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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа решила поиграть в войну

    Современная Европа – это живое подтверждение мысли Гегеля о том, что исторические события повторяются сперва в виде трагедии, а затем в виде фарса.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему мир еще очень далек

    Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не нужно обесценивать подвиг родительства

    Святой и прекрасный подвиг родительства нужно прославлять и поддерживать, к матерям и отцам относиться как людям, несущим важнейшее общественное служение. Но к нему не нужно пытаться вынуждать грубым давлением или, тем более, угрозами.

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    29 мая 2025, 07:56 • Новости дня

    Посол России заявил об усилении войск Швеции на Готланде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Швеции считают остров Готланд стратегически важным для альянса и усиливают там военное присутствие из-за близости к базе ВМФ России.

    Посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявил, что Швеция уделяет особое внимание военному присутствию на Готланде, учитывая его стратегическую значимость и близость к российской военно-морской базе в Балтийске. Беляев отметил это в комментарии, посвященном учениям НАТО с использованием реактивных систем залпового огня HIMARS, которые впервые были проведены на острове, передает РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что первый выстрел из HIMARS на Готланде был осуществлен в ходе майских учений Swift Response под руководством США, где участвовали военные из Швеции, Британии и Соединенных Штатов. Он также добавил, что учения с союзниками проходят на острове уже несколько лет и стали регулярной практикой.

    Посол акцентировал, что из-за близости Готланда к российской базе в Балтийске военное присутствие на острове воспринимается как важнейший элемент безопасности для всего альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявил, что Швеция не скрывает готовности по команде НАТО использовать свой военно-морской потенциал против России в Балтийском море.

    27 мая 2025, 00:30 • Новости дня
    Мерц заявлением об ударах по России напугал жителей Сувалкского коридора
    Мерц заявлением об ударах по России напугал жителей Сувалкского коридора
    @ Florian Gaertner/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Население приграничных районов Польши и Литвы испугано заявлениями канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на применение Украиной дальнобойного оружия против России, люди начали массово покидать места проживания, пишет Bild.

    Как пишет Bild, наиболее тревожная обстановка сложилась в Сувалкском коридоре. Местные жители опасаются, что их регион станет первой целью в случае эскалации конфликта, которая может привести к изоляции стран Прибалтики от остального блока НАТО. Несмотря на то, что власти Литвы и Польши не объявляли официальной эвакуации, в приграничной зоне, по сообщению Bild, замечено усиленное присутствие военных подразделений, пишет «Московский комсомолец».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сувалкский коридор – это малонаселенный участок покрытой лесом равнины шириной 100 км, соединяющий Польшу и Литву и граничащий с Белоруссией и Калининградом. Он считается одной из самых уязвимых позиций НАТО. Этот участок служит основным сухопутным маршрутом для связи стран Балтии с другими странами альянса.

    Мерц заявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину, со стороны Британии, Франции, Германии и США. Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль опроверг сообщения об изменении официальной позиции Берлина по этому вопросу.

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    28 мая 2025, 14:35 • Новости дня
    Глава Минобороны Польши впервые публично назвал Россию «врагом»
    Глава Минобороны Польши впервые публично назвал Россию «врагом»
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после прибытия из США впервые публично назвал Россию «врагом».

    Он заявил, что Российская Федерация и ее союзники становятся «все более агрессивными», передает РИА «Новости».

    Также Косиняк-Камыш выразил недовольство учениями ВМФ России, которые начались на Балтике.

    Глава польского оборонного ведомства добавил, что, вероятно, эти маневры проводятся перед совместными учениями Польши и ее союзников, которые запланированы на начало июня. Он подчеркнул, что Россия направила в регион свой флот и воздушную технику, чтобы продемонстрировать свои возможности.

    В России неоднократно подчеркивали, что страна не угрожает НАТО и не планирует нападать на страны альянса. При этом Москва отмечает, что НАТО под предлогом якобы «агрессивных действий» России продолжает наращивать военное присутствие у границ РФ.

    Ранее Косиняк-Камыш рассказал о намерении реализовать проект транспортировки войск НАТО через балтийские порты страны. В МИД России заявили, что для прочного мира на Украине необходимо устранить угрозы безопасности России, а не ограничиваться только прекращением огня и остановкой боевых действий.

