альянса в Рованиеми.