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    На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталина вынесли из мавзолея и к чему это привело

    30 октября 1961 года, в последний день работы ХХII съезда КПСС, повестку заседания внезапно нарушил глава Ленинградского обкома партии Спиридонов. Он предложил вынести тело Сталина из мавзолея и перезахоронить у Кремлевской стены. Делегаты от неожиданности открыли рты.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Первопричины СВО следует искать на Западе

    Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.

    6 комментариев
    31 октября 2026, 14:59 • Новости дня

    Во Франции одобрили налог для IT-гигантов за передачу интернет-трафика

    Le Figaro: Во Франции одобрили налог для IT-гигантов за интернет-трафик

    Tекст: Мария Иванова

    Депутаты во Франции приняли поправку к налоговому кодексу, обязывающую технологические компании платить 5,5 цента за каждый гигабайт переданного пользователям интернет-трафика.

    Французские парламентарии одобрили введение дополнительного сбора для «цифровых производителей данных», обязав их перечислять в бюджет 5,5 цента за каждый доставленный пользователям гигабайт интернет-трафика, передает ТАСС со ссылкой на Le Figaro.

    Новая норма коснется таких корпораций, как Google, Meta* и Netflix. Отслеживать объемы потребляемого трафика и направлять эти сведения в налоговую службу должны будут местные провайдеры.

    Инициативу поддержали лишь 11 депутатов, против выступили 10 человек, при этом всего в Национальном собрании Франции насчитывается 577 мест. Ожидается, что налог принесет казне 10 млрд евро, так как ежегодный объем передаваемого абонентам страны трафика оценивается местным телекоммуникационным регулятором примерно в 200 млрд гигабайт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Еврокомиссия запланировала ввести налог на американские технологические компании под видом общего сбора с крупных корпораций для избежания негативной реакции Вашингтона.

    Летом президент США Дональд Трамп выразил недовольство Эммануэлю Макрону в связи с французскими налогами на американские IT-корпорации.

    В прошлом году США намеревались заключить с ЕС соглашение о решениях по цифровым налогам.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    29 октября 2026, 08:10 • Новости дня
    Маска упрекнули во враждебности к Украине

    The Atlantic: Маск сменил поддержку Украины на откровенную враждебность

    Маска упрекнули во враждебности к Украине
    @ Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Взгляды американского предпринимателя Илона Маска на предоставление помощи Киеву изменились от первоначальной поддержки до критики из-за использования спутниковой связи в военных целях.

    В 2022 году бизнесмен передал украинским больницам, госучреждениям и электростанциям тысячи антенн Starlink. Позднее военные начали использовать их для управления беспилотниками, что вызвало серьезные беспокойства внутри компании SpaceX, передает ТАСС со ссылкой на журнал The Atlantic.

    Предприниматель заявил биографу Уолтеру Айзексону, что оборудование никогда не предназначалось для боевых действий. Недавние перебои в работе связи на Украине продемонстрировали способность владельца компании отключить услугу по своему желанию в любой момент.

    В середине октября Киев сообщил об ограничении работы терминалов для вооруженных сил. Сам бизнесмен отметил, что Starlink применяется только для обороны и гражданских целей, а контроль над военной системой Starshield принадлежит американскому правительству. При этом газета The Wall Street Journal утверждала, что распоряжение об ограничении доступа к Starshield отдал лично основатель SpaceX.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Илон Маск заявил о нарушении украинскими военными условий использования спутниковой связи Starlink.

    На прошлой неделе средства массовой информации сообщили о распоряжении предпринимателя ограничить скорость работы военной версии сети Starshield для украинских войск.

    В середине месяца журналисты указали на критическую зависимость украинской армии от американских технологий из-за ограничения работы связи.

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    29 октября 2026, 18:16 • Новости дня
    Франция отказалась поддержать возможное выдвижение Орбана на пост генсека ООН

    МИД Франции: Париж не поддержит кандидатуру Орбана на пост генсека ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж не согласен с возможным выдвижением бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН.

    «Мы этого не примем», – заявил Барро на слушаниях в Сенате Франции. По его мнению, назначение Орбана могло бы «ослабить или парализовать» ООН и обеспечило бы крупным державам возможность навязывать другим свою волю, передает ТАСС.