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    28 мая 2025, 16:40 • Видео
    Геноцид белых в ЮАР: правда или ложь?

    Президент США Дональд Трамп утверждает, будто в ЮАР происходит геноцид белых. Власти самой Южной Африки и ряд американских политиков категорически это опровергают. Кому верить?

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    26 мая 2025, 16:20 • Новости дня
    Патрушев: Россия видит угрозу в разрешающих открывать огонь по судам законах Эстонии
    Патрушев: Россия видит угрозу в разрешающих открывать огонь по судам законах Эстонии
    @ Jens Battner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Решения эстонских властей, допускающие задержание и обстрел судов на пути в российские порты, способны спровоцировать усиление сил НАТО на Балтике.

    Законодательные новшества в Эстонии, позволяющие задерживать и даже открывать огонь по судам, следующим в российские порты, могут привести к усилению военного присутствия НАТО на Балтике, заявил помощник президента России Николай Патрушев. Его слова приводит РИА «Новости».

    Патрушев отметил, что эстонские власти под предлогом защиты критически важной подводной инфраструктуры и обеспечения экологической безопасности предпринимают попытки задержания российских судов в своей исключительной экономической зоне. По его информации, новые законодательные нормы также дают Эстонии право открывать огонь по «опасно маневрирующим судам».

    «Подобное законотворчество может стать дополнительным псевдооправданием для провокаций в акватории исключительной экономической зоны Эстонии, усиления военного присутствия НАТО в Балтийском регионе», – подчеркнул Патрушев на совещании по безопасности инфраструктуры порта Усть-Луга в Ленинградской области.

    Напомним, Эстония совместно с Польшей активизировала борьбу с танкерным флотом, перевозящим российскую нефть. Республика при поддержке сил НАТО попыталась задержать судно, следовавшее в Приморск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у России на Балтийском море наблюдается большой судовой трафик. Собрать весь этот трафик в конвои невозможно, однако можно организовать постоянное дежурство конвойных сил с задачей отслеживать действия Эстонии и сил НАТО.

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    27 мая 2025, 11:07 • Новости дня
    NYT: Разногласия Трампа и Зеленского ставят под угрозу июньский саммит НАТО
    NYT: Разногласия Трампа и Зеленского ставят под угрозу июньский саммит НАТО
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Генсек Марк Рютте считает, что разногласия между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским могут поставить под угрозу проведение июньского саммита НАТО, сообщила газета The New York Times (NYT).

    Генсек НАТО Марк Рютте обеспокоен тем, что предстоящий в июне саммит альянса может быть сорван из-за конфликта между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    По данным издания, Рютте стремится сделать встречу максимально короткой и продуктивной, чтобы избежать публичных разногласий по вопросу будущего Украины. Присутствие Трампа, который не согласен с позицией европейских союзников относительно Украины, усложняет задачу генсека. Киев настаивает на вступлении в НАТО, чему Трамп также противится. Роль Украины на саммите пока окончательно не определена.

    NYT отмечает, что Трамп относится к Зеленскому с пренебрежением, хотя тот, предположительно, тоже будет присутствовать на саммите. При этом, по информации газеты, неизвестно, будет ли Зеленский приглашен на ужин открытия. Некоторые европейские чиновники считают, что в рамках саммита не пройдет заседание Совета Украина – НАТО. Лидеры альянса планируют встретиться на следующий день после открытия для согласования новых целей по оборонным расходам. Рютте выделял этот вопрос в качестве ключевого для встречи.

    Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. Ожидается участие около 45 глав государств и правительств, а также 45 министров иностранных дел и обороны. Всего на мероприятии будут присутствовать примерно 6 тыс. делегатов.

    Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что возможное отсутствие президента США Дональда Трампа на июньском саммите НАТО в Гааге может привести к серьезному кризису внутри альянса.

    США выступили против приглашения Владимира Зеленского на этот саммит.

    Польский генерал Станислав Козей в апреле отметил, что предстоящий саммит может стать решающим для НАТО, который придется буквально спасать от возможного распада.

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    28 мая 2025, 19:42 • Новости дня
    Германии предложено сформировать семь новых бригад для усиления НАТО
    Германии предложено сформировать семь новых бригад для усиления НАТО
    @ IMAGO/Heiko Becker/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Руководство НАТО намерено предложить Германии увеличить численность своих бригад, чтобы усилить оборонные возможности альянса.

    Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщает, что руководство НАТО планирует обратиться к Германии с официальной просьбой сформировать дополнительно семь новых бригад. Общее число военнослужащих в них должно составить 40 тысяч человек.

    Требование будет озвучено в рамках повышения целевых показателей военного потенциала альянса. Эти показатели планируется согласовать на встрече министров обороны стран НАТО, которая пройдет в Брюсселе 5-6 июня, уточняет Reuters.

    По сведениям агентства, после выполнения этого плана общее количество бригад в странах альянса возрастет до 120-130. Решение об увеличении количества бригад объясняется необходимостью повысить обороноспособность НАТО на фоне текущих вызовов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, анонимный военный источник сообщил, что Североатлантическому альянсу необходимо от 35 до 50 дополнительных бригад для отражения возможного «российского нападения».

    Берлин анонсировал усиление военного присутствия в Литве, планируя разместить там до 5 тыс. военнослужащих и завершить формирование танковой бригады к 2027 году.

    Североатлантический альянс планирует создать дополнительно 49 боевых бригад и увеличить их общее количество до 131 из-за якобы угрозы, исходящей от России.

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    26 мая 2025, 15:14 • Новости дня
    Патрушев заявил о резком росте угроз от НАТО для России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Угрозы со стороны Североатлантического альянса стремительно возрастают, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев.

    На совещании по развитию инфраструктуры порта Усть-Луга, а также диверсификации транспортно-логистических маршрутов в условиях возможного ограничения судоходства в Балтийском море он заявил, что усилиями НАТО была демонтирована архитектура международной безопасности, выстроенная после Второй мировой войны, передает ТАСС.

    Он отметил: «Сегодня стремительно нарастают угрозы, исходящие со стороны НАТО, усилиями которого демонтирована выстроенная после Второй мировой войны архитектура международной безопасности».

    Патрушев подчеркнул, что разрушены основные договоры по контролю над вооружениями, а военное и разведывательное присутствие сил НАТО, особенно в Балтийском регионе, продолжает увеличиваться.

    Ранее Патрушев сообщил о планах НАТО заблокировать порты России на Балтике. Он также отмечал эффективное парирование Черноморским флотом угроз НАТО.

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    26 мая 2025, 15:56 • Новости дня
    Патрушев назвал пиратством действия Эстонии в Финском заливе

    Патрушев назвал пиратством попытку Эстонии задержать судно Jaguar

    Tекст: Евгения Караваева

    Заявление о пиратских действиях Запада прозвучало на совещании по безопасности порта Усть-Луга, где обсуждали растущую угрозу со стороны НАТО.

    Попытка задержания гражданского судна Jaguar с российским грузом в Финском заливе военно-морскими силами Эстонии и авиацией НАТО стала очередным примером пиратских действий Запада, заявил помощник президента России Николай Патрушев, передает ТАСС.

    Патрушев отметил, что в последние месяцы значительно усиливается военно-морское присутствие НАТО в регионе, а также возрастает боевой и разведывательный потенциал альянса, в первую очередь на Балтике. Эти действия, по его словам, создают дополнительные угрозы безопасности российской портовой и транспортной инфраструктуры.

    На совещании по развитию и обеспечению безопасности порта Усть-Луга и диверсификации транспортно-логистических маршрутов Патрушев заявил: «На этом фоне западниками фактически совершаются акты пиратства. Последним примером стала попытка эстонских военно-морских сил при поддержке авиации НАТО задержать в Финском заливе гражданское судно Jaguar с российским грузом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова пообещала ответные действия на активность НАТО в Балтийском море. В Эстонии проявили обеспокоенность антироссийскими операциями собственного флота и заявлениями местной оппозиции о потере связи с реальностью у ответственных за безопасность лиц.

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    28 мая 2025, 11:07 • Новости дня
    Лавров назвал расширение НАТО спусковым крючком конфликта на Украине
    Лавров назвал расширение НАТО спусковым крючком конфликта на Украине
    @ Evgenia Novozhenina/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Сергей Лавров связал конфликт на Украине с политикой втягивания страны в НАТО и ростом военного присутствия альянса у границ России.

