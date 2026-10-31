Хакерская атака парализовала работу крупнейшей сети АЗС на Украине

Хакеры вывели из строя онлайн-сервисы украинской сети автозаправок WOG

Tекст: Вера Басилая

Клиенты сети потеряли доступ к мобильному приложению и не могут оплатить топливо банковскими картами или онлайн. На затронутых заправках принимают только наличные, также невозможно узнать о наличии нужного топлива в резервуарах, передает Ura.ru со ссылкой на Shot.

Проблемы с работой сервисов зафиксированы в Киеве, Одессе, Днепре, Полтаве, Кременчуге, Миргороде, Кропивницком, Черновцах, а также в населенных пунктах Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Сайт компании недоступен и из-за пределов Украины.

Ответственность за DDoS-атаку взяли на себя хакерские группировки INTEID, KODESLAV и C.D.C. Они заявили о выведении из строя сайта, мобильного приложения, сервиса бесконтактной оплаты, системы дисконтов, личного кабинета для юридических лиц и топливных карт. По их утверждению, инфраструктура сети не будет работать два дня.

Сеть WOG насчитывает более 400 АЗС, 20 нефтебаз, 368 кафе и 245 магазинов. Ранее компания уже подвергалась кибератакам в октябре 2023 года, ноябре 2025 года и мае 2026 года.

Ранее в Киеве сложилась критическая ситуация с электроснабжением.

До этого после ударов автозаправка в Киеве получила повреждения.

В прошлом месяце на украинской территории повредили нефтебазы сети автозаправок WOG.

Кроме того, летом сеть WOG объявила о прекращении работы станций в Киеве и ряде областей Украины.