    Министр добавил, что Париж ожидает от будущего генсека активной работы по реформированию и укреплению организации на основе многостороннего подхода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подверг критике слухи о возможном выдвижении бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН.

    В понедельник заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил о праве членов всемирной организации самостоятельно принимать решение о кандидатуре Виктора Орбана.

    Замглавы МИД России Александр Алимов сообщил о сохранении технической возможности выдвижения Виктора Орбана на пост генсека ООН.

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    31 октября 2026, 12:06 • Видео
    Израиль в тупике: удивительные итоги выборов

    В Израиле подвели окончательные итоги парламентских выборов, но они не отличаются от предварительных: ничья, тупик, никто не сможет составить коалицию. Однако самое удивительное не это.

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    30 октября 2026, 18:23 • Новости дня
    Эксперт: Владельцам криптовалют стоит пересмотреть риски после атаки на Binance
    Эксперт: Владельцам криптовалют стоит пересмотреть риски после атаки на Binance
    @ Rick Rycroft/AP/TASS

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Взлом Binance показывает, что безопасность криптобиржи зависит не только от технологий, но и от действий сотрудников, сказал газете ВЗГЛЯД аналитик и техноблогер Эльдар Муртазин. По его оценке, именно человеческий фактор позволил злоумышленникам провести атаку. Эксперт назвал инцидент тревожным сигналом, несмотря на обещание площадки возместить убытки, и призвал владельцев криптовалют внимательно оценивать риски, прежде чем доверять таким активам реальные деньги.

    «Взлом действительно возможен, технически это вполне реальная история. Если же говорить о самом слабом звене в технологических системах, то это всегда человек. Человек, который недостаточно защитил свой компьютер, планшет или смартфон и использует одни и те же пароли. Исключить человеческий фактор невозможно, эта история стара как мир. Система создается для того, чтобы люди ею пользовались в том или ином виде, и если мы закроем ее от людей, то не сможем пользоваться ею вообще никак», – говорит Эльдар Муртазин.

    Эксперт напомнил, что Binance заявила о сохранности клиентских средств и пообещала компенсировать потери всем пострадавшим. Тем не менее произошедшее стоит воспринимать как тревожный сигнал.

    «Иронично, что всего за день до инцидента основатель и бывший гендиректор Binance напоминал о простейших правилах цифровой гигиены, в частности призывал не переходить по ссылкам из электронных писем. Однако в данном случае именно человеческий фактор сделал взлом возможным», – отмечает собеседник.

    Отдельно аналитик остановился на российских владельцах криптовалют. По его мнению, они вкладывают реальные деньги в активы, не имеющие под собой достаточной основы, причем некоторые делают это из азарта или без четкого понимания рисков.

    Муртазин отметил, что биткоин ничем не обеспечен, а личность его создателя и первоначальные цели остаются неизвестными. Тем не менее люди доверяют ему свои сбережения, рискуя потерять их при резком обвале курса.

    «Поэтому совет достаточно простой. Если вы не понимаете и не осознаете своих рисков, играть в это точно не стоит, ведь вы не знаете правил игры», – заключил Муртазин.

    Ранее было объявлено, что северокорейская хакерская группировка TraderTraitor вывела около 6,36 млрд долларов с кошельков криптобиржи Binance, получив доступ к ноутбуку одного из инженеров площадки. В Binance подтвердили факт атаки, там сообщили, что злоумышленники могли получить доступ к сервисному контейнеру через скомпрометированный ноутбук DevOps-инженера и инициировать несанкционированный вывод средств.

    Доказательств утечки закрытых ключей от кошельков биржа не обнаружила, а совместно с партнерами ей удалось заморозить активы примерно на 3 млрд долларов. В компании пообещали покрыть все убытки из фонда SAFU и собственных средств.

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    29 октября 2026, 16:36 • Новости дня
    Мишустин призвал ускорить расширение линейки отечественного софта

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости динамичного расширения линейки отечественного программного обеспечения, облачных сервисов и промышленных систем на фоне внешних ограничений.

    В условиях санкционного давления необходимо ускорить развитие и внедрение отечественных цифровых продуктов, заявил Мишустин в видеообращении к участникам Международного форума Kazan Digital Week – 2026.

    «В текущей ситуации с внешними ограничениями надо динамичнее расширять линейку отечественного софта, облачных сервисов и промышленных систем. И одновременно – наращивать темпы запуска конкурентоспособных технологий», – цитирует премьера РИА «Новости».