    Лавров заявил, что курс на вовлечение Украины в НАТО и продолжавшаяся долгие годы экспансия альянса на восток стали главными причинами конфликта на Украине, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, «спусковым крючком» кризиса безопасности в Европе и самого конфликта стала именно агрессивная политика НАТО, несмотря на предыдущие обещания альянса не расширяться на восток, данные руководству СССР и России. Лавров отметил, что Москва внимательно следит за увеличением военных контингентов НАТО вдоль всей линии соприкосновения с Россией.

    «Мы с тревогой наблюдаем наращивание натовских контингентов вдоль всей линии соприкосновения с Россией», – подчеркнул министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что НАТО может полагаться на Германию при подготовке военной миссии в Литве. Польша решила выделить корабли для участия в миссии НАТО на Балтике. Страны НАТО активно усиливают свое присутствие в акватории Балтийского моря.

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    27 мая 2025, 10:53 • Новости дня
    Глава МВД Литвы попросил ЕС профинансировать укрепление границы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Литвы рассчитывают на помощь Евросоюза для модернизации оборудования и усиления мер безопасности на границе с Россией и Белоруссией, где планируется создание 27 парков инженерных средств, заявил глава МВД балтийской республики Владислав Кондратович.

    О намерении Литвы получить финансирование от Евросоюза на модернизацию оборудования на границе с Россией и Белоруссией заявил министр внутренних дел республики Владислав Кондратович, передает ТАСС. По его словам, необходимо инвестировать в современные средства наблюдения для повышения уровня безопасности. Кондратович подчеркнул важность учета этих нужд восточных стран Евросоюза при формировании бюджета ЕС.

    Он отметил, что Литва вместе с Латвией и Эстонией реализует проект по строительству оборонной линии на границе с Россией и Белоруссией. В рамках этого проекта за десять лет Литва намерена выделить 1,1 млрд евро на создание инженерных препятствий для возможного противника.

    На границе появятся 27 парков инженерных средств, где будут храниться бетонные и проволочные заграждения, а также разборные ежи и колючая проволока для быстрого развертывания в случае угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что НАТО может полагаться на Германию. Литва подала в суд ООН на Белоруссию, обвинив ее в организации ввоза мигрантов. Страны Прибалтики начали строительство оборонительной линии на границе с Россией и Белоруссией.

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    28 мая 2025, 09:51 • Новости дня
    Посол России заявил о готовности Швеции применить ВМС против России

    Посол Беляев сообщил о готовности Швеции применить ВМС на Балтике против России

    Tекст: Вера Басилая

    Швеция не скрывает готовности по команде НАТО использовать свой военно-морской потенциал против России в Балтийском море, заявил посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

    Дипломат отметил, что шведские военные обладают навыками навигации в акватории Балтийского моря с применением катеров, корветов, подлодок и беспилотников собственного производства, передает РИА «Новости».

    «В Стокгольме не скрывают готовности по первой же команде своих новых натовских хозяев применить этот потенциал против России», – заявил Беляев.

    Он подчеркнул, что Стокгольм активизировал сотрудничество с прибалтийскими странами: в январе 2025 года Швеция отправила батальон из 550 военнослужащих в Латвию для поддержки передовых сил НАТО. По словам главы дипмиссии, опыт ВМС Швеции активно применяется в регионе, а страна участвует в патрулировании Балтийского моря в составе экспедиционных сил альянса.

    Беляев также добавил, что руководство морским тактическим штабом CTF Baltic перейдет к шведским офицерам, а Стокгольм патрулирует воды Балтики для отслеживания возможных угроз подводной инфраструктуре и мониторинга судов, которые европейцы считают «теневым флотом» России.

    Ранее посол Беляев заявил о превращении Швеции в плацдарм для амбиций НАТО.

    Во время учений Swift Response 2025 на шведском острове Готланд прошли боевые стрельбы из американской системы HIMARS с участием морской пехоты США.

    Помощник президента России Николай Патрушев сообщил о планах альянса заблокировать российские порты на Балтике.

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    27 мая 2025, 14:17 • Новости дня
    Вайдель обвинила Мерца в намерении втянуть Германию в войну

    Вайдель выступила против превращения Германии в сторону конфликта на Украине

    Вайдель обвинила Мерца в намерении втянуть Германию в войну
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель осудила решение о снятии ограничений на дальность поставок западного оружия Киеву, подчеркнув опасность эскалации.

