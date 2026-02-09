Посол Беляев сообщил о планах России учесть милитаризацию Швеции

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Россия примет во внимание действия Швеции по укреплению военного присутствия на острове Готланд в Балтийском море, передает РИА «Новости».

Беляев подчеркнул, что провокационные шаги Швеции создают потенциальную угрозу безопасности России и вынуждают Москву учитывать это в военно-политическом планировании.

По его словам, Швеция объясняет милитаризацию Готланда его стратегической важностью для обеспечения безопасности страны и региона. Беляев отметил, что оппозиция в Швеции недавно выступила с призывом к властям усилить военное присутствие на острове, разместить там многонациональный контингент, увеличить количество армейских подразделений, укрепить систему ПВО и создать амфибийно-десантный батальон.

Он заявил: «Провокационные шаги Швеции, создающие потенциальную угрозу безопасности России, не только не способствуют нормализации двусторонних отношений между нашими странами, но и вынуждают нас учитывать все это в нашем военно-политическом планировании».

Глава дипмиссии также отметил, что эти меры предпринимаются под предлогом противодействия «мнимой российской угрозе». Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что западные политики используют тему «российской угрозы» для отвлечения внимания от внутренних проблем и что «умные люди прекрасно понимают, что это фейк».

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Швеции отобрали у туристов остров в Балтийском море и передали его под нужды НАТО.

Стокгольм стал рассматриваться в качестве одного из главных военных противников России на Балтике.

Российский посол заявил о значительном усилении шведских войск на острове Готланд.