    Он подчеркнул важность внедрения цифровых решений для обеспечения индустриального и национального суверенитета. Для активного освоения нового технологического уклада и достижения лидерства требуются профессионалы с высоким уровнем компетенций, добавил глава правительства. Для их подготовки реализуются программы сотрудничества бизнеса с учебными заведениями и создаются центры цифрового образования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Михаил Мишустин заявил о наличии у России достаточных ресурсов для достижения технологического суверенитета.

    На прошлой неделе глава правительства предложил странам ШОС расширить сотрудничество в области искусственного интеллекта.

    В июле власти сообщили о запуске нового механизма финансовой помощи компаниям для ускоренного перехода на отечественные цифровые продукты.

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    30 октября 2026, 19:10 • Новости дня
    Основатель Binance призвал Маска остановить троллинг на фоне взлома биржи

    Основатель Binance Чжао призвал Маска остановить троллинг на фоне взлома биржи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Основатель крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао обратился к американскому бизнесмену Илону Маску с просьбой прекратить троллинг в связи со взломом платформы.

    «Илон, я отношусь к тебе с большим уважением, но это неудачное время для троллинга. Пожалуйста, прекрати», – передает РИА «Новости» сообщение Чжао в социальной сети.

    Таким образом он отреагировал на публикацию Маска, в которой бизнесмен оставил эмодзи со сжатыми зубами под заявлением Чжао о том, что Binance намерена покрыть все расходы из-за взлома.

    Чжао напомнил, что биржа инвестировала 500 млн долларов в покупку Маском социальной сети Twitter. Стоимость акций SpaceX, которые Binance приобрела в рамках этих инвестиций, превышает 1 млрд долларов. Чжао также выразил надежду на «небольшую поддержку» со стороны предпринимателя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу криптовалютная биржа Binance приостановила все операции по вводу и выводу средств из-за проблем с безопасностью.

    Позднее биржа сообщила о взломе ноутбука одного из инженеров и оценила ущерб в 6,3 млрд долларов.

    Федеральное бюро расследований США начало выяснять масштабы и возможные последствия хакерской атаки.

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    28 октября 2026, 17:17 • Новости дня
    Болгария одобрила закупку 32 французских зенитных ракет для своих ВМС

    Maritime.bg: Болгария закупит у Франции 32 ракеты VL MICA для военно-морских сил

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Болгарии одобрило присоединение страны к рамочному соглашению о закупке зенитно-ракетных систем ближнего и среднего радиуса действия VL MICA для военно-морских сил, сообщил портал Maritime.bg.

    Проект включен в национальный план инвестиций в европейскую оборонную промышленность, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Maritime.bg.

    Министр обороны Димитар Стоянов уполномочен провести переговоры и подписать соглашение между оборонными ведомствами Болгарии, Франции и Дании. Документ предусматривает поставку 32 зенитных ракет и сопутствующих услуг, координатором проекта выступает Франция.

    Ракеты предназначены для системы противовоздушной обороны многоцелевых патрульных кораблей болгарских ВМС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе правительство Болгарии приняло решение направлять средства в Европейский фонд мира исключительно на нелетальную помощь для поддержки Украины.

    В начале месяца правительство Болгарии предложило парламенту одобрить приобретение шести немецких зенитных ракетных комплексов IRIS-T вместо одного.

    Летом премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил об отказе одобрять способные нанести ущерб государству антироссийские санкции.

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    29 октября 2026, 03:40 • Новости дня
    Пентагон не стал расследовать сбои в работе Starlink на Украине

    Associated Press: Пентагон отказался расследовать сбои Starlink на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Генеральный инспектор Пентагона ответил отказом на двухпартийный запрос американских конгрессменов расследовать недавние сбои в работе спутникового интернета Starlink и Starshield на Украине, сообщает Associated Press.

    Группа из девяти американских законодателей потребовала провести проверку после жалоб украинских чиновников на снижение скорости интернета в сети Илона Маска. В ответном письме инспектор рекомендовал конгрессменам адресовать свои вопросы ВВС США, пишет U.S. News & World Report со ссылкой на Associated Press.

    По словам источника в Конгрессе, решение надзорного органа свидетельствует о нежелании военных конфликтовать с Маском из-за его влияния на оборонные коммуникации.