    Заявление Вайдель прозвучало после интервью канцлера ФРГ Фридриха Мерца, в котором он подтвердил, что Германия присоединилась к Британии, Франции и США в отмене ограничений на дальность поставляемого Украине вооружения, сообщает РИА «Новости».

    Теперь Киев сможет применять дальнобойное оружие для ударов по территории России. Позднее Мерц уточнил, что решение было принято несколько месяцев назад.

    В социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Вайдель подчеркнула: «Снятие ограничений на дальнобойность западного оружия в войне на Украине опасно. Нужно избегать всего, что ведет к эскалации. Мерц не должен делать Германию стороной войны».

    В середине апреля Мерц уже допускал возможность передачи Украине крылатых ракет Taurus при условии согласования с европейскими партнерами. Министр обороны ФРГ Борис Писториус выступил против такого шага, отметив наличие «множества аргументов» против передачи ракет.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегла, что удары немецкими ракетами Taurus по российским объектам будут расцениваться как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. Власти России неоднократно подчеркивали, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО в противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые военные грузы для Украины станут законной целью для российских вооруженных сил.

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    28 мая 2025, 10:02 • Новости дня
    Захарова заявила об участии НАТО в терроризме на стороне Зеленского

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявления Владимира Зеленского о планах наносить удары по территории России при поддержке НАТО.

    Дипломат заявила, что НАТО уже причастна к террористической деятельности, передает радио Sputnik.

    Захарова прокомментировала недавние слова Зеленского о готовности наносить удары вглубь России всем вооружением, которое поставляет НАТО. Дипломат подчеркнула, что таким образом Зеленский подтвердил концепцию совместных с НАТО террористических действий против мирного населения и инфраструктуры России.

    Ранее генсек Марк Рютте заявил, что разногласия между Трампом и Зеленским могут поставить под угрозу проведение июньского саммита НАТО. Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. США выступили против приглашения Владимира Зеленского на этот саммит.

    Польский генерал Станислав Козей в апреле отметил, что предстоящий саммит может стать решающим для НАТО, который придется буквально спасать от возможного распада.

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    28 мая 2025, 05:12 • Новости дня
    Посол Беляев рассказал о превращении Швеции в плацдарм для амбиций НАТО

    Посол Беляев: Швеция превращается в плацдарм для амбиций НАТО

    Tекст: Ирма Каплан

    Посол России в Швеции Сергей Беляев оценил курс Швеции на усиление военного сотрудничества с НАТО и подчеркнул важность реакции Москвы на новые угрозы безопасности.

    «Линия на оголтелую милитаризацию собственной страны и всего европейского региона в целом, избранная действующими шведскими властями, ставит под сомнение многолетние усилия их предшественников… Все это свидетельствует об окончательной утрате Швецией статуса нейтральной державы и превращает ее в плацдарм для реализации милитаристских амбиций НАТО», – сказал российский  посол РИА «Новости».

    Беляев добавил, что Россия будет делать выводы, учитывая параметры участия Швеции в НАТО, чтобы соответствующе реагировать и надежно обеспечивать свою безопасность.

    Напомним, Швеция официально присоединилась к НАТО в марте 2024 года. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в альянс не способствует повышению нацбезопасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посольство России в Швеции 25 мая подверглось  очередному нападению с использованием беспилотника, который сбросил стеклянную емкость с краской у главного входа в здание.

    Кроме того, во время учений Swift Response 2025 на шведском острове Готланд прошли боевые стрельбы из американской ракетной системы HIMARS, задействованной морской пехотой США.

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    27 мая 2025, 11:24 • Новости дня
    Захарова заявила об учете Россией военных приготовлений Норвегии

    Захарова заявила об учете Россией военных приготовлений Норвегии у границы

    Tекст: Вера Басилая

    Российские власти принимают во внимание наращивание военной активности Норвегии рядом с границей, Москва учтет это в военном планировании, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова заявила, что страна учитывает усиление военных приготовлений Норвегии у российской границы при планировании, передает ТАСС.

