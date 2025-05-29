Посол России заявил об усилении войск Швеции на Готланде

Tекст: Дмитрий Зубарев

Посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявил, что Швеция уделяет особое внимание военному присутствию на Готланде, учитывая его стратегическую значимость и близость к российской военно-морской базе в Балтийске. Беляев отметил это в комментарии, посвященном учениям НАТО с использованием реактивных систем залпового огня HIMARS, которые впервые были проведены на острове, передает РИА «Новости».

Дипломат подчеркнул, что первый выстрел из HIMARS на Готланде был осуществлен в ходе майских учений Swift Response под руководством США, где участвовали военные из Швеции, Британии и Соединенных Штатов. Он также добавил, что учения с союзниками проходят на острове уже несколько лет и стали регулярной практикой.

Посол акцентировал, что из-за близости Готланда к российской базе в Балтийске военное присутствие на острове воспринимается как важнейший элемент безопасности для всего альянса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявил, что Швеция не скрывает готовности по команде НАТО использовать свой военно-морской потенциал против России в Балтийском море.