    «Вызывает беспокойство тот факт, что генеральный инспектор, по-видимому, решил не расследовать перебои в спутниковой связи, от которой зависит Украина», – заявила сенатор-демократ Джин Шахин.

    Она добавила, что американская администрация и компания SpaceX предоставляли противоречивые сведения о причинах сбоев, поэтому необходимо провести независимую проверку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск заявил о нарушении украинскими военными условий использования спутниковой связи Starlink.

    Госсекретарь США Марко Рубио отверг причастность Белого дома к перебоям в работе сервиса.

    В середине месяца внештатный советник украинского лидера Сергей Бескрестнов подтвердил ограничение компанией SpaceX скорости работы терминалов для украинской армии.

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    29 октября 2026, 21:17 • Новости дня
    На владельца «Википедии» составили четыре протокола за неудаление информации

    Tекст: Ольга Иванова

    Таганский суд Москвы рассмотрит в ноябре четыре административных дела в отношении компании Wikimedia Foundation за отказ удалить запрещенную российским законодательством информацию.

    Рассмотрение четырех административных протоколов в отношении владельца «Википедии» назначено на 10 ноября, передает РИА «Новости». В материалах дела указано, что компанию привлекают к ответственности по части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях за неудаление информации, которую закон обязывает удалять.

    За каждое подобное правонарушение предусмотрен штраф в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в Мосгорсуде сообщили о штрафе для владеющей «Википедией» компании за отказ удалить запрещенные в России материалы.

    В конце прошлого года европейские «Зеленые» потребовали от Еврокомиссии ужесточить давление на американские IT-компании.

    Весной прошлого года Роскомнадзор заявил об отказе «Википедии» удалять материалы с фейками о спецоперации на Украине.

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    29 октября 2026, 18:43 • Новости дня
    Air France продлила приостановку рейсов в Эр-Рияд

    Tекст: Ольга Иванова

    Французская авиакомпания Air France продлила приостановку рейсов в Эр-Рияд до 12 декабря на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

    Французская авиакомпания Air France приняла решение продлить приостановку своих рейсов в Эр-Рияд до 12 декабря на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    «В связи с меняющейся ситуацией в области безопасности… рейсы в Эр-Рияд и обратно приостанавливаются до 12 декабря 2026 года включительно», – заявили в компании.

    Кроме того, рейсы в Дубай и обратно остаются приостановленными до 7 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца власти Саудовской Аравии продлили приостановку работы аэропорта в Эр-Рияде после серии атак.

    В начале месяца пассажирские рейсы перенаправлялись на посадку в международные аэропорты Медины и Джидды.

    Немецкая группа авиакомпаний Lufthansa решила приостановить рейсы в Эр-Рияд на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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    29 октября 2026, 10:27 • Новости дня
    Яндекс объявил финансовые результаты за III квартал 2026 года

    Tекст: Вера Басилая

    Яндекс отозвал опубликованные ранее прогнозы по выручке и скорректированной EBITDA на 2026 год в связи с октябрьскими атаками беспилотников на центры обработки данных компании.

    В компании отметили, что после октябрьских атак на инфраструктуру возникли дополнительные внешние факторы, которые затрудняют оценку финансовых результатов до конца года. При этом Яндекс рассмотрит возможность возобновления публикации прогнозов со следующего квартала, сообщается в пресс-релизе компании.

    Выручка группы в третьем квартале 2026 года выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 411 млрд рублей. За девять месяцев показатель составил 1,17 трлн рублей. Скорректированная чистая прибыль в третьем квартале увеличилась на 2% и составила 46 млрд рублей.

    Октябрьские атаки на дата-центры произошли после окончания отчетного периода и не повлияли на результаты за третий квартал.

    Компания сообщила о восстановлении всех сервисов для пользователей и бизнеса, а также подчеркнула, что в этом году не планирует увеличивать объем капитальных затрат, так как заблаговременно инвестировала в развитие резервных мощностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник «Яндекс» сообщил о переносе уцелевших после атак беспилотников суперкомпьютеров на новые вычислительные площадки.

    На прошлой неделе сервис «Яндекс Директ» возобновил работу после ограничений из-за ударов по центрам обработки данных.