    По словам дипломата, сообщения свидетельствуют о том, что Норвегия активизировала военные приготовления на севере, в том числе поблизости от российской территории.

    Она добавила, что коллективный Запад подталкивает власти Финляндии к тотальной конфронтации с Москвой, что, по ее мнению, подрывает безопасность самого Хельсинки. Дипломат также акцентировала внимание на увеличении военных учений НАТО, направленных на освоение новых стран-членов, включая Финляндию.

    Ранее во время учений Swift Response 2025 на шведском острове Готланд морская пехота США провела боевые стрельбы из американской ракетной системы HIMARS.

    Помощник президента России Николай Патрушев отметил, что Балтийский флот успешно укрепляет свои позиции и противостоит угрозам недружественных государств.

    Патрушев заявил, что угрозы со стороны Североатлантического альянса стремительно возрастают.

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    27 мая 2025, 10:36 • Новости дня
    НАТО провело стрельбы из HIMARS в Швеции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время учений Swift Response 2025 на шведском острове Готланд прошли боевые стрельбы из американской ракетной системы HIMARS, задействованной морской пехотой США.

    Боевые стрельбы прошли на острове Готланд в рамках учений Swift Response 2025, передает ТАСС. Газета Wall Street Journal уточняет, что американские морпехи доставили на остров мобильную ракетную систему HIMARS специально для этих учений. После завершения стрельб система была оперативно переброшена в Финляндию.

    Маневры Swift Response 2025 продлятся с 11 по 31 мая. В ходе учений планируется провести пять воздушно-десантных операций на территории Финляндии, Норвегии, Швеции, Латвии и Литвы. Военнослужащие НАТО отрабатывают развертывание высокомобильных ракетных систем HIRAIN, организацию полевого госпиталя и проведение боевых стрельб.

    Главная цель маневров, как уточнили организаторы, – тренировка быстрого реагирования, переброски сил и расширение боевых возможностей блока на Крайнем Севере и в прибалтийских странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Николай Патрушев заявил, что Балтийский флот успешно укрепляет свои позиции и противостоит угрозам недружественных государств. Корабли Балтфлота поразили цели на учениях в Балтийском море. В ходе учений у побережья Калининградской области корабль Балтийского флота применил практическую торпеду по условной подводной цели.

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    Российский МС-21 переживет Boeing

    МС-21, самый востребованный в мире тип лайнера, стал символом преодоления санкционного давления. Проект не просто жив, а готов пережить Boeing, заявили в «Ростехе». Несмотря на беспрецедентное давление России удалось заместить около 80 западных систем и агрегатов, и уже в 2026 году первые МС-21 начнут летать в авиакомпаниях. Такого мало кто ожидал на Западе. Подробности

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    Мерц подвел Германию к «красным линиям» Москвы

    Германия выделит Украине средства на создание дальнобойных вооружений для атак по российской территории – таков главный итог встречи канцлера ФРГ Фридриха Мерца и Владимира Зеленского. МИД РФ уже расценил данный шаг как прямое вовлечение ФРГ в конфликт. К каким последствиям приведет эта эскалация со стороны Берлина? Подробности

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    Как новый пулемет поможет российским штурмовикам

    Российские силовые структуры начали получать новый образец пулемета. Речь идет о системе вооружений, получившей название РПЛ-20. Чем он отличается от своих предшественников и какие задачи с его помощью будут в первую очередь решать бойцы российских подразделений в зоне спецоперации? Подробности

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    Неловкую политику Германии усугубило невезение ее канцлера

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заставил мир гадать, что же он такое придумал с ракетами для Украины и какое табу отменил в отношении ударов по России. Ответ явно не обрадует Владимира Зеленского: он получит в Берлине не тот подарок, на который рассчитывал. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Геноцид белых в ЮАР: правда или ложь?

      Президент США Дональд Трамп утверждает, будто в ЮАР происходит геноцид белых. Власти самой Южной Африки и ряд американских политиков категорически это опровергают. Кому верить?

    • Новые санкции США против России. Ждем?

      Сенатор США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, пригрозил Москве новыми санкциями, которые могут быть введены в действие без согласия на то президента Дональда Трампа. Но на сей раз Америка рискует надорваться.

    • Мерц угрожает России ракетами

      «Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, которое было поставлено Украине, ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев», – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. И что теперь?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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