    В середине месяца в «Яндексе» опровергли информацию об отсутствии страховки у пострадавших дата-центров.

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    29 октября 2026, 17:19 • Новости дня
    Минфин Франции: ЕС за три месяца высвободит из запасов 42 млн баррелей топлива

    Tекст: Ольга Иванова

    Страны Евросоюза в ближайшие три месяца направят из стратегических запасов на рынок более 42 млн баррелей топлива для снижения цен, заявил министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр.

    Половину от этого объема составит дизельное топливо. Решение было принято на встрече G7 в начале октября под председательством президента Франции Эммануэля Макрона, передает РИА «Новости».

    Лескюр отметил, что Европа менее чем за месяц смогла скоординировать «очень важное высвобождение стратегических резервов». На совете по энергетике в Люксембурге также планируется обсудить снижение зависимости от ископаемых видов топлива и развитие возобновляемой энергетики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Франции допустили возможность не восполнять стратегические запасы дизельного топлива после выделения 10 млн баррелей для снижения цен.

    На прошлой неделе глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал о глубочайшем энергетическом кризисе в Европе.

    В прошлом месяце Европейская комиссия призвала страны Евросоюза сократить потребление газа и электричества.

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    29 октября 2026, 21:11 • Новости дня
    Путин заявил о суверенитете России в цифровых технологиях

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия становится одной из немногих, кто приобретает полный суверенитет в сфере цифровых технологий.

    По его словам, Россия наряду с Соединенными Штатами и Китаем становится одним из обладателей независимости в цифровой сфере, пишет РИА «Новости».

    «Россия, наряду с Соединенными Штатами, с Китайской Народной Республикой, является одной из немногих стран, которая приобретает полный суверенитет в цифровых технологиях», – сказал Путин журналистам в рамках общения после завершения масштабного саммита Россия – Африка в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин сообщил о готовности поделиться со странами Африки технологиями в сфере цифровизации электоральных процессов.

    Накануне глава государства рассказал африканским лидерам об успешном опыте внедрения цифровых технологий в медицинских учреждениях Москвы.

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    29 октября 2026, 13:52 • Новости дня
    В Германии задержали пытавшихся поджечь оборудование Starlink в Литве

    В Германии задержали подозреваемых в попытке поджога станций Starlink

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель начальника бюро криминальной полиции Литвы Саулюс Бригинас сообщил о задержании в Германии двух человек, пытавшихся поджечь оборудование системы спутниковой связи Starlink на литовской территории.

    Неизвестные 18 октября попытались поджечь помещения литовской фирмы Delska, где находится базовая станция спутниковой связи Starlink, передает ТАСС.

    «В Германии, где они постоянно проживают, задержаны подозреваемые в поджоге лица. У одного из них гражданства Германии и Турции, у другого – Германии и Сербии», – заявил Бригинас.

    Он отметил, что злоумышленников задержали по выданному Болгарией международному ордеру за аналогичное преступление. Литва также объявила подозреваемых в розыск. В настоящее время правоохранительные органы поддерживают связь с коллегами из Германии и Болгарии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил об усилении охраны объектов критической инфраструктуры после попытки поджога предприятия с оборудованием Starlink.

    Болгарское национальное телевидение сообщило о подозрениях в отношении двух молодых людей из Германии в поджоге антенн спутниковой связи в районе Софии.

    В середине месяца депутат болгарского парламента Ивайло Мирчев рассказал о поджоге 11 антенн Starlink двумя неизвестными.

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    29 октября 2026, 13:47 • Новости дня
    Макрон не смог сказать о своей гипотетической реакции на протесты в 17 лет

    Макрон не ответил на вопрос об участии в протестах в свои 17 лет

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон не дал однозначного ответа на вопрос, присоединился бы он к проходящим протестам учащихся, если бы ему сейчас было 17 лет.

    «Очень сложно сказать. Потому что это очень личные вещи... Есть выбор, который вы делаете», – заявил Макрон в интервью журналисту и видеоблогеру HugoDecrypte, передает РИА «Новости».

    Макрон добавил, что можно быть несогласным с ситуацией, но не выходить на протесты.

    Протесты во Франции начались в середине сентября с выступлений старшеклассников, требовавших улучшения состояния школ. Позже к ним присоединились недовольные ростом цен. Самая массовая акция прошла 17 октября, собрав около 550 тыс. человек. Полиция применяла водометы, слезоточивый газ и шумовые гранаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Эммануэль Макрон заявил о неготовности властей Франции к масштабным протестам.

    В воскресенье премьер-министр Себастьен Лекорню попросил временно заблокировать ряд соцсетей на фоне беспорядков.

    В субботу министр внутренних дел Лоран Нуньес сообщил о тяжелых ранениях двух человек при подавлении манифестаций.

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    29 октября 2026, 21:42 • Новости дня
    МВД Франции назвало число пострадавших при беспорядках полицейских

    МВД Франции: Почти 1,2 тыс. полицейских пострадали при беспорядках

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе акций протеста во Франции с конца сентября пострадали 1193 сотрудника правоохранительных органов, сообщил министр внутренних дел республики Лоран Нуньес.

    «Пострадали более тысячи полицейских и жандармов, а если конкретно – 1193 человека. К счастью, зачастую речь шла скорее о легких травмах, однако были и очень тяжелые случаи», – приводит ТАСС заявление Нуньеса, сделанное в ходе пресс-конференции.

    Некоторым полицейским потребовалась госпитализация. Травмы связаны с тем, что участники акций бросали в правоохранителей камни, петарды и сбрасывали с крыш каминные трубы.

    Министр подчеркнул намерение властей жестко пресекать беспорядки и задействовать все средства для поиска правонарушителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МВД Франции сообщило о задержании более 1,4 тыс. участников массовых акций протеста против роста стоимости жизни.

    В субботу два человека получили тяжелые ранения в ходе подавления беспорядков во Франции. В тот же день около тысячи человек задержали во время манифестаций против роста цен.

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    Европу ждет почти копия газового кризиса пятилетней давности с теми же историческими пиками цен и аналогичными последствиями для промышленности и экономики. Стоимость газа в ЕС уже выросла до неподъемных 1,2 тыс. долларов за тысячу кубометров. Однако это еще может оказаться сказкой. Потому что зимой возможны все 2,5 тыс. долларов. Такой прогноз сделал глава Газпрома Алексей Миллер. Подробности

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    Новый созыв Госдумы расширил защиту прав граждан

    Первый месяц работы новой Госдумы оказался насыщенным: обновленный почти наполовину состав сразу приступил к обсуждению федерального бюджета – депутаты уже одобрили его в первом чтении. При этом параллельно шла работа и над другими законами, направленными на защиту детей, прав потребителей, заемщиков и других категорий граждан. Поэтому для новичков депутатского корпуса знакомство с парламентской практикой сразу перешло в работу над конкретными задачами, связанными в том числе с реализацией стратегических поручений президента. Подробности

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    В Киеве переизобрели военную доктрину Гитлера

    Пророссийское подполье на Украине раскрыло список городов, которые по указу Владимира Зеленского переходят в режим «круговой обороны». Эту идею украинцы подсмотрели у гитлеровцев и уже практиковали прежде. На сей раз масштаб совершенно другой. А вот финал, вероятно, будет тот же. Подробности

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    Страхи Туска поставили Польшу на грань коллапса

    В Польше разворачивается беспрецедентный конституционный кризис. Полиция заблокировала Конституционный трибунал, оппозиция заявляет о госперевороте, а президент лично прорвал оцепление. По мнению экспертов, это противостояние вышло за рамки обычных политических споров. Почему грядущие выборы стали для премьера Дональда Туска и лидера оппозиции Ярослава Качиньского вопросом физической свободы и каковы возможные сценарии выхода из тупика? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Израиль в тупике: удивительные итоги выборов

      В Израиле подвели окончательные итоги парламентских выборов, но они не отличаются от предварительных: ничья, тупик, никто не сможет составить коалицию. Однако самое удивительное не это.

    • Зачем Китай наказал звезд мирового футбола

      Китай дал понять, что принял извинения Килиана Мбаппе, который ранее неудачно высказался об основателе КНР. До того звезду мирового футбола наказали показательно и жестоко. Но есть в этой истории одна странность...

    • После СВО нашел семью и новую жизнь

      Денис Махметов уходил на СВО добровольцем, не имея своего места в жизни. На передовой он многое понял про себя, преодолел страх и пережил тяжелое ранение. А затем начал новую жизнь в Москве.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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